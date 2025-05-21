Лише 10 хвилин на день: вправи, яки додадуть роки життя без виснажливих тренувань

Тренування / © Credits

Реклама

Вправи помірної інтенсивності — це новий тренд здорового способу життя. Під час цих тренувань ви виконуєте все набагато повільніше. Плавання в басейні, їзда на велосипеді або повільний і стабільний біг — все це враховується, як і деякі домашні тренування з пілатесу та навіть деякі види йоги.

Про нову стратегію фізичних навантажень розповідає Woman&Home.

Ходьба — це основний вид спорту, пов’язаний із вправами помірної інтенсивності. Нещодавно дослідники виявили, що включання короткої прогулянки до вашого щоденного розпорядку може додати роки до вашого життя.

Реклама

У дослідженні взяли участь понад 40 000 жінок із середнім віком 61 рік, і було виявлено, що 10-хвилинна прогулянка разом із іншими регулярними щоденними заняттями може мати значну користь для тривалості життя, додаючи до нього один рік. Чим більше ви ходите, тим більше років додаєте собі. Але це має бути швидка ходьба, тобто фізичні вправи помірної інтенсивності.

Як відомо, фізичні вправи помірної інтенсивності протягом 150 хвилин — це мінімальний рівень, якого нам усім потрібно досягти, щоб отримати користь від руху для нашого здоров’я.

Що таке вправи помірної інтенсивності

Фізичні вправи помірної інтенсивності, також відомі як «кардіо зони 2», — це, зазвичай, вправи в межах від 50 до 70% від вашої максимальної частоти серцевих скорочень, каже Аліна Кокс, особиста тренерка, що спеціалізується на жіночому фітнесі. Саме тут ваше дихання прискорюється настільки, що співати буде важко, але підтримати розмову все ще можливо, пояснює вона. Також нормально почати легко пітніти приблизно через 10 хвилин такої активності.

Щоб обчислити це числово, вам потрібна ваша максимальна частота серцевих скорочень — 220 мінус ваш вік. Отже, якщо вам 40 років, ваша максимальна частота серцевих скорочень становитиме 180 ударів на хвилину, каже Кокс.

Реклама

Звідти ви обчислюєте від 50 до 60% від цього значення. Це означає, що у 40 років ви будете займатися активністю помірної інтенсивності, коли ваша частота серцевих скорочень становить від 90 до 108 ударів на хвилину, каже вона.

Ви можете відстежувати свою частоту серцевих скорочень, наприклад, за допомогою монітора на біговій доріжці або одного з фітнес-трекерів, який постійно вимірює показники протягом дня.

Які навантаження вважаються помірно інтенсивними

Швидка ходьба

Скошування газону

Повільний біг

Танці

Некваплива їзда на велосипеді

Плавання

Піші прогулянки

Парний теніс

Катання на роликах

Еліптичний тренажер

Повільне веслування

Ходьба сходами

В чому переваги навантажень помірної інтенсивності

Покращує здоровʼя серця. Одна з багатьох переваг ходьби полягає в тому, що вона позитивно впливає на наше серце, і це стосується як ходьби помірної інтенсивності, так і з потужним навантаженням. Чим здоровіше серце, тим нижчий ризик серйозних серцево-судинних захворювань, високого кров’яного тиску, інсульту тощо, що допомагає нам жити довше та здоровіше. Дослідження виявило, що ходьба швидше за 5 км на годину знижує ризик порушень серцевого ритму до 43% більше, ніж у повільних хідців.

Допомагає уникнути вигорання. Дослідження показало, що майже половина дорослих повідомляє про використання фізичних вправ, щоб знизити рівень кортизолу та впоратися зі стресом. Хоча біг та йога зазвичай очолюють список улюблених занять, інші дані свідчать про те, що фізичні вправи помірної інтенсивності (наприклад, ранкова прогулянка) можуть бути особливо ефективними для довгострокового управління стресом. Це, ймовірно, тому, що вони не підвищують наш рівень стресу настільки, щоб викликати його чи розумову втому.

Реклама

Покращує здоровʼя мозку. Фізичні вправи помірної інтенсивності корисні не лише для тіла. Розум також корисний. Одна з переваг, яка вражає, полягає в тому, що вони покращують когнітивні функції та психічне здоров’я, каже Кокс. Порівняно з тренуваннями низької та дуже високої інтенсивності, вправи помірної інтенсивності призводять до найбільшого покращення робочої пам’яті, координації рук і очей та часу реакції, особливо у людей похилого віку, вказує дослідження. Ви також набагато рідше втомлюєтеся після неквапливої велопрогулянки, ніж після високоінтенсивного бігу, а це означає, що ви можете довше концентруватися. Для тих, хто любить ранкову зарядку, помірна інтенсивність — це шлях уперед.

Допомагає жити довше. Швидка ходьба та інші вправи помірної інтенсивності можуть допомогти знизити ваш біологічний вік і додати роки до вашого життя. Це одні з найкращих вправ для довголіття, завдяки впливу на серце, дихальну систему, метаболізм, м’язи та мозок.

Можуть допомогти схуднути. Оскільки фізичні вправи помірної інтенсивності менш виснажливі, ніж тренування вищої інтенсивності, такі як біг або швидка їзда на велосипеді, ви можете робити їх частіше. Якщо ви хочете схуднути, це ідеальний варіант, оскільки з часом ви спалите більше калорій, що допоможе вам увійти в дефіцит калорій. Але поєднуючи це з силовими тренуваннями, ви можете побачити ще більше користі. Це кардіо збільшує загальне щоденне спалювання калорій більше, ніж силові тренування, що допомагає увійти в дефіцит калорій. Однак важливо тренуватися з обтяженнями під час схуднення, щоб зберегти м’язову масу.

Скільки потрібно робити вправ помірної інтенсивності

Вважається, що 150 хвилин фізичних вправ помірної інтенсивності щотижня, протягом чотирьох або п’яти днів на тиждень або щодня буде достатньо. Не все одразу. Це може бути 30-хвилинна ходьба на день протягом п’яти днів на тиждень або 20-хвилинне тренування з пілатесу щодня.

Реклама

Поряд із цим фахівці рекомендують розбити день, щоб скоротити час, проведений сидячи або лежачи, а якщо вам важко витрачати 150 хвилин, ви також можете отримати достатню кількість фізичних вправ, виконуючи поєднання активності помірної, енергійної та дуже енергійної інтенсивності.

Чи потрібно займатися іншими видами фізичних вправ

Зрозуміло, що фізичні вправи помірної інтенсивності мають свої переваги, але це не головне для здорового режиму тренувань. Рекомендації щодо фізичних вправ пропонують включити інші види тренувань у ваш тиждень, щоб доповнити ваше кардіо зони 2. А саме, силові тренування.

Це може бути вправа помірної інтенсивності, особливо якщо ви виконуєте тренування з гирями або кросфіт. Однак традиційно це скоріше вправа нижчої інтенсивності, ідеальна для нарощування м’язів і кісток, а також для прискорення метаболізму.

Включення обтяження до вашого плану тренувань може допомогти покращити вашу кардіопідготовку, і навпаки, каже Кокс.

Реклама

У рекомендаціях також пропонується виконувати вправи високої інтенсивності протягом 75 хвилин замість вправ помірної інтенсивності протягом 150 хвилин на тиждень, якщо вам так зручніше. Ці вправи вищої інтенсивності включають такі види діяльності, як швидка їзда на велосипеді, біг, стрибки зі скакалкою або види спорту з ракеткою, такі як одиночний теніс або піклбол.

Дата публікації 14:12, 13.05.24 Кількість переглядів 285 Як повернути енергію та що допоможе легше долати наслідки стресу? Фітнес-тренерка Ксенія Литвинова