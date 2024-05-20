Меланома: лікарка-дерматовенерологиня спростувала 5 небезпечних міфів

Меланома – це різновид раку, який безсимптомно розвивається із пігментних клітин шкіри меланоцитів. У зоні ризику – люди, які мають 50 і більше родимок, часто засмагають на пляжі або в солярії та мають генетичну схильність до захворювання.

Що таке меланома, чому в зоні ризику люди, які мають багато родимок, і полюбляють засмагати та як себе захистити, детально розповіла дерматовенерологиня MIRUM clinic Матвеїва Леся Вікторівна.

Міф №1: меланома розвивається в родимці

Меланома – це злоякісне новоутворення з меланоцитів, тобто клітин верхнього шару епідермісу. Меланоцити виробляють пігмент меланін, завдяки чому наша шкіра, волосся, очі мають певний колір. Також меланоцити відповідальні за засмагу, і по суті, є сонцезахисним щитом проти ультрафіолету.

Родимка, або невус, виникає в місці надмірного накопичення меланоцитів. Інколи, але не завжди, в ній розвивається меланома. Найрозповсюдженіші причини – мутації в ДНК клітин, пошкоджених ультрафіолетом, та успадковані генні мутації.

Але в більшості випадків меланома розвивається на нормальній ділянці шкіри у вигляді пухлини, яка візуально нагадує новоутворену родимку. Вона має:

А – асиметрію;

В – розмитий контур;

С – неоднорідний колір – від світло коричневого до темно-чорного;

D - діаметр понад 6 мм;

Е – опуклу, горбисту форму.

Однак меланома може бути крихітною – 2-3 мм, і тоді помітити асиметрію, зміну форми або інші ознаки буде вкрай важко. Другий важливий момент – не потрібно «збирати» весь набір ABCDE. Будь-яка найменша зміна, яку ви відзначили, – привід негайно звернутися до лікаря.

Міф №2: меланома завжди пігментована

Існує безбарвна, або ахроматична меланома – новоутворення з невеликим вмістом пігменту або його повною відсутністю. Зустрічається рідко і досить важко діагностується, оскільки має вигляд пласкої блідо-рожевої плями (на кшталт лентиго чи укусу комара) або вузлика з червоним відтінком.

Розвивається безсимптомно. Згодом може виникати свербіж, кровоточивість після механічного травмування. Вузлик легко пошкодити під час одягання чи роздягання.

Міф №3: меланому діагностують тільки у людей, які мають багато родимок

Меланома виникає і розвивається в уже наявній родимці в 25-30% випадків. Тому 50 і більше родимок на тілі є потенційною небезпекою для здоров’я. Однак обов’язково потрібно брати до уваги спадковий фактор, фототип шкіри, наявність сонячних опіків в анамнезі. Сонячні опіки в кілька разів підвищують ризик розвитку меланоми.

Тому, якщо ви маєте перший, другий або третій фототип, не прагніть засмагнути. Це призведе лише до утворення опіків, адже у вашій шкірі міститься небагато меланіну, завдання якого – захищати шкіру від ультрафіолету. А от, наприклад, представники шостого фототипу (негроїдна раса) мають у шкірі досить багато пігменту, тому майже ніколи не обгоряють.

До першого фототипу належать люди, які мають дуже світлу, ніжно-рожеву шкіру, ластовиння, руде або світло-русяве волосся, блакитні очі.

До другого фототипу – блондини зі світлою шкірою, блакитними або зеленими очима, рідше – карими.

До третього фототипу – русяві з зеленими очима, світло-коричневою шкірою. На відміну від представників перших двох фототипів обгоряють не так сильно, але однаково потребують фотозахисту.

Міф №4: сонцезахисний крем захищає від меланоми на 100%

Правильно нанесений сонцезахисний крем захищає від ультрафіолетового випромінювання приблизно на 90%. Що я маю на увазі під правильним нанесенням?

1 квадратний сантиметр шкіри – 2 мг засобу. Для захисту всього тіла середньостатистичної дорослої людини потрібно близько 5-6 повних чайних ложок засобу. Через 2-3 години крем із SPF 30-50 треба поновити у тій самій кількості, обов’язково – після кожного купання. Користуватися ним потрібно щодня і навіть взимку, оскільки ультрафіолетові промені відбиваються від поверхні снігу, води, скла.

Крем наноситься на чисту суху шкіру за 15-30 хвилин перед виходом на вулицю і одяганням. Але самого крему, навіть правильно нанесеного, недостатньо, щоб повноцінно захиститися від УФ-променів. Вільний одяг із натуральних тканин, головний убір із широкими крисами, сонцезахисні окуляри, перебування в розсіяній тіні плюс санскрін – таким має бути повний перелік безпекових заходів.

І навіть у такому разі ми не говоримо про стовідсотковий захист. Адже має значення, наскільки рівномірно і щільно ви наносите крем, який він має склад, чи вчасно ви його поновлюєте, чи маєте генетичну схильність до розвитку меланоми тощо. Дослідження показують, що люди, як правило, наносять в кращому випадку 0,5-1 мг крему і забувають його поновити. Тому найкраще рішення – раз на рік перевіряти стан родимок та шкіри у дерматолога.

Міф №5: меланома не лікується

Меланома – це вид раку, який метастазує, через це важко піддається лікуванню, але лікується на будь-якій стадії. Звісно, чим раніше пацієнт звертається до лікаря, тим більше у нього шансів на щасливе і довге життя.

Огляд родимок та шкіри відбувається за допомогою дерматоскопа, великої лупи. Це безболісна, комфортна для пацієнта процедура (дерматоскопія), під час якої лікар аналізує поверхневі зміни епідермісу – дерматоскоп збільшує ділянку шкіри в десятки разів. Якщо є підозра на меланому, під місцевою анестезією проводиться ексцизійна біопсія утворення з подальшим патогістологічним дослідженням.

Вибір методу лікування залежить від стадії розвитку меланоми, віку і загального стану здоров’я пацієнта. Може застосовуватися хірургічна або променева терапія, хіміотерапія, таргетна терапія, імунотерапія. На нульовій стадії достатньо хірургічного висічення, на першій – висічення з видаленням сторожового лімфовузла.

І наостанок хочу зауважити, що не існує безпечної або здорової засмаги. А засмага у солярії не захищає від сонячного опіку. Це той самий ультрафіолет, тільки штучний. Інколи він навіть у кілька разів інтенсивніший, ніж природний.

Матвеїва Леся Вікторівна

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