Лікування діабету сповільнює хворобу Альцгеймера

Зв'язок між розвитком деменціі і цукровим діабетом 2 типу вчені помітили давно. Тепер з'ясували, яким чином можна допомогти людям із хворобою Альцгеймера.

Вчені довели зв'язок між прийомом певних ліків від діабету 2 типу та зниженням біомаркерів хвороби Альцгеймера.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) визначає цукровий діабет як групу метаболічних захворювань, що характеризуються гіперглікемією - стійким підвищенням рівня глюкози (цукру) в крові.

Механізм розвитку гіперглікемії може бути різним, на підставі чого прийнято виділяти цукровий діабет 1 і 2 типу. У першому випадку підшлункова залоза виробляє недостатню кількість інсуліну. Такий тип називають цукровим діабетом першого типу.

В другому - цукровому діабеті другого типу - інсулін виробляється, але організмом використовується неефективно.

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Щодо хвороби Альцгеймера - це одне з найпоширеніших нейродегенеративних захворювань. Переважна більшість хворих - люди від 65 років. В окремих випадках хворобу Альцгеймера діагностують і у 40-50-літніх пацієнтів. Погано те, що хвороба невблаганно прогресує як у старшіх пацієнтів, так і молодших.

На ранніх стадіях захворювання люди з хворобою Альцгеймера можуть забувати інформацію, яку вони недавно отримали. Вони не пам'ятають важливі для них дати, а також постійно ставлять ті ж самі питання. При прогресуванні захворювання як жінки, так і чоловіки стають дезорієнтованими, а у важких випадках вони не можуть самостійно їсти й розмовляти.

Тож, вчені показали, що існує зв'язок між прийомом певного класу препаратів, які використовуються для лікування діабету 2 типу, і зниженням біомаркерів хвороби Альцгеймера.

Тепер дослідники показали, що деякі препарати від ендокринного захворювання можуть також сповільнити хворобу Альцгеймера.

Який зв'язок між хворобою Альцгеймера і діабетом

Раніше вчені з'ясували, що у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу спостерігаються більш високі рівні деменції. Дослідження у Великобританії показало, що високий кров'яний тиск може бути причинно-наслідковим зв'язком між діабетом і деменцією, але дотепер було неясно, що пов'язує ці два стани.

Поряд з цим зв'язком вчені все частіше спостерігали незвично низькі показники нейродегенеративних захворювань в групах хворих на діабет, які приймають деякі препарати проти цього захворювання.

Австралійські вчені в минулому році показали, що у літніх пацієнтів з діабетом, які приймають деякі таблетовані цукрознижувальні лікарські засоби, темпи зниження когнітивних функцій значно повільніші в порівнянні з тим, що спостерігається у пацієнтів без діабету, які не включають ці препарати у свою терапію.

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У цьому новому дослідженні вчені розглядали особливий клас ліків від діабету, що називаються інгібіторами діпептіділпептідази 4 (DPP-4i), також відомими як гліптини. Використовуючи ретроспективні дані, дослідники порівняли результати сканування мозку і когнітивного тесту в групі з 70 пацієнтів з діабетом, які приймали DPP-4i, з групою з 71 пацієнта з діабетом, які не приймали ці ліки.

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