Мед та кіноа не зміцнюють імунітет: лікар пояснив, як справді його посилити

Існує поширена думка, що мед, кіноа чи якісь інші корисні продукти та спеції можуть зміцнити імунну систему. Проте часто люди розглядають їхні корисні властивості окремо, не враховуючи особливості імунної системи та добові норми вітамінів чи мікроелементів.

Що насправді може зміцнити імунітет, як він працює та чому послаблюється, розповів терапевт, лікар невідкладних станів Клініки МЕДІКОМ Олексій Олександрович Устьянцев..

Види імунітету

Нерідко люди кажуть, що їдять мед (підставте будь-який інший продукт), бо він поліпшує імунітет. Однак "імунка" – це не окреме місце, а складна система, до якої входять різні клітини, органи та білки, що злагоджено працюють. Завдяки цьому організм вчасно виявляє віруси та інфекції.

Імунітет поділяється на вроджений, який включає неспецифічний, та набутий. Окремо є імунологічна пам’ять. Розглянемо на прикладі грипу його роботу.

Вірус атакує організм людини. Спершу вроджений імунітет намагається затримати його на слизових оболонках дихальних шляхів. Якщо це не вдається, вмикається запальна реакція та неспецифічний імунітет, клітини якого аналізують вірус і роблять все для того, щоб вірус знищити. У разі невдачі за справу береться набутий імунітет – лімфоцити утворюють антитіла (білки) до вірусу і зупиняють поширення інфекції.

Після одужання частина Т- і В-лімфоцитів стають клітинами пам’яті. Т-лімфоцити швидко запускають імунну відповідь. В-лімфоцити виробляють антитіла. Також інформація про вірус зберігається у лімфатичних вузлах, селезінці, кістковому мозку.

Якщо згодом цей вірус грипу знову спробує атакувати людину, клітини пам’яті активуються, не чекаючи поки організм запустить весь цикл імунної відповіді. Людина або не захворіє, або перехворіє грипом легше і скоріше.

Чому окремі продукти не посилюють імунітет?

Мед, кіноа, яблуко, буряк, петрушка містять у своєму складі корисні вітаміни, мікро- та макроелементи. Але вони не змінюють роботу імунної системи. Чому? Наш організм, як ми з’ясували, має складну і розумну систему захисту. Вона включає безліч процесів – вироблення антитіл, діяльність лімфоцитів, запальні реакції тощо.

Їжа – це "будівельний матеріал" для тіла, а не чарівний перемикач імунної активності. Наприклад, кажуть, що мед має протизапальні та противірусні властивості. Але він не активує лімфоцити, не підвищує вироблення антитіл і не вмикає імунну пам’ять. Для зміцнення імунітету треба підвищувати синтез антитіл та активацію клітин пам'яті, які зберігають інформацію про інфекції. Це до снаги вакцині проти грипу.

Також у складі меду є вітаміни групи В, вітамін Е, К, РР, С. Вітаміну С у 100 грамах продукту – близько 0,5 мг (це дуже мало), або десь 5-6 столових ложок. Добова норма вітаміну С для дорослої людини становить 75-90 мг. Тобто людина може пити теплу воду з медом вранці та ввечері, додавати мед замість цукру до чаю, але потреба у вітаміні не закриється, а віруси все ще її атакуватимуть. Інша справа, якщо поєднати мед із апельсинами, грейпфрутами, ківі, броколі, шпинатом тощо. Різноманітність – основний принцип збалансованого раціону, який, однак, не посилює імунну систему, а забезпечує її нормальну роботу. По-справжньому її посилює вакцинація.

Але не все не так просто. На імунітет також впливають:

тривалість сну – повноцінний, якісний сон впродовж 7-9 годин без частих пробуджень;

фізична активність – спорт, щоденні піші прогулянки;

наявність чи відсутність стресу – гормони стресу пригнічують роботу клітин імунної системи, через що її захисна функція слабшає.

Якщо людина збалансовано харчується, але постійно стресує, мало спить і рухається, імунна система не може бути сильною. І її не можна зміцнити за допомогою меду чи кіноа.

Окремим пунктом хочу виділити хронічні захворювання, які потрібно контролювати. Наприклад, за цукрового діабету організм стає більш вразливим до інфекцій та вірусів.

Отже, якщо ви справді хочете зміцнити імунітет, починайте не з меду, а з обстеження організму та поступової зміни способу життя до правильного та здорового.

Устьянцев Олексій Олександрович

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