Магія магнію: лікарка розповіла, чому нам потрібний цей мікроелемент

Магній - це мінерал, який не виробляє наш організм, а це означає, що ви повинні отримувати його з їжею, каже лікарка-дієтологиня Наталія Самойленко.

Ось деякі з найкращих джерел магнію:

Шпинат

Насіння гарбуза

Фрукти: банани, абрикоси, авокадо, та сливи

Мангольд

Темний шоколад (70-85% какао)

Насіння чіа

Квасоля, сочевиця

Мигдаль

Попри те, що магній міститься в різноманітних продуктах харчування у раціоні більшості людей цей мікроелемент в дефіциті. Тому за потреби лікар може призначити добавки магнію, які можуть:

Сприяти здоровому регулюванню цукру в крові. Магній необхідний для метаболізму вуглеводів і секреції інсуліну.

Зменшити симптоми тривоги.

Якщо ви не отримуєте достатньо магнію, це може вплинути на вашу здатність справлятися зі стресом.

Підтримати здоров’я кісток. Ваші кістки містять до 60% від загального запасу магнію в організмі.

Підтримати здоровий рівень артеріального тиску. Магній сприяє вивільненню молекули оксид азоту, що допомагає розслабити кровоносні судини.

Сприятиме покращення сну. Магній зв’язується з рецепторами центральної нервової системи та активує один із основних нейромедіаторів, відповідальних за регуляцію сну.

Важливо відзначити, що існує кілька форм магнію! Деякі форми, такі як цитрат магнію, гліцинат магнію, ацетилтаурат магнію та малат магнію ліпше засвоюються організмом порівняно з іншими формами, такими як оксид магнію та сульфат магнію.

Однак перед прийманням будь-яких препаратів, зверніться за консультацією лікаря!

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