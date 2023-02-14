Медитація, масажі і корисне харчування: як відновити психоемоційний стан і покращити здоров'я

На Київщині є місце, де можна відпочити, відновити емоційну рівновагу і оздоровитися водночас.

В умовах війни кожен із нас переживає стрес, тривожність, пригніченість, виснаження, напруження, емоційне вигорання, занепад сил, дисгармонію душі та тіла і, як наслідок, погіршення здоров'я. Всього цього можна позбутися і для цього необов'язково їхати за кордон, адже місце сили, відновлення та оздоровлення є на Київщині, 30 км від столиці. Це єдиний в Україні і найбільший у Східній Європі аюрведичний стаціонарний комплекс Shambala Wellness Club. Він розташований в екологічно чистому, мальовничому, тихому місці – на березі Десни у селі Рожни.

У комплексі панує спокійна атмосфера, тихо грає медитативна музика, відсутня міська метушня і телевізор, у повітрі відчутний аромат ефірних олій, тобто все, аби забути про буденні клопоти, тривожну реальність, розслабитися на повну і поринути з головою у себе. А наявність генератора у комплексі додає впевненості у тому, що ніщо не завадить релаксу.

Ми на власному досвіді відчули, як тут, навіть за дводенний ретрит, можна поліпшити своє самопочуття, перезавантажитись, набратися сил і відновити психоемоційний стан.

Що таке аюрведичний комплекс

Простими словами, аюрведа – це наука про здоровий спосіб життя. Основним її принципом є лікування не хвороби, а саме людини. Підхід до відновлення здоров'я для кожного є індивідуальним, але мета одна – зробити все, аби підвищити стійкість організму до самозбереження.

За допомогою аюрведичних методів можна виявити перші ознаки порушень в організмі і хвороби на доклінічних стадіях (а з точки зору сучасної медицини людина вважається ще повністю здоровою).

Враховуючи досвід індійських цілителів, завдяки дотриманню принципів аюрведи, можна відновити фізичне, ментальне і духовне здоров'я.

Відновлення цих трьох рівнів відбувається завдяки роботі цілого комплексу дій: корекція способу життя, покращення праці і відпочинку, фізична активність, духовний розвиток, медитація, дихальні практики, йога, фітотерапія, музикотерапія, ароматерапія, спа, масажі, унікальна система очищення, здорове харчування.

Програми оздоровлення

Ви можете обрати одну з аюрведичних детокс-програм, яка допоможе вирішити проблеми зі здоров'ям. Вони тривають від десяти днів.

Лінійка "Аюрведа" складається із таких програм:

Панчакарма - це традиційне індійське глибоке очищення організму. Воно сприяє виведенню токсинів, шлаків, зміцненню імунітету, покращенню роботи кишково-шлункового тракту, засвоєнню цінних мікроелементів, стабілізує психоемоційний стан;

нормалізація роботи шлунково-кишкового тракту;

відновлення опорно-рухового апарату;

аюрведична корекція ваги (14 днів);

комплексна підготовка до вагітності.

Щоб ефект від програми був максимальним, лікар підсилює їхню дію аюрведичними препаратами і процедурами.

До аюрведичних процедур входить:

широдхара – на чоло повільно ллється тепла олія. Цей процес розслабляє і тонізує центральну нервову систему;

удвартанам – масаж, під час якого використовують порошки із трав і спецій;

абх'янгам – м'який олійний аюрведичний масаж;

патра потлі – масаж за допомогою мішечків з травами в олії;

сведана – пропарювання тіла у дерев'яній бочці (індійській лазні).

У центрі також є лінійка Wellness, до якої входять програми з очищення, відновлення і омолодження організму. Їхня тривалість складає від трьох до семи днів:

релакс

детокс

детокс + антистрес

антиейдж

б'юті.

Аюрведичні практики

Особливу увагу у центрі приділяють заняттям йогою, дихальним вправам (пранаяма) і медитації, які максимально розслабляють, звільняють голову від непотрібних думок, наповнюють внутрішній світ спокоєм і легкістю.

Спа-процедури

У комплексі розроблено 11 спа-пакетів, в основі яких - класичні східні масажні техніки і косметичні аюрведичні процедури (маски, скрабування, пілінги, обгортання).

Ми протестували пакет "Балі платинум", у який входить балійський масаж всього тіла і тайський масаж голови.

Завдяки балійським і аюрведичним технікам пропрацьовуються всі м'язи, знімається з них напруга, тіло розслабляється і зникає стрес.

Тайський масаж голови допомагає зняти стрес, усуває головні болі, зникають перевтома і безсоння. Покращується кровообіг і судинний тонус, відновлюється працездатність.

Після таких спа-процедур можна полежати у соляній кімнаті з іонізованим повітрям, кольоротерапією і медитативною музикою, поплавати у басейні або порелаксувати у фінській сауні чи хамамі.

Харчування

У Shambala дотримуються здорового харчування. Шефкухар центру розробив два види меню:

Аюрведичне комплексне меню. На тарілці подають їжу, на якій є шість смаків: солоний, солодкий, кислий, гострий, гіркий і терпкий. Це сприяє збалансуванню всіх процесів в організмі і позитивно впливає на фізичне та ментальне здоров'я.

Авторське меню À la carte, яке складається із вегетаріанських, безлактозних і безглютенових страв, свіжих салатів, корисних закусок і десертів.

До речі, десерт тут подають перед основною стравою. Аюрведичні фахівці вважають, що завдяки такому принципу людина не переїдає.

А у wellness-барі можна насолодитися фіточаями на будь-який смак, спробувати вітамінні фреші, смузі, зелені коктейлі і поласувати дієтичними корисними солодощами.

Відновлення психоемоційного стану під час війни

В аюрведі можна виділити такі способи відновлення психологічного і емоційного самопочуття:

Цілісний підхід: аюрведа бере до уваги всі аспекти здоров'я людини, вона розглядає її тіло, розум і дух.

Зв'язок розуму і тіла: емоції впливають на наше фізичне здоров'я, тож аюрведа допомагає відновити гармонію між розумом і тілом, покращити самопочуття.

Управління стресом: за допомогою аюрведичних практик (медитація, йога, масаж) можна навчитися контролювати свої емоції, розслабитися, позбавитися тривожності, наповнитися спокоєм і знизити рівень стресу.

Харчування і спосіб життя: збалансоване корисне харчування і здоровий спосіб життя позитивно впливають на психоемоційний стан.

Зміцнення імунітету: одним із основних аспектів у аюрведі є зміцнення імунної системи завдяки здоровим звичкам, корисному харчуванню і вживанню лікувальних трав. А хороший імунітет формує стійкість до емоційних гойдалок і стресу.

Лікувальні трави: аюрведичні трав'яні засоби і добавки допомагають збалансувати енергію тіла і відновити емоційний добробут.

Турбота про себе: за принципом аюрведи важливо турбуватися про себе і приділяти собі достатньо уваги, що позитивно впливає на психоемоційний стан і фізичне здоров'я.

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