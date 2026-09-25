Лимонний сік: 6 причин додати його до раціону / © Credits

Реклама

Кілька крапель лимонного соку здатні буквально освіжити будь-яку страву, від салату та овочів до риби чи склянки звичайної води. Проте за яскравим смаком ховається дещо більше: лимон є джерелом вітаміну С, антиоксидантів і мінералів.

Дієтологиня Ембер Соммер із Cleveland Clinic наголошує, що лимонний сік не є чарівним напоєм або лікувальним засобом. Його користь варто розглядати як частину загального збалансованого харчування.

Реклама

Чим корисний лимонний сік

Захищає клітини від окислювального стресу. Лимонний сік містить антиоксиданти, які допомагають організму протистояти вільним радикалам — нестабільним молекулам, здатним пошкоджувати клітини. Найкращий спосіб отримувати різноманітні антиоксиданти — регулярно їсти фрукти та овочі.

Підтримує роботу імунної системи. Лимон багатий на вітамін С — водорозчинний вітамін, необхідний для нормальної роботи імунної системи та природного захисту організму. Водночас сам по собі лимонний сік не може запобігти застуді чи іншій хворобі.

Допомагає засвоювати залізо. Вітамін С покращує засвоєння негемового заліза — того, яке міститься у рослинних продуктах. Тож лимонний сік особливо доречно додавати до страв із квасолею, сочевицею, шпинатом та іншими джерелами рослинного заліза.

Може допомагати запобігати деяким видам каменів у нирках. Лимон містить лимонну кислоту, яка може підвищувати рівень цитрату у сечі. Цитрат, своєю чергою, ускладнює утворення певних кальцієвих кристалів.

Дозволяє використовувати менше солі. Кислуватий, яскравий смак лимона робить їжу виразнішою без додавання натрію. Лимонний сік можна використовувати разом із травами та спеціями, щоб зменшити кількість солі у щоденному раціоні.

Допомагає пити більше води. Звичайна вода залишається найпростішим способом підтримувати гідратацію, проте багатьом подобається, коли вона має легкий смак. Додавання лимона робить напій цікавішим, однак майже не збільшує його калорійність і не додає цукру.

Як додати лимон до меню

Пити чистий лимонний сік зовсім не обов’язково. Навпаки, набагато приємніше використовувати його як інгредієнт. Додайте трохи соку до домашньої заправки для салату чи соусу, використовуйте у маринаді для риби, курятини чи овочів, змішуйте з чаєм, газованою водою чи смузі. Ще простіший варіант — скропити ним готові овочі чи страви з круп.

Реклама

Коли варто бути обережними

Попри всі переваги, лимонний сік підходить не всім і не в будь-якому вигляді. Насамперед не варто регулярно пити його нерозбавленим. Через високу кислотність він може подразнювати рот, горло та шлунок, а частий контакт із кислотою здатен сприяти ерозії зубної емалі. Краще розводити сік водою чи додавати його до їжі.

Лимон також може посилювати печію, кислотний рефлюкс або подразнення шлунка у чутливих людей. Якщо кислі продукти викликають дискомфорт, варто зменшити їх кількість.

Обережність потрібна й із готовими «лимонними» напоями. Лимонади та солодкі пляшкові напої можуть містити багато доданого цукру, тому користь від самого лимонного соку у них може нівелюватися зайвими калоріями.

І ще одне важливе правило — не наносити лимонний сік безпосередньо на шкіру. Попри популярність домашніх б’юті-лайфгаків, кислота може спричинити подразнення, печіння та нерівномірні зміни шкіри. Для догляду краще обирати засоби з вітаміном С, спеціально розроблені для нанесення на шкіру.

Реклама

Новини партнерів