Навіщо поєднувати куркуму та чорний перець

Спеції — це не лише аромат і смак, а й цілюща сила природи, яка здатна зміцнювати наше здоров’я. Куркума і чорний перець — ідеальне поєднання, про яке варто знати кожному, хто дбає про своє самопочуття.

Чому ці дві спеції працюють у тандемі та як їх правильно вживати розповіло видання Everyday Health.

Куркума — золото для здоров'я

Куркума, відома також як індійський шафран, — це не лише кулінарна окраса, а й потужний природний лікар. Її насичений золотисто-жовтий колір робить страви яскравішими, а головна активна сполука — куркумін — відома своїми протизапальними, антиоксидантними та імуномодулювальними властивостями. В аюрведичній медицині куркуму використовували століттями: для зміцнення серцево-судинної системи, підтримки здоров’я шкіри та навіть для профілактики інфекцій.

Куркумін допомагає боротися з оксидативним стресом — станом, який виникає через надмірний вплив вільних радикалів (наприклад, з сигаретного диму чи забрудненого повітря). Його регулярне вживання може сприяти зменшенню запалень в організмі, це важливо для профілактики хронічних захворювань, таких як артрит, серцеві недуги та навіть нейродегенеративні порушення, наприклад хвороба Альцгеймера.

Однак у куркумі є одна особливість: її активні компоненти погано засвоюються організмом. Як же посилити їхню дію? Відповідь проста — поєднати її з чорним перцем.

Чорний перець: маленьке зернятко, велика користь

Чорний перець — це не просто традиційна приправа, а справжнє джерело корисних властивостей. Його основна активна речовина, піперин, сприяє покращенню травлення, має антиоксидантну дію та може навіть допомагати в боротьбі з ожирінням. Але найголовніше — піперин здатен підвищувати біодоступність куркуміну аж на 2000%. Це означає, що організм засвоює куркуму значно краще, коли вона вживається разом із чорним перцем.

Окрім того, піперин має власні протизапальні та знеболювальні властивості, допомагає регулювати рівень цукру у крові, сприяє роботі мозку та навіть може мати протипухлинну дію.

Як правильно вживати куркуму з чорним перцем

Куркуму та чорний перець можна приймати у вигляді добавок або додавати до страв. Головне — знати правильне співвідношення. Рекомендується використовувати приблизно чверть чайної ложки чорного перцю на кожну чайну ложку куркуми. Якщо ж ви готуєте страву, достатньо просто додати дрібку перцю до будь-якого рецепта, який містить куркуму.

Ось кілька способів, як включити цю корисну комбінацію у своє меню:

Золотий хумус — змішайте куркуму та чорний перець із смаженим перцем і додайте до традиційного рецепта хумусу.

— змішайте куркуму та чорний перець із смаженим перцем і додайте до традиційного рецепта хумусу. Сендвіч-спред — додайте приправи з куркумою та перцем у майонез разом із краплею лимонного соку.

— додайте приправи з куркумою та перцем у майонез разом із краплею лимонного соку. Яєчня з нуту — розімніть нут із невеликою кількістю рідини, додайте харчові дріжджі, куркуму, чорний перець, сіль і обсмажте на оливковій олії.

— розімніть нут із невеликою кількістю рідини, додайте харчові дріжджі, куркуму, чорний перець, сіль і обсмажте на оливковій олії. Золотий чай — підігрійте молоко чи рослинний напій, додайте чайну ложку куркуми, дрібку чорного перцю, трохи меду та імбиру.

Застереження

Куркума та чорний перець — безпечні для більшості людей, але варто бути обережними тим, хто приймає певні ліки. Наприклад, куркумін може взаємодіяти з антидепресантами, антикоагулянтами, антигістамінними препаратами та ліками для серця. Також не рекомендується вживати великі дози куркуми під час вагітності чи годування груддю.

Щодо дозування, фахівці радять не перевищувати 2500 мг куркуміну на день. В Індії, де куркума є частиною традиційної кухні, люди вживають у середньому 60–100 мг куркуміну щодня без жодних негативних наслідків.

Куркума та чорний перець — це дует, який заслуговує місця на вашій кухні. Вони не лише роблять страви смачнішими, а й зміцнюють здоров’я, допомагають боротися із запаленнями, оксидативним стресом та іншими недугами. Коли ви додаєте ці спеції у свій раціон, ви можете покращити самопочуття, підтримати імунну систему та навіть сприяти довголіттю. Тож сміливо додавайте ці прянощі до своїх улюблених страв і нехай вони принесуть вам здоров’я та радість.

Ми також писали про те, як приготувати натуральний засіб проти застуди на основі віскі.

Читайте також: