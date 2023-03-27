Народні засоби та сучасна медицина: що говорять дослідження

Народні засоби – це лікувальні мазі, припарки та настоянки, рецепти яких передаються через покоління. Від курячого супу від застуди до гарячого чаю від болю в горлі — чи є ці засоби реальною альтернативою природним лікам, чи це просто плацебо?

Хоча деякі бабусині засоби дійсно полегшують дискомфорт за легких нездужань, дослідження їхньої здатності виліковувати часто не підтверджують лікувальний ефект, на який ми розраховуємо.

Womans World вирішив оцінити популярні домашні засоби від поширених захворювань, включаючи біль у спині, кашель та гіпертонію, спираючись на наукові дослідження, які порівнюють їх переваги з перевагами традиційних ліків. Ось що вийшло.

Тепло допомагає заспокоїти біль у спині

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Правда. У Стародавньому Єгипті та Греції теплова терапія використовувалася для лікування болю. Тепер дослідження, опубліковані в журналі Value in Health, показують, що це, як і раніше, найкращі ліки від хронічного болю в спині. Дослідження дійшло висновку, що порівняно зі знеболювальними препаратами теплове обгортання було дешевшим способом полегшити біль у попереку для учасників. Тому що теплова терапія допомагає зменшити дискомфорт та збільшує приплив крові до проблемної зони, прискорюючи загоєння.

Шоколад може вилікувати постійний кашель

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Омана. Твердження, що шоколад допомагає полегшити кашель краще, ніж ліки від кашлю, вводить в оману. Це твердження виникло після того, як агентства новин помилково процитували дослідження 2016 року як підтримувальне споживання всіх шоколадних продуктів для полегшення кашлю, тоді як дослідження стосувалося тільки сиропу від кашлю зі смаком шоколаду. З наукової точки зору немає жодних доказів того, що шоколад допомагає у разі кашлю, пояснює Healthline співавтор дослідження доктор медичних наук Алін Моріс.

Кокосова вода може знизити кров'яний тиск

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Правда. Кокосова вода знижує високий кров'яний тиск, і дослідження 2013-го підтверджує це твердження. Шеститижневе дослідження показало, що в учасників із гіпертонією, які щодня вживали кокосову воду, рівень артеріального тиску був значно нижчим, ніж у учасників, які цього не робили. Дослідники пов'язують цю перевагу із вмістом калію в кокосовій воді, що розслаблює стінки кровоносних судин.

Бабусині засоби бувають корисними, марними, але іноді вони можуть завдати здоров'ю відчутної шкоди. Тому, якщо у вас є проблеми з ним, насамперед поговоріть про це зі своїм лікарем.

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