Набута гетерохромія: що її викликає та чому потрібне обстеження

Гетерохромія може бути вродженою і набутою. В більшості випадків вона не впливає на якість зору, не викликає болю та інших дискомфортних відчуттів. Але набута форма порушення потребує обстеження, оскільки може свідчити про розвиток запалення, приєднання інфекції, новоутворення тощо.

Про причини виникнення набутої гетерохромії, симптоми та можливі ускладнення розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Набута гетерохромія – це стан, за якого колір райдужки одного або обох очей змінюється. На відміну від вродженої гетерохромії, яка зумовлена генетичними особливостями, набута є результатом:

запальних захворювань, наприклад, увеїту (запалення середньої оболонки ока) чи іродоцикліту (запалення райдужки, або як її ще називають – ірис, та циліарного тіла);

травм – механічних пошкоджень, потрапляння сторонніх тіл в око;

тривалого використання деяких медикаментів, зокрема простагландинів для лікування глаукоми, які можуть спровокувати потемніння райдужки;

інфекції – герпетичного кератиту (запалення, спричинене вірусом герпесу);

новоутворень – меланоми райдужки або очних пухлин;

системних хвороб – синдрому Фукса (гетерохромний іродоцикліт Фукса, тобто специфічна форма хронічного іридоцикліту), синдрому Горнера (рідкісне захворювання, за якого вражається парасимпатична нервова система);

гемосидерозу – накопичення заліза у тканинах ока на тлі хронічного запалення або внутрішньоочного крововиливу, що призводить до відкладення пігменту гемосидерозу у тканинах райдужки;

вікових змін.

Основний симптом набутої гетерохромії – це зміна кольору райдужки, але можуть бути й додаткові ознаки, як-то:

почервоніння або запалення ока;

біль в оці або очах;

зорова втомлюваність;

підвищена чутливість до світла;

затуманення або зниження гостроти зору;

сльозотеча, інколи – надмірна сухість ока або обох очей.

Набута гетерохромія потребує обстеження, оскільки може призвести до певних ускладнень, наприклад, до розвитку вторинної глаукоми.

Глаукома – хронічне захворювання ока, яке характеризується підвищенням внутрішньоочного тиску. Вона може призводити до пошкодження зорового нерва, втрати периферичного зору або повної та незворотної сліпоти.

Хронічний біль, порушення зору також є серйозними підставами для звернення до офтальмолога.

Лікування залежить від причини, яка спричинила розвиток гетерохромії. Тому єдине правильне рішення – звернутися на консультацію до лікаря, який встановить причину і складе план подальшої терапії.

Вроджена гетерохромія, яка не супроводжується болем чи зниженням гостроти зору, вважається косметичним дефектом і корегується за допомогою кольорових контактних лінз.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

Бережіть себе та свій зір!

Читайте також: