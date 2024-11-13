Набряклі руки короля Чарльза III хвилюють світ: що з монархом, пояснила лікарка

Час від часу Мережу сколихують нові світлини рук короля Чарльза III. Червоні, набряклі, вони привертають увагу людей.

Чому пальці на руках можуть набрякати та набувати характерного червоного кольору, розповідає ревматологиня Клініки МЕДІКОМ Ганна Приткова.

Традиційно набряклість рук короля Чарльза III пов’язують із серцевою недостатністю, захворюваннями нирок або печінки. Усе це може бути правдою, однак є ще кілька станів, які можуть приховуватися за цим симптомом.

Перший із них – первинний і вторинний феномен Рейно. Первинний виникає внаслідок особливої регуляції тонусу дрібних судин. Вони то звужуються, то розширюються, через що виникає характерний набряк і почервоніння шкіри. Вторинний може бути проявом системних захворювань сполучної тканини, наприклад, системної склеродермії, дерматоміозиту, системного червоного вовчака та інших.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Другий можливий стан – еритромелалгія, рідкісне вазомоторне порушення, за якого пальці набувають характерного червоного кольору. Людина відчуває пекучий біль та жар, який послаблюється, якщо занурити руки у холодну воду.

Причини виникнення первинної еритромелалгії невстановлені. Розвиток вторинної пов’язують із цукровим діабетом, подагрою, гіпертонією, венозною недостатністю, ревматоїдним артритом, системним червоним вовчаком, розладами спинного мозку тощо. Також порушення може виникати внаслідок приймання деяких лікарських препаратів, зокрема ніфедипіну чи бромокриптину.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Третя ймовірна причина – розлади верхніх кінцівок під загальною назвою синдром верхньої апертури грудної клітки, коли порушується не тільки їхнє кровопостачання, але й зв’язок органів і тканин із центральною нервовою системою через нервові волокна (іннервація). Розвивається він внаслідок перетискання нервово-судинного пучка кістками, зв’язками, м’язами. До цього можуть призводити травми або дефекти постави, якщо синдром невроджений.

І, мабуть, найрозповсюдженіша причина – стискання плечового сплетення в надпліччі, яке є складною мережею нервів. Завдяки цій мережі плечі, руки та кисті отримують сигнали від верхніх відділів спинного мозку. У такому разі йдеться про розвиток тунельних та міотонічних імпіджмент-синдромів.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Цілком можливо, що набряклі та червоні пальці рук короля Чарльза III є ознаками кількох взаємозумовлених хвороб. Поставити діагноз на основі фото без прискіпливого обстеження та збирання детального анамнезу неможливо і некоректно, тож це лише припущення.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

У будь-якому разі набряк та почервоніння пальців на руках чи ногах – привід звернутися на консультацію до лікаря. Інколи ці симптоми свідчать про затримку рідини, зумовлену віковими змінами організму, а інколи – про рідкісні захворювання, які потребують тривалого лікування. Головне правило залишається незмінним – чим раніше ви звернетеся до лікаря, тим краще.

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