Навіщо читати перед сном: топ-3 причин зробити книжку своєю вечірньою звичкою

У сучасному світі вечори часто проходять за екранами телевізорів, ноутбуків або смартфонів. Але чи замислювалися ви, що замість нескінченного скролу соцмереж або перегляду серіалів можна подарувати собі значно корисніший і водночас приємний ритуал.

Йдеться про читання книжок перед сном. Видання Real Simple розповіло, що навіть кілька сторінок щовечора здатні покращити якість відпочинку, знизити рівень стресу і підтримати роботу мозку. Тож чому варто взяти книжку до рук саме перед сном — спробуємо розібратися.

Читання допомагає швидше заснути

Близько 10–20 хв — саме стільки в середньому потрібно дорослій людині, щоб зануритися у сон. Але для багатьох цей процес затягується. Виявляється, читання книжки може стати чудовим «тригером» для організму, який підказує, що час відпочивати.

Важливий нюанс: варто обирати саме паперову книжку, а не електронну. Екрани ґаджетів випромінюють синє світло, яке пригнічує вироблення мелатоніну — гормону, що допомагає заснути. Тому телефон чи планшет перед сном радше зашкодять, ніж допоможуть.

Читання знижує рівень стресу

Ви здивуєтеся, але шість сторінок художнього твору можуть знизити рівень стресу майже на 70%. Читання ефективніше за музику чи теплий чай у боротьбі з тривогою.

Чому так відбувається? Під час занурення у текст ми переключаємо увагу від власних проблем, рівень кортизолу знижується, натомість підвищуються «гормони щастя» — серотонін і дофамін. Як результат, тіло розслабляється, думки стають спокійнішими, а засинання природнішим і приємнішим.

Читання підтримує роботу мозку

Книжка — це не лише приємний відпочинок, а й своєрідний тренажер для мозку. Читання стимулює пам’ять, розвиває критичне мислення і покращує концентрацію. Люди, які регулярно читають, рідше стикаються з когнітивним спадом у зрілому віці.

Ба більше, мозок під час читання працює комплексно: активуються зони, відповідальні за зір, слухову уяву та емоції. Це зміцнює нейронні зв’язки і робить наш розум гнучкішим.

Чому читання краще за телефон або телевізор

Телефон і телевізор часто стають «пасткою», адже ви плануєте переглянути лише одне відео чи серію, а натомість втрачаєте годину чи навіть більше. Зрештою замість відпочинку ви отримуєте перевантажений мозок, перенапружені очі та ще більші труднощі з засинанням.

Краще за 1,5–2 год до сну відмовитися від екранів і замінити їх книжкою. Навіть 15 хв читання паперової книжки значно корисніше, ніж будь-яке «залипання» у телефоні.

Читання як вечірній ритуал

  • Оберіть книжку, яка вам цікава і водночас заспокоює.

  • Створіть атмосферу: приглушене світло, теплий плед, чашка трав’яного чаю.

  • Встановіть «літературний будильник» — нагадуйте собі, що час закрити книжку і піти спати, щоб не затягнути читання до півночі.

Читання перед сном — це маленька інвестиція у гарне здоров’я. Ви краще спатимете, відчуватимете менше стресу та збережете ясність розуму на довгі роки.

