Монофокальні чи мультифокальні лінзи: які обрати

Зазвичай погіршення зору відбувається повільно та без характерних симптомів. Тому люди не одразу йдуть до офтальмолога. А дехто вважає, що набута короткозорість, далекозорість чи ефект "туману" перед очима після п’ятдесяти років є варіантом норми. Однак це не так.

Якість зору залежить від віку, стану здоров’я, виду діяльності, тому впродовж життя його якість може змінюватися. Як за допомогою монофокальних і мультифокальних інтраокулярних лінз можна покращити якість зору в будь-якому віці, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, головний лікар клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Переваги й недоліки монофокальних і мультифокальних інтраокулярних лінз

90% усієї інформації ми отримуємо завдяки зору. Саме тому, коли зір погіршується, виникає бажання його покращити. За такого захворювання як, наприклад, катаракта і за умови відсутності незворотних змін в оці застосовують інтраокулярні лінзи або штучні кришталики. Інтарокулярна лінза – це спеціальна лінза-імплант, яка встановлюється на місце помутнілого природного кришталика.

За механізмом корекції зору існує два основних види інтраокулярних лінз, які застосовуються в сучасній офтальмології – монофокальні та мультифокальні.

Монофокальні або однофокусні інтраокулярні лінзи забезпечують максимальну якість зору винятково на короткій або далекій відстані. Тому підходять у разі лікування катаракти, коригування високих ступенів короткозорості, далекозорості або астигматизму. Але, якщо вам встановили штучний монофокальний штучний кришталик, для читання доведеться користуватись окулярами.

Мультифокальні або багатофокусні інтраокулярні лінзи забезпечують чіткий зір на будь-якій відстані без окулярів. Однак можуть створювати так звані "оптичні феномени", пов’язані з особливостями будови штучного кришталика. Це ефекти засліплення, гало та зірок навколо джерел світла, які стають більш помітними у нічний час.

Але існують сучасні мультифокальні інтраокулярні лінзи, які мають плавний перехід фокуса без "оптичних феноменів". Завдяки цьому зображення чіткі і яскраві й окуляри носити не потрібно. Вони ввібрали в себе позитивні характеристики однофокусних і багатофокусних інтраокулярних лінз.

Вибір інтраокулярних лінз

Попри очевидні переваги й недоліки обох видів інтраокулярних лінз, вибір штучного кришталика залежить від індивідуальних особливостей кожного пацієнта. А саме від:

будови рогівки ока;

ступеня погіршення зору на одному оці чи на обох одночасно;

зорового навантаження впродовж дня;

побажань щодо якості зору, наприклад, покращення зору без необхідності користуватись окулярами;

стилю життя;

професії;

віку пацієнта.

Обирає штучний кришталик лікар-офтальмолог після комплексного обстеження на професійному обладнанні.

Але в будь-якому разі перспектива встановлення чи то монофокальної інтраокулярної лінзи, чи то мультифокальної не повинна вас лякати. Операція триває від 5 до 20 хвилин. Не потребує перебування у клініці чи тривалого реабілітаційного періоду, який вимагає носіння пов’язок, обмеження рухової активності, "випадіння" зі звичного ритму життя. Зір покращується майже одразу після заміни кришталика.

Тож, якщо ви стали погано бачити у далечінь, читаєте книжки зі збільшувальним склом, потерпаєте від ефекту "запітнілого скла" чи зниження кольорової чутливості, запишіться на консультацію до офтальмолога. Не купуйте поспіхом зволожувальні краплі за рекомендацією подруги, вітамінні комплекси чи окуляри. Не знаючи точну причину погіршення якості зору, ви або ніяк не вплинете на ситуацію, або нашкодите собі, ускладнивши подальше лікування. Наприклад, перезріла катаракта підвищує ризик розвитку глаукоми чи виникнення ускладнень під час хірургічної заміни кришталика.

Візьміть собі за правило перевіряти зір раз на рік, не ігнорувати симптоми погіршення зору і довіряти лікарям. Краще своєчасно пройти діагностику, отримати відповіді на всі запитання, які вас турбують, і спокійно жити далі, ніж проігнорувати розвиток хвороби.

Головний лікар клініки VISIOBUD Володимир Мельник

Бережіть свій зір та будьте здорові!

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