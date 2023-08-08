Лікує, підтримує, знижує ризики: 10 причин полюбити й регулярно вживати авокадо

Якщо ви ще не додали авокадо до свого раціону, саме час це зробити. Крім жирів у його складі, це багате джерело вітамінів Е, А, В, С і фолієвої кислоти.

Деякий час тому світ сходив з глузду через цей плід. Нічого дивного: він вершковий, смачний, ніжний, з нього можна приготувати різноманітні закуски. Виявляється, він також має масу науково доведених корисних для здоров'я властивостей. Звісно, йдеться про "короля" кулінарних фото й улюбленця дієтологів – авокадо.

Чому авокадо таке корисне – розповідає лікарка сімейної медицини Кристина Шевченко.

Авокадо має низку корисних для здоров'я властивостей. Саме завдяки їм він швидко став справжнім дієтичним хітом. Цей зелений фрукт підкорив світ дієт і здорового харчування, бо 80% авокадо – це корисний легкозасвоюваний жир, який ідеально підходить для наших клітин.

Авокадо багате на поживні речовини

Авокадо є джерелом вітамінів С, Е, К і В6, а також рибофлавіну, ніацину, фолієвої кислоти, пантотенової кислоти, магнію й калію. Плід також містить лютеїн, бета-каротин і корисні омега-3 жирні кислоти. Цей своєрідний фрукт містить багато корисних жирів, які сприятливо впливають на організм, завдяки чому ми довше почуваємося ситими після його вживання. Водночас авокадо уповільнює розщеплення вуглеводів, допомагаючи таким чином підтримувати стабільний рівень цукру в крові.

Близько половини авокадо або 100 г містять:

160 калорій

14,7 г жиру

8,5 г вуглеводів

6,7 г клітковини

менше 1 г цукру

Жир необхідний для правильного функціонування кожної клітини організму. Споживання корисних жирів, які містяться в авокадо, покращує засвоєння жиророзчинних вітамінів, мінералів та інших поживних речовин, покращує зовнішній вигляд шкіри і навіть впливає на якість імунної системи.

Знижує ризики розвитку остеопорозу

Половина середнього авокадо забезпечує близько 18% добової потреби у вітаміні К. А згідно з дослідженнями, отримання достатньої кількості такого вітаміну може підтримувати здоров'я кісток завдяки збільшенню засвоєння надходжень кальцію та зменшенню його виведення із сечею.

Допомагає нашому зору

Авокадо також містить лютеїн і зеаксантин – два фітонутрієнти, які містяться у тканинах ока. Вони забезпечують антиоксидантний захист і мінімізують шкоду, спричинену сонячним випромінюванням. Ненасичені жирні кислоти, що містяться в авокадо, також сприяють засвоєнню інших жиророзчинних антиоксидантів, як-от бета-каротин. Додавши авокадо до свого раціону, ви можете знизити ризик розвитку вікової дегенерації сітківки ока.

Знижує ризик деяких видів раку

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Згідно з дослідженнями, оптимальне споживання фолієвої кислоти, яка міститься в авокадо, пов'язане зі зниженням ризику розвитку раку товстої кишки, шлунка, підшлункової залози і шийки матки. На жаль, не всі механізми, пов'язані з цим, добре вивчені, проте велика кількість фітохімічних речовин і каротиноїдів, що містяться в плоді, можуть мати протиракові властивості, а також захищати від прогресування онкології. Вивчення цієї теми досі триває, так само, як і лабораторні дослідження цього чудового фрукта.

Знижує ризик депресії та поганого настрою

Хоча помилково думати, що депресію можна вилікувати дієтою, не варто забувати про великий вплив загального фізичного стану організму на її виникнення. Фолати, що містяться в авокадо, допомагають запобігти накопиченню гомоцистеїну – речовини, яка може погіршити кровообіг і доставлення поживних речовин у мозок. Крім того, дослідники пов'язують надлишок гомоцистеїну з когнітивною дисфункцією, депресією та порушенням вироблення серотоніну, дофаміну й норадреналіну, які регулюють настрій, сон та апетит.

10 причин полюбити й регулярно вживати авокадо / Фото: Credits

Підтримує здоровий розвиток плода

Приймання фолієвої кислоти під час планування вагітності та її протікання вже нікого не дивує. Цей інгредієнт має велике значення для запобігання виникненню дефектів нервової трубки у плода. Це також знижує ризик раннього викидня. Ось чому авокадо – чудовий спосіб збагатити свій раціон корисними вітамінами, якщо ви плануєте вагітність.

Покращує травлення

Половина авокадо містить аж 6-7 грамів клітковини, яка є союзником здоров'я кишківника. Дієта, багата на натуральну клітковину, запобігає закрепам, підтримує травний тракт у гарній формі і допомагає виробляти корисні для нього бактерії.

Гарне доповнення до протизапального лікування

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Авокадо є відмінним союзником для людей з остеоартритом. Завдяки вмісту сапонінів воно може мати позитивний вплив під час лікування запального процесу в колінних і кульшових суглобах. Дослідження довгострокового ефекту сапонінів у людей з остеоартритом все ще тривають.

Захищає від загострення хронічних захворювань

Авокадо підтримує боротьбу з багатьма хронічними захворюваннями, особливо з тими, які сильно пов'язані з неправильним харчуванням.

Мононенасичені жирні кислоти, що містяться в авокадо, можуть бути дуже корисними для запобігання хронічним проблемам, як-от серцево-судинні захворювання.

Оптимальне споживання клітковини може знизити ризик діабету, ожиріння й деяких шлунково-кишкових захворювань.

Регулярне вживання авокадо також може поліпшити чутливість до інсуліну і прискорити втрату ваги у людей з ожирінням.

Допомагає нашій серцево-судинній системі

У кожних 100 г авокадо містяться 76 мг натурального рослинного стеролу, так званого бета-ситостеролу. Його регулярне споживання (і споживання інших рослинних стеролів) може допомогти підтримувати нормальний рівень холестерину, важливий для здоров'я серця й судин.

Авокадо пропонує безліч кулінарних можливостей – його можна вживати в сирому вигляді, готувати салати, робити соуси, овочеві та фруктові коктейлі, подавати з кашами. З нього можна приготувати смачне намащення для хліба, просто додавши трохи лимона й паприки.

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