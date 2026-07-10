Навіщо щодня їсти абрикоси та чому їхня кісточка небезпечна для здоровʼя

Абрикоси / © Associated Press

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Абрикоси часто називають справжніми сонячними фруктами і не лише через їхній яскравий колір. За словами лікаря Юрія Габорця, навіть кілька плодів на день можуть стати цінним джерелом поживних речовин, які підтримують роботу організму.

У цих фруктах міститься велика кількість бета-каротину, клітковини, калію, магнію та вітамінів, які позитивно впливають на серцево-судинну систему, травлення та емоційний стан. Водночас лікар наголошує, навіть найкорисніший продукт потребує помірності.

Чим корисні абрикоси

Однією з головних переваг абрикосів є високий вміст бета-каротину — антиоксиданту, який підтримує здоров’я серця, судин і головного мозку. Не менш цінною є клітковина, яка допомагає кишківнику регулярно працювати та, за словами лікаря, сприяє зниженню ризику розвитку раку товстої кишки. Крім цього, абрикоси багаті на:

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магній

калій

інші важливі мікроелементи

вітаміни групи B

Таке поєднання поживних речовин допомагає зменшувати тривожність, нормалізувати артеріальний тиск, покращувати настрій та підтримувати нервову систему. Лікар також зазначає, що абрикоси можуть бути корисними людям із порушеннями серцевого ритму та анемією як частина збалансованого харчування.

Скільки абрикосів можна їсти

Попри численні переваги, переїдати абрикоси не варто. Оптимальна добова порція, за рекомендацією Юрія Габорця, — 5–6 плодів на день. Причина цього проста, бо у фруктах міститься достатньо природних цукрів, тому надмірне споживання може бути небажаним.

З чим не варто поєднувати

Лікар радить не їсти абрикоси разом із жирною їжею. Також не рекомендується запивати їх кисломолочними продуктами, як от кефіром, йогуртом або молоком. Таке поєднання може погіршити травлення та спровокувати ферментативні порушення у чутливих людей.

Чому не можна їсти абрикосові кісточки

Окремо лікар застерігає від вживання кісточок абрикосів. Вони містять амігдалін — природну сполуку, яка під час перетравлення може утворювати ціанід (синильну кислоту). У великих кількостях ця речовина є токсичною та здатна порушувати клітинне дихання, а це становить серйозну небезпеку для здоров’я. Саме тому вживати абрикосові кісточки не слід.

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Також не рекомендується консервувати абрикоси разом із кісточками, адже під час тривалого зберігання токсичні сполуки можуть переходити у сироп або м’якуш плодів.

Свіжі влітку, сушені — взимку

Якщо хочеться зберегти користь сезонних фруктів надовше, лікар рекомендує звернути увагу на курагу. Сушені абрикоси залишаються хорошим джерелом багатьох поживних речовин і можуть стати корисним доповненням до зимового раціону.

Абрикоси — це більше, ніж просто літній десерт, вони забезпечують організм бета-каротином, клітковиною, калієм, магнієм і вітамінами, підтримують здоров’я серця, кишківника та нервової системи. Водночас найкращу користь вони приносять тоді, коли їх їдять у помірній кількості, не поєднують із невдалими продуктами та уникають вживання кісточок.

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