Навіщо, коли та як носити компресійні шкарпетки

Останнім часом ми все частіше зустрічаємо рекомендації носити компресійні шкарпетки або панчохи задля профілактики та полегшення симптомів варикозного розширення вен, зняття набряклості та втоми ніг.

Якщо ви колись надягали щільно прилеглі шкарпетки, коли у вас болять ноги, ви знаєте, як компресійні шкарпетки можуть полегшити дискомфорт. Вони не тільки можуть зменшувати хворобливі набряки і омолодити ноги, що втомилися, але також допомагають за таких захворювань, як варикозне розширення вен.

Про те, навіщо і як носити компресійні шкарпетки пише Womans World.

Навіщо потрібні компресійні шкарпетки

Компресійні шкарпетки призначені для м'якого стиснення ніг та покращення кровотоку. Вони більш щільні, ніж стандартні шкарпетки, і можуть відрізнятися за довжиною та рівнем підтримки. Їх часто рекомендують людям, які довго стоять або сидять, а також під час подорожей.

Навіщо і як носити компресійні шкарпетки / Фото: Credits

Коли ви перебуваєте у таких положеннях, вашим венам може бути важко перекачувати кров від ніг назад до серця. У результаті кров осідає в ногах та кісточках, викликаючи набряк і біль у цих зонах. Проблема ускладнюється з віком, коли стінки вен стають слабшими і ускладнюють перекачування крові вгору. Згодом може призвести до таких проблем, як варикозне розширення вен.

Як працюють компресійні шкарпетки

Джозеф Дайбес, доктор медичних наук, інтервенційний кардіолог і засновник New Jersey Heart & Vein у Кліфтоні, штат Нью-Джерсі, пояснює, що компресійні шкарпетки та панчохи допомагають стискати вени, щоб вони могли продовжувати підтримувати кровообіг вгору. Їх можна використовувати як профілактичний захід, щоб зупинити набряк ще до його початку. Вони також можуть допомогти полегшити симптоми після того, як вони вже загострилися, наприклад, біль від варикозного розширення вен або опухлі кісточки.

Компресійні шкарпетки запобігають синдрому неспокійних ніг

Синдром неспокійних ніг характеризується нестерпним бажанням рухати ногами. Найчастіше загострюється ввечері та вночі. А носіння компресійних шкарпеток протягом дня може полегшити цей стан. М'який тиск на м'язи ніг посилає в мозок сигнали про послаблення синдрому, коли ви лягаєте вночі. Дослідження, опубліковане в Журналі Американської остеопатичної асоціації, показало, що цей метод на 140% ефективніший, ніж медикаментозне лікування, він допоміг людям спати на 82% міцніше протягом восьми тижнів.

Компресійні шкарпетки запобігають нічним походам до туалету

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Ще один стан, що порушує наш сон, який може полегшити компресійні шкарпетки — ніктурія або позиви до сечовипускання вночі. Шкарпетки запобігають скупченню рідини в ногах і затоплення нирок, коли ви лягаєте вночі. Вони настільки ефективні, що дослідження, проведене в журналі Cureus, показало, що вони можуть допомогти вам спати спокійно більш ніж на 45 хвилин довше, ніж якби ви не носили шкарпетки.

Компресійні шкарпетки блокують хропіння

Так само, як компресійні шкарпетки зменшують ніктурію, вони також можуть полегшити хропіння. Дослідження, проведене в журналі «Респіраторна фізіологія та нейробіологія», показало, що носіння компресійних шкарпеток протягом дня зменшує хропіння на 36%, запобігаючи накопиченню зайвої рідини в тканинах горла під час сну.

Компресійні шкарпетки знижують ризик утворення тромбів

Компресійні шкарпетки корисно носити під час подорожей. Тривале сидіння в літаку, поїзді, автобусі чи автомобілі може підвищити ризик тромбозу глибоких вен. Потік крові може бути особливо небезпечним, якщо він потрапить у легені. Але дослідження, опубліковане в журналі The Lancet, показало, що за легкого стискання ніг компресійними шкарпетками ймовірність тромбозу знижується, зокрема, у людей із групи високого ризику — до 63%.

Коли і скільки потрібно носити компресійні шкарпетки

Компресійні шкарпетки потрібно носити протягом дня, але ефект від їхнього носіння особливо помітний уночі.

Коли ви спите, ви лежите рівно. Це означає, що ваша кров циркулює набагато легше. І вам не потрібна додаткова допомога з боку компресійних шкарпеток. Компресійні шкарпетки не принесуть ніякої користі, якщо ви лежите, хоча в деяких випадках лікар може порадити носити їх на ніч — наприклад, якщо ви не можете лежати рівно або у вас сильний набряк і це забезпечує більший комфорт — загалом без особливих показань це марно .

Але тут є важливий виняток. Хоча більшості людей носіння компресійних шкарпеток під час сну не принесе не тільки користі, а й шкоди, людям з венозними захворюваннями, такими як захворювання периферичних судин, розладом кровообігу, який може спричинити звуження або закупорювання кровоносних судин, це може завдати шкоди. Їм слід уникати носіння компресійних шкарпеток під час сну, тому, за словами доктора Дайбеса, занадто сильний стиск може обмежити приплив крові до ніг та погіршити такі симптоми, як судоми.

Щоб отримати максимальну користь від компресійних шкарпеток, експерти радять носити їх 8-12 годин під час неспання. І якщо ви не можете одразу протриматися цілий день, це нормально, але якщо ви носите їх менше чотирьох годин на день, це не дуже ефективно. Ви можете починати з кількох годин та поступово збільшувати час носіння.

Як вибрати правильний розмір компресійних шкарпеток

Коли справа доходить до компресійних шкарпеток, немає стандартного розміру. Але важливо, щоб вони сиділи добре. Якщо у вас є невідповідність у розмірах — скажімо, по щиколотці у вас маленький розмір, а по ширині литок — середній, — вибирайте найбільший розмір. Якщо ви перебуваєте між двома розмірами, лікарі рекомендують завжди округлювати у великий бік.

Лікар-флеболог допоможе вам підібрати правильний розмір. Також ви можете отримати консультацію в аптеці або спеціалізованому магазині з продажу компресійних шкарпеток.

Також варто обговорити з лікарем та висоту компресійних шкарпеток, тому що не всім потрібно носити високі компресійні шкарпетки, панчохи чи колготки.

Як вибрати рівень компресії шкарпеток

Після того, як ви визначилися з правильним розміром, вам також слід зважити на ступінь стиснення. Він показує, наскільки щільно прилягають шкарпетки і часто розбивається за рівнями, щоб вказати, який тиск чиниться. Нижчі рівні, наприклад, від 10 до 15 мм рт. ст., ідеальні, коли ви використовуєте шкарпетки як профілактичний захід. Вищі ступені компресії, наприклад 30 мм рт. ст. і вище, вважаються компресійними панчохами медичного класу та призначені для людей із проблемами зі здоров'ям, які обговорюються з лікарем.

Обов'язково порадьтеся з лікарем щодо того, який ступінь компресії вибрати.

Як доглядати компресійні шкарпетки

Щоб подовжити термін служби шкарпеток, стирайте вручну. Тиск залежить від еластичності шкарпетки, а якщо ви перете їх і сушите в машині, вони швидше втратить еластичність і можуть не забезпечувати той ступінь стиснення, який вказаний на етикетці.

Експерти також рекомендують купувати нову пару кожні 3 – 6 місяців.

Три найпоширеніші помилки у разі носіння компресійних шкарпеток

Фахівець-консультант із компресійних шкарпеток розповіла про три головні помилки, яких припускаються люди під час носіння.

Недостатньо високо їх натягують. Довгі компресійні шкарпетки повинні бути натягнуті високо, щоб закінчуватися просто під коліном.

Довгі компресійні шкарпетки повинні бути натягнуті високо, щоб закінчуватися просто під коліном. Не розправляють складки. На компресійних шкарпетках не повинно бути складок, переконайтеся, що ви досить акуратно одягли шкарпетки та згладили всі нерівності.

На компресійних шкарпетках не повинно бути складок, переконайтеся, що ви досить акуратно одягли шкарпетки та згладили всі нерівності. Збирають довгі шкарпетки гармошкою на щиколотці. Не робіть так, якщо вам потрібні короткі компресійні шкарпетки, купіть їх.

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