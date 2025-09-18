Модна їжа: дієтологи розповіли про користь сардин та чому вони стали такими популярними

Сардини / © Associated Press

Сардини, колись недооцінений основний продукт харчування мешканців Середземноморського регіону, тепер вважається екологічно чистим варіантом морепродуктів, багатим на корисні для серця омега-3 жирні кислоти.

GoodHousekeeping проконсультувався з дієтологами, щоб дізнатися правду про харчову цінність цієї риби.

Харчова цінність сардин

Виявляється, сардини — зручне й недороге джерело якісного білка. Одна банка сардин в олії об’ємом 100 г містить:

191 калорію

22,6 г білка

10,5 г жиру

0 г цукру

282 мг натрію

351 мг кальцію (27% від добової норми — більше, ніж склянка молока)

4,4 мг вітаміну D (22% від добової норми)

Чи корисні сардини

Сардини — це невелика жирна риба, яка плаває ближче до поверхні океану, а це означає, що вони менш схильні переносити шкідливі забруднювачі, як-от ртуть — поширену проблему в разі вживання донної риби.

Що справді робить сардини чудовими, то це їхня користь для здоров’я. Вони багаті на омега-3 жирні кислоти, які чудово впливають на ваші серце і мозок, каже Маккензі Берджесс, дієтологиня-нутриціологиня, експертка з харчування. І це ще не все. Сардини — один з небагатьох продуктів, які природно багаті на вітамін D.

Та оскільки жирна риба швидко псується, сардини зазвичай консервують, щоб зберегти їхню свіжість. Часто їх заливають оливковою олією, розсолом або томатним соусом.

Як вибрати сардини

Якщо ви хочете насолодитися сардинами, багатими на омега-3, і бажаєте зменшити кількість калорій, шукайте консервовані сардини у власному соку, каже Тобі Амідор, магістерка наук, дієтологиня-нутриціологиня, експертка з харчування. Якщо ж стежите за споживанням натрію, також можете знайти сардини без додавання солі.

Оскільки томатний соус може збільшити вміст натрію, ті, кому потрібно зменшити споживання солі, можуть розглянути можливість додавання вдома безсолевого томатного соусу з низьким вмістом натрію. Якщо ж у вас немає інших проблем зі здоров’ям, сардини можуть бути здоровим вибором незалежно від того, в олії вони, розсолі чи томатному соусі.

Найкращі способи вживання сардин

Ви, звісно, можете їсти їх просто з банки, проте вам також можуть сподобатися інші смачні варіанти, рекомендовані дієтологами.

Берджесс рекомендує покласти сардини на хумус і смажені помідори поверх цільнозернового тоста. Вона також пропонує спробувати їх розтертими на підсмаженому хлібі на заквасці з лимоном і пластівцями чилі.

Їх можна додавати в салат зі своїх улюблених зернових, наприклад, фаро, коричневого рису та зелені, викладати зверху консервовані разом з олією, соком половини лимона та кількома краплями гострого соусу.

Ви можете викладати сардини зверху розсипчатого рису, пропонує Берджесс.

Розімніть сардини в олії з крекерами, додайте нарізаний перець чилі, гострий соус і 1 столову ложку нарізаної кінзи чи петрушки. Розімніть усе тильним боком виделки та викладіть зверху на цільнозернові крекери.

Сардини — модна їжа, яка справді є також корисною. Ця колись недооцінена консервована риба тепер набирає популярності як зручний варіант білка для людей, які хочуть спробувати нові страви.