Навіщо перевіряти зір перед школою: пояснює лікар-офтальмолог

З початком навчального року зорова система дитини отримує додаткове навантаження, адже змушена працювати на повну потужність – уроки та домашні завдання ніхто не скасовував. Тому дуже важливо перед початком навчання перевірити зір дитини і скорегувати наявні порушення.

З якими проблемами можуть зіткнутися батьки школярів та як їх вирішити, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

З початком навчального року навантаження на зорову систему дітей зростає, оскільки в їхні життя повертаються уроки й домашні завдання. Їм потрібно багато читати, писати, послуговуючись, зокрема, комп’ютерами та планшетами. Крім цього, ґаджети використовуються для перегляду соцмереж, фільмів або відеороликів на YouTube.

Чому це погано?

По-перше, під час взаємодії з планшетом або комп’ютером дитина, як і доросла людина, значно рідше кліпає – від 3 до 7 разів на хвилину. Під час прогулянки на вулиці, читання паперової книжки або малювання частіше – 15-20 разів. Це забезпечує рівномірне зволоження рогівки – щоразу, коли дитина кліпає, око омивається сльозою. Якщо вона кліпає рідко, розвивається синдром сухого ока. З’являються печіння, почервоніння, сухість або надмірна сльозотеча, через що погіршується зір.

Сучасні діти та підлітки навіть влітку доволі багато часу проводять у ґаджетах. Перевірка зору перед школою допоможе виявити синдром сухого ока на початкових стадіях розвитку та успішно його пролікувати.

Принагідно офтальмолог нагадує про безпечну дистанцію між очима та екраном комп’ютера чи телефона. В першому випадку вона сягає 50 см, у другому – щонайменше 30 см.

По-друге, ми маємо епідемію короткозорості. Діти (й дорослі також) не дотримуються рекомендованої дистанції між смартфоном та очима, внаслідок чого війкові м’язи постійно перенапружуються і спазмуються. Це є однією з причин виникнення короткозорості, коли дитина добре бачить близько і погано – вдалечінь. Їй доводиться примружувати очі, підходити ближче до об’єкта чи предмета, щоб добре його розгледіти, бо все, що розташоване вдалині, є розмитим і нечітким. Присутній головний та очний біль, очі швидко втомлюються. На тлі цього школяр може відставати в навчанні, бути втомленим і пригніченим.

Також короткозорість інколи свідчить про наявність супутніх хвороб або станів, зокрема цукрового діабету і послаблення імунної системи.

Дитяча короткозорість успішно лікується. Для цього використовуються окуляри, контактні лінзи, апаратне лікування, гімнастика для очей. Зазвичай йдеться про комбінацію методів, наприклад, офтальмолог підбирає окуляри з потрібною корекцією, призначає курс електростимуляції та/або проходження спеціальної комп’ютерної програми. Якщо у вашої дитини вже є короткозорість, очі необхідно перевірити обов’язково, щоб зрозуміти, чи не прогресує хвороба.

Здоровий зір, коли дитина однаково гарно бачить на різних відстанях, дає можливість добре навчатися і гарно почуватися, не відмовляючись від улюблених хобі. Тому заплануйте візит до офтальмолога, щоб навчальний рік був для ваших дітей продуктивним, а для вас – спокійним.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

Бережіть себе та зір своїх дітей!

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