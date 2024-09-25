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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 26-28 вересня

Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 26-28 вересня

Прогноз магнітних бур на 26, 27, 28 вересня / Фото: www.credits

Найближчим часом очікується підвищена сонячна активність.

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 26-28 вересня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Від четверга до суботи, 26-28 вересня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає невеликій магнітній бурі.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.

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