Лікарі стверджують, що ці 9 ранкових звичок можуть змінити ваше життя

Дівчина прокидається / © Credits

Реклама

Невеликі ритуали можуть мати велике значення. А те, як ви починаєте свій ранок, може задати тон для всього дня — від покращення концентрації та зниження стресу до підтримки хребта та травлення. Лікарі різних спеціальностей кажуть, що вони покладаються на прості, але ефективні звички, щоб підтримувати стабільну енергію, гострий розум та міцне тіло — і багато з цих практик займають лише кілька хвилин.

Незалежно від того, чи це зволоження перед кавою, вихід на вулицю для дози денного світла чи швидка розтяжка перед сном, ці науково обґрунтовані процедури допомагають запобігти проблемам зі здоров’ям у майбутньому, одночасно покращуючи самопочуття вже зараз.

Що саме треба робити зранку для покращення самопочуття та здоровʼя, розповідає GoodHousekeeping.

Реклама

Ці дрібниці створюють основу для стабільності самопочуття, каже Андреас Бернгардт, лікар первинної медичної допомоги зі Швейцарії, який спеціалізується на медицині довголіття.

Зволоження насамперед

Лікар Бернгардт починає кожен день з води, щоб стимулювати метаболізм і кровообіг. Це перше, що я роблю перед усім, каже він. Зволоження допомагає пробудити ваше тіло після годин без рідини та підтримує все, від травлення до енергії.

Розтяжка перед тим, як встати з ліжка

Спеціаліст з хребта Тахер Сайфулла, доктор медичних наук, рекомендує легкі розтяжки, такі як рухи колінами до грудей, ще лежачи. Це розігріває хребет і зменшує ризик травм, каже він.

Практикуйте вдячність

Почніть свій ранок з вдячним серцем. Почніть свій день із наміром та вдячністю, каже Філліс Нсія-Кумі, докторка медичних наук. Це може бути так просто, як приділити хвилинку, щоб перерахувати три речі, за які ви вдячні, перш ніж встати з ліжка, або написати одне речення в щоденнику.

Реклама

Ця невелика, але потужна практика важлива, тому що вона допомагає вам зосередитися на тому, що є хорошого у вашому житті, а не на тому, чого, як ви відчуваєте, вам не вистачає, або що вас стресує, каже доктор Нсія-Кумі. Це задає позитивний тон на весь ваш день і допомагає вам почуватися заземленими.

Їжте сніданок, багатий на білок

Лікарка первинної медичної допомоги Супарна Чхіббер, докторка медичних наук, зазначає, що вживання насиченого поживними речовинами сніданку (багатого на цільні зерна, клітковину, білок та корисні жири) — це ранкова звичка, яка, як доведено, знижує ризик діабету 2 типу, ожиріння, метаболічного синдрому, високого кров’яного тиску та інсульту.

Для першого приймання їжі за день подумайте про смачні омлети, грецький йогурт та тост з авокадо — ось кілька наших улюблених ідей для насиченого поживними речовинами сніданку. Продукти, багаті на білок, допомагають регулювати циркадний ритм та модулювати сплеск кортизолу, додає докторка Чхіббер.

Відкладіть перевірку телефона

Перш ніж взяти телефон, доктор Бернхард робить кілька заземлювальних вдихів. Ця коротка пауза знижує рівень стресу та розвиває стійкість до вимог дня.

Реклама

Докторка Чхіббер також не хоче хапати телефон одразу вранці. «Я не хочу потрапити у в’язницю електронної пошти/соціальних мереж», — каже вона.

Виходьте на вулицю на денне світло

Постійний розпорядок дня, за якого людина отримує денне світло невдовзі після пробудження, може сприяти покращенню регуляції циркадного ритму, пояснює Несочі Океке-Ігбокве, докторка медичних наук, лікарка первинної медичної допомоги. Регулярне перебування на денному світлі також може допомогти збільшити вироблення гормонів гарного самопочуття, таких як серотонін, який може сприяти покращенню настрою.

Практикуйте дихальні вправи

Докторка Чхіббер пояснює, що щоденні короткі практики усвідомленості можуть покращити психологічне благополуччя та сприйняття стресу. Дослідження також вказують на покращення тривожності та депресії.

Вона починає кожен день з практики усвідомленості. «Мені це допомагає розпочати день з почуттям вдячності та новою можливістю щось змінити», — каже вона.

Реклама

Підготуйте свій спосіб мислення

Проведіть кілька хвилин, щоб написати пріоритети на день, або тихо посидіти з кавою, обмірковуючи свої цілі та плани на наступний день. Таке заземлення може допомогти вам почуватися спокійніше та зосередженіше протягом дня.

Визначення пріоритетів на день щоранку зрештою призводить до підвищення продуктивності роботи, каже докторка Океке-Ігбокве. Планування дня допомагає підтримувати порядок і полегшує досягнення щоденних цілей.

Стежте за поставою

Важливо уникати ранкової сутулості. Доктор Сайфулла радить сидіти з рівними ногами, розслабленими плечима та напруженим кором, щоб захистити спину.