Мікропеніс: що це за хвороба та коли її слід лікувати

Кожен чоловік хоча б раз у житті ставив собі запитання, чи відповідає його статевий орган середнім показникам. Однак більшість досліджень розміру члена у світі показують, що середній розмір не такий вже і великий, як чоловіки його собі уявляють. Наприклад, результати дослідження опубліковані у медичному журналі BJU International, в якому взяли участь понад 15 000 чоловіків, щодо їхнього середнього розміру пеніса, показали, що довжина млявого статевого члена дорівнює в середньому 9,16 сантиметра, а довжина пеніса у стані ерекції наближається до 13,10 сантиметра.

Чому ж тоді розмір такий важливий і кому насправді потрібне збільшення статевого органа, розповів член Європейської, Української та Міжнародної асоціації урології, лікар-уролог Grace Clinic Антон Глєбов.

Який розмір статевого органа вважається нормальним

Згідно з міжнародними науковими дослідженнями, проблема, відома як мікропеніс, досить рідкісне захворювання. І від нього страждає лише 0,6% чоловіків у всьому світі. Проблема прихована у гормональному фоні, а саме у засвоєнні тестостерону під час внутрішньоутробної фази, тобто ще до народження.

Це відбувається в результаті недостатнього вироблення тестостерону в другому і третьому триместрах вагітності або в результаті того, що ненароджена дитина не реагує на тестостерон, що виробляється. Додаткові дослідження, говорять про те, що вади розвитку зовнішніх статевих органів у новонароджених хлопчиків, такі як мікропеніс, можуть бути частково спричинені хімічними речовинами довкілля, такими як пестициди.

Тому мікропеніс слід починати лікувати ще в дитинстві, коли організм ще росте та формується, а рівень гормонів можна відкоригувати, адже саме до статевої зрілості гормональний фон може вплинути ріст статевого члена. Пізніше пацієнти з діагнозом мікропеніс обмежені у можливостях лікування.

Коли розмір статевого органа вважається мікро

Мікропеніс можна діагностувати одразу після народження. Однак, більшість чоловіків вважають, що мікропеніс – це чоловічий орган, розмір якого трохи менший за той, який вони звикли бачити в порнофільмах. Тому, щоб поставити діагноз мікропеніс у пацієнта, насамперед необхідно діагностувати порушення у будові Х та У хромосом ДНК. Але навіть за наявності таких порушень статевий орган може бути анатомічно правильно побудований і не мати вроджених дефектів.

І все ж, який розмір статевого органа заведено вважати мікропенісом? Це орган дорослого чоловіка, довжина якого менша як 4 см у млявому (неерегованому) стані або 7,5-8 см у напруженому стані, тобто стані збудження.

Які проблеми можуть виникнути через мікропеніс

Існує думка, що мікропеніс може викликати проблеми з інтимним життям. Серед чоловіків поширена стійка думка, що через невеликий розмір статевого члена, вони не зможуть принести задоволення своїй партнерці. З фізіологічної точки зору це не так. Адже ерогенні рецептори у жінки розташовані на глибині лише 8 см від входу до піхви. Тому навіть мікропенісу достатньо, щоб жінка змогла отримати насолоду від інтимної близькості. Головне, щоб охоплення статевого органа чоловіка піхвою було достатнім. Проте, близько 45% усіх чоловіків все ж вважають, що у них маленький пеніс.

Чому лікування мікропеніса слід починати ще в дитинстві

Мікропеніс лікується. І оскільки проблема захворювання лежить у гормональному коригуванні, то приблизно до 19 або 20 років гормональне тло можна виправити, адже тестостерон збільшує статевий орган лише у певній віковій групі. Крім того, і саме дозування гормону має відповідати віковим особливостям. Зазвичай вчасно проведена гормональна терапія ефективна.

Часто чоловіки, які не мають такої проблеми, як мікропеніс, зважуються на оперативне втручання, наприклад імпланти статевого члена. Нерідко для збільшення розміру вводяться ін'єкції філерів.

У будь-якому разі, якщо у вас виникли сумніви щодо розміру, найправильнішим буде рішення звернутися до уролога, андролога. Адже тільки фахівець зможе поставити правильний діагноз та порекомендувати необхідне лікування, яке допоможе покращити якість статевого життя.

Антон Глєбов - лікар-уролог Grace Clinic / Фото: Grace Clinic

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