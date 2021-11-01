Майонез домашній VS магазинний, який вибрати, як приготувати, в чому користь і шкода

Майонез домашній VS магазинний, який вибрати, як приготувати, в чому користь і шкода

Майонез – знайомий соус із дитинства, без якого складно уявити смачний салат.

Сьогодні виробники пропонують різноманітні види майонезу, на полицях можна побачити делікатесні, дієтичні і навіть "майонезний соус".

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На жаль, разом з таким розмаїттям на етикетках магазинного майонезу в більшості випадків ми знайдемо цілий список різних видів хімічних інгредієнтів – консерванти, підсилювачі смаку, барвники та ін. Дієтологи і лікарі-ендокринологи стверджують, що майонез є продуктом з максимальним вмістом жирів, що не завжди корисно для організму. А магазинні майонези, на думку лікарів, слід взагалі виключити з раціону харчування.

Що ми їмо, купуючи магазинний майонез? Розбирання складу

Взявши майонез з полиці і уважно вивчивши склад, ми можемо побачити такі інгредієнти (залежно від виробника їх може бути кілька або більше):

яєчний порошок

консерванти (наприклад, бензоат натрію/сорбат калію)

ксантанова камедь

гуарова камедь

барвники

штучні ароматизатори

модифікований крохмаль

фосфорна кислота (E338)

динатрієва сіль кальцію або ЕДТА (E385)

цукор

А тепер детальніше розглянемо деякі з компонентів.

Яєчний порошок

Яєчний порошок має високу харчову цінність завдяки вмісту вітамінів, мінералів, білків, ліпідів та амінокислот. Це безглютеновий, з низьким вмістом білка і дієтичний продукт, отриманий тільки з свіжих яєць.

Яєчний порошок не представляє небезпеки, але на етикетці не буде жодної інформації, що стосується його складу і якості, а саме: умов, в яких проводився цей інгредієнт. Якщо виробник порошку недобросовісний, продукт може бути забруднений важкими металами, а також кишковою паличкою.

Бензоат натрію/сорбат калію

Органічна хімічна сполука, має бактеріостатичну і фунгістатичну властивості, пригнічує ріст дріжджів, цвілі, бактерій. Широко використовується в харчовій промисловості як консервант харчових продуктів з позначенням E211. В дослідженні Міжнародної програми з хімічної безпеки не було виявлено шкідливого впливу добових доз бензоату натрію, тим не менш постійне вживання продуктів із таким консервантом подразнюює слизову оболонку шлунка. Тому магазинні майонези наполегливо не рекомендуються людям з хронічним гастритом і виразкою шлунка.

Ксантанова камедь

Ксантанова камедь – харчова добавка, позначена символом E415, використовуються як емульгатор і згущувач. Шкідливість ксантанової камеді ніколи не була підтверджена, зокрема під час вагітності. Виробники додають у свою продукцію для додання густої консистенції. Ідеальний приклад – майонез, у якому ксантанова камедь з'являється, коли виробник економить на яєчних жовтках, а точніше, на якісному яєчному порошку.

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Гуарова камедь

Гуарова камедь (E412) – природна полісахаридно-рослинна речовина, що складається з маннози і галактози. Є одним з найліпших і найбільш часто використовуваних загущувачів в харчовій промисловості. В надлишку Е412 може викликати дискомфорт у животі і, отже, нудоту, діарею та метеоризм. Це речовина, яка викликає деякі суперечності, і, хоча вона була офіційно визнана безпечною, найкраще виключити її вживання.

Фосфорна кислота (E338)

Фосфорна кислота є неорганічною хімічною сполукою, використовується як регулятор кислотності і секвестрант. Харчова фосфорна кислота також запобігає появі цвілі і бактерій, що беруть участь в модифікації молочних білків і регулювання pH готового продукту. Відомо, що надлишок фосфору в раціоні знижує щільність кісток і сприяє розвитку таких захворювань, як остеопороз. Також під час вагітності ліпше уникати продуктів з фосфорною кислотою.

Динатрієва сіль кальцію ЕДТА (E385)

Це штучно отриманий антиоксидант, який подовжує термін придатності харчових продуктів. Ця речовина також зв'язує іони металів, тому вживання її у великих дозах може призвести до дефіциту мінералів, наприклад, заліза. Занадто велике і часте споживання може також викликати мінеральний дисбаланс, тому краще уникати продуктів, що містять E385.

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Ще одна небезпека майонезу, особливо магазинного – великий вміст холестерину. У 10 столових ложках цього соусу міститься близько 200-300 мг холестерину, тобто добова потреба в інгредієнті. Його занадто велика кількість призводить до закупорки вен, що перешкоджає вільній циркуляції крові по всьому тілу. В кінцевому підсумку це може закінчитися атеросклерозом, інфарктом або інсультом.

Важливо! Особливо слід уникати так званих легких майонезів, де процентний вміст жиру 40% і менше. Для зниження змісту жиру виробники рослинні олії і яєчний порошок замінюють водою, а щоб отримати густу консистенцію, збільшують концентрацію емульгаторів і загусників.

Натуральний майонез, приготовлений вдома. Розбираємо склад

Як і магазинний, майонез, приготований в домашніх умовах, не відрізняється меншим ступенем жирності, і людям на дієті, звичайно, не підійде. Тим не менш соус, приготовлений вдома з якісних продуктів без консервантів, набагато корисніший.

Традиційний майонез готується всього з 4 продуктів – яєчного жовтка, оцту (соку лимона), рослинної олії, солі.

Якщо соус зроблений з олії хорошої якості (наприклад, ріпакової або оливкової), він є чудовим джерелом ненасичених жирних кислот. Вони корисні для кровоносної системи, нервової системи та шкіри, є відмінним джерелом вітамінів Е, А, К.

Ще один важливий інгредієнт для майонезу – яйце, справжній скарб вітамінів (A, D, E, B). Білок є джерелом повного набору незамінних амінокислот, а жовток містить лецитин. Він входить до складу клітинних мембран і рогового шару шкіри, цілюще впливає на серцево-судинну систему.

А якщо замість оцту додати сік лимона, то корисність соусу збільшується. Лимон є джерелом вітаміну С, важливого для міцних кровоносних судин, імунітету і красивої шкіри.

Найліпші рецепти домашнього майонезу

Важливо! Всі інгредієнти повинні бути приблизно однакової (кімнатної) температурі.

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Традиційний майонез:

жовток – 1 шт.

ріпакова олія (оливкова) – 100 г

лимонний сік – 0,5-1 ст. л.

сіль – за смаком

гірчиця – 1 чайна ложка

Жовтки збиваємо в мисці, поступово додаючи масло і інші інгредієнти.

Соєвий майонез:

соєве молоко – 125 мл

ріпакова олія – 125 мл

половина лимонного соку

гірчиця – 1 чайна ложка

сіль, перець

Помістіть всі інгредієнти в миску блендера і перемішуйте на високій швидкості до отримання потрібної консистенції, після дайте постояти 5 хвилин. Зберігаємо в холодильнику не більше 4 днів.

Майонез дієтичний:

нежирний сир – 250 г

яйце – 1 шт.

лимонний сік – 2 ч. л.

чайна ложка гірчиці

сіль, перець за смаком

Яйце відварити до повної готовності. В окрему миску покласти сир, додати лимонний сік і натерте яйце. Ретельно збити блендером і додати спеції. Чудовий варіант на кожен день і для людей, які рахують калорії.

Нас консультувала лікарка сімейної медицини Христина Шевченко.

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