Міфи і факти про карієс: лікарка розповіла, як зберегти здоров’я зубів

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, карієс постійних зубів мають близько 2 млрд людей у світі, молочних – 514 млн дітей. Тобто це найпоширеніша зубна проблема сучасної стоматології.

Які бактерії провокують розвиток карієсу, чому не можна орієнтуватися на зубний біль чи зовнішній вигляд зубів та як часто відвідувати стоматолога, щоб зберегти зуби здоровими, розповідає лікарка-стоматологиня, медична директорка мережі Astra Dent Кристина Павлівна Коржова.

Про бактерії та біоплівку

Карієс – це пошкодження емалі та дентиту. Дентит розташований під зубною емаллю, і є основою зуба. Наступний шар після дентину – пульпа, тканина, яка заповнює порожнину зуба. Пульпа складається із судин, сполучної тканини та нервових канальців. Якщо карієс не лікувати, розвивається пульпіт, головним симптомом якого є нестерпний біль – нервова тканина надсилає сигнал: "Друже, тепер вже точно маєш записатися до стоматолога".

Що пошкоджує зубну емаль та дентит?

Бактерії – Streptococcus mutans, Streptococcus sobrinus, Lactobacilli.

Біоплівка, яка вкриває поверхню зуба.

Біоплівка складається переважно із ферментів слини, хвороботворних бактерій (дивись вище) та продуктів їхнього розпаду. Так, бактерії біоплівки виробляють органічні кислоти, передовсім молочну. Кінцеві продукти розпаду бактеріального обміну речовин порушують кислотно-лужний баланс (рН) рота та запускають демінералізацію. У разі демінералізації із зуба вимиваються мінерали: фосфор, кальцій, фтор, калій та інші. Зубна емаль стає пористою, пом’якшується. Це дозволяє бактеріям проникати вглиб і розм’якшувати вже дентит.

Карієс стосується кожної людини, в якої є зуби, тому оповитий легендами та міфами, які я не втомлююся спростовувати.

Міфи і факти про зубний карієс

Отже, міф №1: карієс з’являється тільки у любителів солодкого

Факт: солодке збільшує кількість бактерій, які сприяють розвиткові карієсу та пульпіту

Бактерії Streptococcus mutans дуже люблять цукор, після поїдання якого вони виділяють уже знайому вам молочну кислоту. Але щоразу, коли ми їмо м’ясо, картоплю, кашу, овочі, фрукти, наш організм також виробляє кислоти, щоб допомогти травній системі переварити їжу. Вони демінералізують зубну емаль, яка у разі належного догляду за ротовою порожниною мінералізується. Під належним доглядом я маю на увазі ретельне чищення зубів вранці та ввечері, правильне використання зубної нитки після кожного приймання їжі та ополіскувача, вживання фторованої води.

Міф №2: молочні зуби не треба лікувати від карієсу, бо вони однаково випадуть

Факт: бактерії, які пошкоджують зубну емаль у разі карієсу, вражають глибокі тканини, перекидаючись на зачатки постійних зубів

Карієс руйнує спочатку зубну емаль, потім дентин і пульпу, тобто дістається до глибоких тканин. У дітей молочні зуби можуть випадати одночасно з прорізанням постійних. Таким чином хворий зуб контактує із поки ще здоровим, ділиться із ним частиною бактерій, і той росте вже із карієсом.

Міф №3: карієс не передається від людини до людини

Факт: карієс передається від людини до людини під час поцілунків та використання спільного посуду

Бактерії, отримані зі слиною, приживаються у вашій ротовій порожнині, якщо їм підходять нові умови проживання. Ба більше, вчені виявили, що у ротовій порожнині маленької дитини бактерії карієсу, отримані від батьків чи родичів, можуть спокійно жити до появи перших зубів. А вже потім пошкоджувати зубну емаль.

Міф №4: головним симптомом карієсу є біль

Факт: епізодичний біль виникає лише на другій стадії розвитку карієсу

На першій стадії пом’якшується зубна емаль, з’являється чутливість до холодного та гарячого. Хворий зуб не болить, візуально емаль не темнішає (вона темнішає, але людина цього на першій стадії не бачить). На другій стадії, коли емаль тріскається, створюючи лазівку для бактерій, біль з’являється, але епізодичний, помірний. Найчастіше – під час розжовування твердої їжі, вживання холодних продуктів, наприклад, морозива, або гарячих напоїв: кави, чаю, узвару. Сильний стійкий біль, який усувають за допомогою знеболювальних, виникає вже на третій стадії, коли карієс дістався до кореня, і може сигналізувати про розвиток пульпіту.

Саме тому огляд ротової порожнини в домашніх умовах, орієнтування на зубний біль або видимі потемніння емалі – це апріорі невдала ідея.

Міф №5: карієс розвивається тільки в зубних проміжках, де застрягає їжа

Факт: карієс розвивається будь-де

Їжа, яку ви не дістаєте за допомогою зубної нитки із зубних проміжків, звісно, впливає на розвиток карієсу, оскільки сприяє розмноженню бактерій. Однак нерідко страждають кутні зуби, які з одного боку не мають сусідів, жувальна поверхня зубів, зуби мудрості, до яких складно дістатися. Інколи люди недостатньо якісно чистять зуби, неправильно користуються зубною ниткою, мають хронічні хвороби, низький імунітет, що створює умови для розмноження бактерій і розвитку карієсу. Саме тому я раджу дорослим та дітям що пів року відвідувати стоматолога та проводити профілактичну чистку зубів. Це дозволить виявити карієс на перших стадіях розвитку і пролікувати його до пульпіту та появи гострого болю.

Кристина Павлівна Коржова

Дбайте про себе і хай ваші зуби будуть здоровими!

Читайте також: