Дата публікації
Категорія
Здоровий спосіб життя
Кількість переглядів
223
Час на прочитання
1 хв

Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 15–16 листопада

У вихідні очікується помірна сонячна активність.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Магнітна буря

Магнітна буря / © Credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 15–16 листопада 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У суботу, 15 листопада, очікуються слабкі магнітні хвилювання, нездатні впливати на самопочуття людей. У неділю, 16 листопада, сонячна активність підвищиться до другої половини дня, спричинивши магнітну бурю з К-індексом 5 (червоний рівень).

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день уперед, інші ж — тільки орієнтовні.

Дата публікації
