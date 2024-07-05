Літо і кондиціонери: лікарка пояснила, як правильно охолоджуватися без шкоди для здоров’я

Спека погіршує роботу мозку, робить нас дратівливими та неуважними. Тому літо неможливо уявити без кондиціонера, якщо не вдома через постійні відключення світла, то хоча б в автомобілі.

Як правильно і без шкоди для здоров’я охолоджуватися та чи справді від кондиціонера можна застудитися, розповіла лікарка сімейної медицини MIRUM clinic Юлія Віталіївна Антасевич.

Вплив спеки на людину

Наш організм постійно охолоджує тіло. Для цього він віддаляє теплішу кров від внутрішніх органів, а холоднішу наближає. Яким чином?

Перший спосіб – пітніня. Коли піт випаровується, він охолоджує шкіру і знижує температуру крові. Потім охолоджена кров повертається до внутрішніх органів. Другий спосіб – перерозподіл крові від ядра (внутрішні органи та головний мозок) тіла до периферії. Тепло вивільняється через пори на шкірі – капіляри наповнюються кров’ю і епідерміс набуває червоного відтінку.

Спека негативно впливає на мозок, погіршуючи когнітивні функції. Ми стаємо розсіяними, дратівливими, імпульсивними і навіть агресивними (реактивна агресія знижує самоконтроль). Вчені з’ясували, що навіть незначне зростання температури на кілька градусів в приміщенні, де ми навчаємося або працюємо, впливає на результати роботи. Чим вища температура, тим гірші показники.

Також спека підвищує ризик серцевого нападу, оскільки серцево-судинна система, інтенсивно циркулюючи кров, отримує додаткове навантаження. Зневоднює організм – із потом ми втрачаємо значну кількість води та електролітів (натрій, калій), що призводить до м'язових судом, слабкості, втоми.

Охолодження за допомогою кондиціонера вдома або офісі

Кондиціонер допомагає організму підтримувати температуру тіла в межах норми. На жаль, зараз через відключення світла, зумовлені повномасштабною війною, ми не можемо повноцінно користуватися домашніми чи офісними кондиціонерами. Якщо вони й вмикаються, то лише на кілька годин на добу.

Однак, прагнучи отримати декілька хвилин прохолоди, я раджу дотримуватися таких правил:

провітрювати кімнату, адже кондиціонер рециркулює повітря, яке є в приміщенні, і може поширювати кишкові віруси, мікобактерії (туберкульозні та нетуберкульозні), вегетативні бактерії, наприклад, легіонелу, яка може призводити до розвитку легіонельозної пневмонії;

проводити вологе прибирання, щоб не вдихати пил;

щороку чистити кондиціонер, бо всі мікроорганізми, які потрапляють у його систему фільтрації, спокійно живуть і розмножуються там роками;

уникати різких перепадів температури: якщо на вулиці 35 градусів, у кімнаті має бути 27-28 градусів. В ідеалі температуру потрібно знижувати потижнево. Перший тиждень – 28 градусів, другий – 25-26 градусів, третій – 22 градуси. За поступового зниження організм не відчуває стресу. Але цьогоріч такий варіант неможливий. Тому я раджу зберігати розрив між температурою на вулиці і в будинку в межах 8 градусів.

Охолодження за допомогою кондиціонера в автомобілі

Перш ніж вмикати кондиціонер в автомобілі, провітріть салон 5-7 хвилин, створивши протяг. Це важливо, адже кондиціонер буде рециркулювати повітря, яке є всередині машини. Потім зачиніть усі вікна та увімкніть кондиціонер на мінімальне обдування, щоб ваш організм встиг призвичаїтися до прохолоди. За 5-10 хвилин збільшуйте швидкість обдування. Різниця між температурою в салоні та на вулиці має бути 7-8 градусів.

Якщо в салоні працює кондиціонер, вікна мають бути зачиненими, щоб уникнути температурних перепадів і протягів.

Також не забувайте регулярно змінювати фільтри салону. Як і у випадку з домашніми кондиціонерами, в них накопичуються патогенні бактерії, пил, пилок, цвіль, алергени, які разом із потоком повітря потрапляють до легень.

Існує думка, що влітку від кондиціонера вдома чи машині можна занедужати. Але насправді це не так. Проблема не в кондиціонері, а в тому, як ми ним користуємося. Якщо на вулиці 35 градусів, ви сідаєте у автівку, попередньо спітнівши, і одразу умикаєте кондиціонер на 18 градусів, організм переживає сильний стрес. Холод послаблює імунну систему, вона стає більш чутливою до вірусів та бактерій, які зокрема можуть жити у системі фільтрації. Також кондиціонер висушує повітря – це ще одна причина розвитку застуди чи респіраторних інфекцій, оскільки зменшення вологи в дихальних шляхах ускладнює виведення мікроорганізмів. Тому я раджу придбати зволожувач повітря для автомобіля та користуватися кондиціонером правильно.

Лікарка сімейної медицини MIRUM clinic Антасевич Юлія Віталіївна

Читайте також: