Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 2-4 вересня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 2-4 вересня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У понеділок, 2 вересня, очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає сильній магнітній бурі, яка до вівторка, 3 вересня, вщухне, і в середу, 4 вересня, не очікується суттєвих магнітних хвилювань.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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