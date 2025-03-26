Навіщо їсти картоплю та чим вона корисна для вашого здоровʼя

Картопля – один з найпопулярніших продуктів у світі. Вона входить до складу багатьох традиційних страв різних народів і відома своєю універсальністю.

Проте останніми роками картопля отримала змішану репутацію через розмови щодо вмісту крохмалю і високого глікемічного індексу. Та чи дійсно вона шкідлива, розповіло видання Real Simple, адже насправді цей овоч має низку корисних властивостей для здоров’я, про які варто знати.

Картопля може збільшити рівень енергії

Картопля багата на необхідні вітаміни й мінерали, які допомагають підтримувати організм, зміцнювати імунну систему та покращувати рівень енергії. Вітамін С, який міститься у картоплі, зміцнює імунітет і допомагає боротися з втомою. Крім того, клітковина в картоплі допомагає втамувати голод, підтримує здоров’я кишківника і сприяє нормальному травленню.

Крім цього, картопля містить вітамін В6, кальцій, магній і залізо. Вона є природним джерелом корисних речовин і не містить глютену, холестерину, а також має низький вміст натрію і жиру.

Калій знижує ризик серцевих захворювань

Картопля є одним з найбагатших джерел калію серед овочів. Він відіграє важливу роль у роботі серця, допомагає регулювати артеріальний тиск і підтримувати баланс рідини в організмі. Достатнє споживання калію разом зі зменшенням кількості натрію в раціоні допомагає знизити ризик серцево-судинних захворювань та інсультів. Також калій сприяє здоровій роботі м’язів, а це важливо для активного способу життя.

Антиоксиданти уповільнюють процес старіння

Колір картоплі має значення. Чим темніший відтінок шкірки чи м’якоті, тим більше антиоксидантів у її складі. Темно-сині й червоні сорти картоплі містять антоціани – потужні антиоксиданти, які можуть сповільнювати процеси старіння, підтримувати роботу мозку і навіть мати протиракові властивості. Крім того, антиоксиданти допомагають зменшити запальні процеси в організмі та зміцнюють імунну систему.

Стійкий крохмаль покращує здоров’я кишківника

Резистентний (стійкий) крохмаль – це особливий вид крохмалю, який не перетравлюється в тонкому кишківнику, а слугує їжею для корисних бактерій у товстому кишківнику. Цей вид крохмалю допомагає контролювати рівень цукру в крові, підтримує баланс мікрофлори кишківника та може навіть зменшити ризик розвитку діабету II типу. Особливо багато стійкого крохмалю в картоплі, яка була зварена й охолоджена, наприклад, у картопляному салаті.

Як приготувати картоплю

Хоча картопля має багато корисних властивостей, важливо враховувати, як вона приготована. Смажена картопля і картопляні чипси містять багато трансжирів і натрію, що знижує її корисність. Натомість краще обирати такі методи приготування:

Запікання в духовці – з мінімальною кількістю олії та спецій.

Варіння – чудовий варіант для збереження корисних речовин.

Приготування на парі – допомагає зберегти природний смак і структуру овоча.

Запікання у фритюрниці – дозволяє отримати хрумку текстуру без зайвого жиру.

Вживання охолодженої картоплі – підвищує рівень резистентного крохмалю, а це корисно для кишківника.

Картопля – це не лише смачний та універсальний продукт, а й корисний овоч, який містить вітаміни, мінерали й антиоксиданти. Вона допомагає покращити рівень енергії, підтримує здоров’я серця, зміцнює імунітет і сприяє здоровому травленню. Головне – правильно її готувати та уникати шкідливих методів оброблення. Додайте картоплю до свого раціону – і вона стане важливою частиною здорового харчування.

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