Набутий дальтонізм: офтальмолог пояснив, чому він виникає у дорослому віці

У 10-20% пацієнтів, які мають глаукому або макулодистрофію, розвивається набутий дальтонізм, тобто вони перестають бачити або розрізняти певні кольори.

Які офтальмологічні хвороби провокують розвиток набутого дальтонізму, як розпізнати порушення та чи можна повернути сприйняття кольорів, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Причини набутого дальтонізму

Дальтонізм – це стан, за якого людина має труднощі з розрізненням кольорів або повністю втрачає здатність бачити певні кольори. Зазвичай дальтонізм є спадковим і передається генетично, але існує форма, яка розвивається впродовж життя – набутий дальтонізм.

Які офтальмологічні хвороби можуть спровокувати його розвиток?

глаукома – порушення відтоку водянистої рідини з подальшим відмиранням (атрофією) зорового нерва;

катаракта – часткове або повне помутніння кришталика;

макулодистрофія – ураження центральної частини сітківки макули;

пошкодження зорового нерва, наприклад, оптичний неврит – запалення зорового нерва, що може призвести до часткової або повної втрати зору.

Також сприяють розвитку цього порушення неврологічні розлади – інсульт, черепно-мозкові травми, внаслідок чого пошкоджуються ділянки мозку, відповідальні за кольорове сприйняття. Інколи кольорове сприйняття порушується на тлі цукрового діабету, приймання деяких лікарських препаратів або впливу токсичних речовин (важкі метали, метанол).

Зір людини з нормальним зором та зір людини з дальтонізмом / Фото: Associated Press

Симптоми набутого дальтонізму

Найперше люди помічають, що кольори стали тьмяними, "вицвілими", розмитими, можуть спотворюватися. Потім виникають труднощі з розрізненням певних кольорів. Найчастіше – жовтого і синього спектрів. Інколи це стається одночасно. Водночас болить голова, болять очі, особливо, якщо набутий дальтонізм пов’язаний із пошкодженням зорового нерва. Зір втрачає гостроту, тобто людині складно бачити деталі об’єктів на близьких і далеких відстанях. У складних ситуаціях розвивається монохроматія – повна втрата сприймати будь-які кольори.

Розвиток набутого дальтонізму стає для людини великим стресом, адже навколишній світ втрачає барви. Це може відбутися за декілька годин або днів, залежно від причини, яка запустила зміни. Тому вкрай важливо своєчасно звернутися до офтальмолога.

Зір людини з нормальним зором та зір людини з дальтонізмом / Фото: Associated Press

Лікування набутого дальтонізму

Набутий дальтонізм – це не основне захворювання, тому під час лікування важливо встановити першопричину. Якщо це катаракта, природний помутнілий кришталик заміняють на штучний. Якщо глаукома — призначають очні краплі, які зупиняють прогресування хвороби, або проводять лазерну терапію.

Після інсульту уражені ділянки зорової кори мозку досліджують за допомогою МРТ або КТ. Сприйняття кольорів відновлюють за допомогою вправ для стимуляції роботи зорових зон мозку, спеціальних окулярів або контактних лінз з фільтрами (EnChroma) тощо.

Втрата кольорового сприйняття – це великий стрес, який може назавжди змінити життя людини. Навіть якщо його не вдасться відновити, лікувати глаукому або катаракту потрібно, щоб уникнути ускладнень, одне з яких – сліпота. За появи найменших змін зору, я раджу звертатися до лікаря-офтальмолога, не чекаючи на покращення, якого може не статися.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

Бережіть себе та свій зір!

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