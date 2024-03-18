Надмірне переїдання або голодування: чому ваша стратегія харчування не сприяє схудненню

Сподіваючись скинути зайві кілограми, люди обмежують свій раціон і зіштовхуються з дивною ситуацією: мало їдять і не худнуть. Лікарка, експертка із харчування Ірина Шаруда пояснює, чому так відбувається.

Переїдання

Часто люди недооцінюють кількість калорій у тих продуктах, які здаються невеликими та незначними. Наприклад, може здатися, що невеликий шматочок сиру або печива не мають значного впливу на кількість спожитих калорій, але це зрештою призводить до набору ваги.

Голодування

Недоїдання або спроба обмеження кількості спожитих калорій до критично низького рівня матиме серйозні наслідки для організму. Споживання менше, ніж 1200 калорій на день – критично низька калорійність для нашого організму. Організм реагує на дефіцит калорій та переходить в режим запасання, де він зменшує швидкість метаболізму та спрямовує енергію на збереження жирових запасів. Тобто те, що ви зʼїдаєте організм буде запасати. Також постійне обмеження калорій може призвести до неконтрольованого переїдання.

Постійні коливання ваги та стрес, пов'язаний з переїданням та голодуванням, можуть мати негативний вплив на здоров'я. Збалансований раціон, що відповідає потребам вашого тіла, є ключем до здорового та стабільного зниження ваги та підтримки здоров'я.

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