Маленькі кроки до довголіття - які зміни у житті треба зробити вже сьогодні / © Credits

Кожен рік ми обіцяємо собі більше руху, здорове харчування та краще життя. Але що як для реального результату достатньо не кардинальних рішень, а маленьких, але правильних кроків — про це розповіло видання Martha Stewart.

Австралійські вчені з Університету Сіднея вивчили поведінку понад 59 тисяч дорослих за допомогою UK Biobank і з’ясували, що навіть мінімальні поліпшення можуть дати справжній ефект на довголіття та здоров’я.

Як зміни подовжують життя

Сон

Дослідження показало, що люди, які сплять близько 5,5 години на добу, можуть подовжити життя на рік, якщо почнуть спати хоча б на 25 хв більше щодня. Навіть додаткові 5 хв сну щодня вже мають позитивний ефект.

Порада: спробуйте лягати трохи раніше чи виділити час для короткого денного відпочинку — це вже рахуватиметься.

Фізична активність

Лише 1,9 хв помірного руху на день можуть додати близько року життя, якщо поєднувати з іншими здоровими звичками. Більш значне збільшення — до 25 хв щодня здатне подовжити життя до 10 років.

Порада: оберіть прості рухи, наприклад, піша прогулянка, кілька вправ із власною вагою чи танці під улюблену музику.

Харчування

Дослідники розробили шкалу якості харчування від 0 до 100. Щоденне додавання пів порції овочів або 1,5 порції цільнозернових продуктів вже підвищує цей показник і додає життя. Для тих, хто хоче збільшити здорові роки без хвороб, достатньо додати щодня одну чашку овочів, порцію цільнозернових або дві порції риби.

Порада: не бійтеся замінювати один продукт на корисніший — маленькі зміни накопичуються.

Синергія здорових звичок

Поєднання сну, руху та здорового харчування може не лише подовжити життя на рік, а й додати кілька здорових років без серцево-судинних захворювань, діабету II типу, деменції та раку. Навіть мінімальні покращення у всіх трьох сферах дають результат, який складно досягти окремо.

Не потрібно чекати на новий рік, щоб почати змінювати життя. Кожен додатковий шматочок овочів, хвилина на прогулянці чи навіть 10 хв додаткового сну працюють на вас. Маленькі кроки — велика різниця. Бо справжнє здоров’я та довголіття народжуються з простих щоденних рішень, а не з крайнощів.