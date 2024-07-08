"Мушки" перед очима: лікар-офтальмолог пояснив, коли треба хвилюватися

Побутує думка, що поява "мушок" перед очима свідчить про зорову перевтому. І це справді так, однак виснаження очей, зумовлене багатогодинною роботою без належного відпочинку – не найчастіша причина.

Чому в полі зору з’являються "мушки" та чому у будь-якому разі необхідно звернутися до лікаря, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Причини появи "мушок" перед очима

"Мушки" перед очима – це невеликі рухливі плямки, нитки або крапки, які люди бачать у своєму полі зору, особливо на яскравому фоні, як-от небо або білий екран. Вони виникають з різних причин, серед офтальмологічних:

вікові зміни скловидого тіла – з віком склоподібне тіло, желеподібна, білкова рідина всередині ока, поступово розріджується і руйнується. Мікроскопічні білкові (колагенові) волокна злипаються, відкидають тінь на сітківку, створюючи ефект "мушок";

гостре відшарування скловидного тіла;

розрив або відшарування сітківки – "мушки" з’являються різко і супроводжуються яскравими спалахами;

запалення середньої судинної оболонки ока, яка називається увеїт, або інші запальні хвороби очей;

крововилив у скловидне тіло на тлі діабетичної ретинопатії (ускладнення, спричинене цукровим діабетом);

на тлі діабетичної ретинопатії (ускладнення, спричинене цукровим діабетом); механічні травми ока , наприклад, удар тупим предметом, потрапляння піщинки, стружки, дрібних комах в око;

, наприклад, удар тупим предметом, потрапляння піщинки, стружки, дрібних комах в око; короткозорість – стан, за якого людина добре бачить на близьких відстанях і погано на далеких;

– стан, за якого людина добре бачить на близьких відстанях і погано на далеких; стрибки артеріального тиску – різке підвищення або зниження;

зорова перевтома, причиною якої є багатогодинна робота за комп’ютером без перерви на відпочинок або виконання іншої однотипної роботи, як-то вишивання, в’язання, читання;

дефіцит вітаміну А;

мігрень.

Важливість офтальмологічного огляду

"Мушки" виникають із дуже різних причин. Інколи за цим симптомом стоїть ланцюжок порушень. Наприклад, цукровий діабет провокує розвиток діабетичної ретинопатії, яка своєю чергою створює умови для крововиливу у склоподібне тіло або відшарування сітківки.

Тому дуже важливо насамперед з’ясувати причину чи причини появи "мушок", провівши комплексну діагностику зору та, за необхідності, організму.

Найчастіше "мушки" сигналізують про деструкцію скловидного тіла, зумовлену віковими змінами після 40-50 років. З одного боку, це не надто серйозне порушення, яке усувається за допомогою консервативного лікування – помутніння розсмоктуються, "мушки" зникають. Але з іншого боку, деструкція може призвести не лише до дискомфорту, а й до істотного зниження зору або відшарування сітківки. У такому разі виконуються:

вітректомія – заміна скловидного тіла, коли в порожнину ока поміщається міхур спеціального газу, який фіксує сітківку в потрібному положенні, а згодом розсмоктується;

вітреолізіс – очищення скловидного тіла від "мушок" за допомогою лазерного променя, завдяки чому зір стає чистим.

Вкрай важливо прийти з "мушками" до офтальмолога, щоб діагностувати порушення на кшталт короткозорості чи зорового виснаження. Це дозволить своєчасно розпочати лікування – скорегувати зір за допомогою м’яких контактних лінз, окулярів, лазерної корекції, апаратного лікування (лазеростимуляція, електростимуляція, магнітотерапія, вакуумний масаж тощо).

Негайно потрібно звернутися до офтальмолога, якщо, окрім "мушок", є біль в очах або головний біль, звузився або "випав" бічний зір. Присутні яскраві спалахи світла або мерехтіння. "Мушки" з’являються, а потім зникають, і так по колу.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

Бережіть себе та свій зір!

Читайте також: