Менструальний цикл та потреба у нутрієнтах: що потрібно знати

Швидкість обміну речовин у жінки репродуктивного віку регулярно змінюється, оскільки є взаємозв'язок із рівнем статевих гормонів, які коливаються залежно від фази циклу. Наскільки активно жіночий організм спалюватиме колорії і на які продукти нас потягне у певну фазу циклу, залежить від рівнів естрогену, прогестерону та тестостерону. В результаті потяг до певних нутрієнтів в їжі постійно змінюватиметься і це нормально.

На найнижчому рівні наш метаболізм перебуває у першій фазі циклу – фолікулярній. Це найпрекрасніша фаза – царство гормону краси та психічної стабільності – естрогену. В цей час у нас зазвичай немає вираженого почуття голоду, не хочеться перекушувати і потяг до солодкого (якщо він у вас є) зведений до мінімуму. Ми не схильні до набряків і висипів, та й загалом маємо найкращий вигляд у цей період. А ще гормонально обумовлено так, що в цей період чоловіки найбільше звертають на нас увагу.

Чим ближче до овуляції, тим почуття голоду поступово зростатиме, метаболізм підвищуватиметься, що супроводжується незначним підвищенням температури тіла. Організм починає запасатися енергією, яка потрібна для імплантації яйцеклітини в ендометрій. Перед овуляцією починає зростати рівень прогестерону, естрогену та тестостерону, які викликають підвищення апетиту. Саме в цей період у організму збільшується потреба у поживних речовинах. Робіть акцент на ситні, багаті на нутрієнти продукти: яйця, жирна океанічна риба, вершкове масло/гхі, бобові, домашнє горіхове/насіння молоко, добавки з лецитином. Також, через нещодавню крововтрату, у цей період корисними будуть продукти з високим вмістом заліза, а деяким і добавки заліза.

За тиждень до початку менструації фокус зміщується на енергетично багату їжу, тому є ризик зривів на солодке. Важливо в цей час, особливо для тих, хто має інсулінорезистентність, замість булок налягати на низькокалорійні страви з високою нутрієнтною щільністю. А вуглеводи замінювати на фрукти/ягоди у прив'язці до основних приймань їжі. З добавок акцент робіть на магній, цинк та вітаміни групи В.

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