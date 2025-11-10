Лосось чи курка: який продукт корисніший для здоровʼя / © Associated Press

Обидва ці продукти давно стали улюбленцями тих, хто дбає про здоров’я і фігуру. Лосось та курятина — це справжня класика фітнес-меню, адже вони мають багато білка, мінімум вуглеводів, а ще універсальні у приготуванні. Але що ж корисніше, чи справді «червона риба» настільки неперевершена, як про неї кажуть, і чи може куряче філе скласти їй конкуренцію. Видання Real Simple розповіло, хто переможе у протистоянні «лосось проти курки», і його відповідь може вас здивувати.

Курка

Курка / © Credits

Курятина — універсальний продукт, який чудово підходить для будь-якої дієти. Вона містить багато білка та мінімум жиру, тому ідеальна для тих, хто хоче підтримувати м’язи, худнути чи просто правильно харчуватися.

Одна порція курячого філе (приблизно 85 г) дає близько 26 г білка і лише 128 калорій. У її складі — вітаміни B6 і ніацин, які підтримують метаболізм та роботу нервової системи, а також селен — потужний антиоксидант, який зміцнює імунітет.

Курятина — чудове джерело білка, коли хочеться мінімуму жиру та калорій. Це класичний варіант для тих, хто піклується про форму. До того ж куряче м’ясо має нейтральний смак і легко адаптується — від салатів до азійських боулів чи класичних запіканок.

Лосось

Лосось / © www.credits

Якщо курятина — це про легкість і білок, то лосось — про користь. У ньому теж близько 23 г білка на порцію, але головне не це.

Лосось багатий на омега-3 жирні кислоти, які знижують рівень запалення, зміцнюють серце, підтримують здоров’я мозку та навіть покращують стан шкіри. Його антиоксидант астаксантин — саме той, який дарує рибі ніжний рожевий колір й одночасно бореться з передчасним старінням.

Лосось — унікальний продукт, адже він поєднує білок і корисні жири. Це справжній суперфуд для тіла та розуму. Крім того, в лососі містяться вітаміни D та B12, селен, фосфор і магній — речовини, які підтримують кістки, нервову систему та обмін речовин.

Що обрати

Правдива відповідь — і те, й інше. Лосось і курятина виконують різну, але однаково важливу роль у нашому раціоні. Якщо хочете підтримати здоров’я серця, шкіру та імунітет — їжте лосось кілька разів на тиждень. А коли прагнете легкого білка без надлишку жиру — обирайте куряче філе.

Різноманітність — це ключ. Вашому тілу потрібні і білки, і жири, і мікроелементи. Тому поєднуйте — це найкраще рішення.

Їжа — це не лише про калорії, а й про гармонію. Одного дня дозвольте собі ніжний лосось із лимоном і кропом, другого — соковите куряче філе з овочами гриль, адже справжня краса починається не з косметички, а з тарілки.