Найкорисніші альтернативи тваринному молоку / © Credits

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Видання Real Simple розповіло, які рослинні замінники молока є найкориснішими. Вони можуть стати чудовою частиною здорового харчування. Крім того, важливо знати, як обрати найкраще рослинне молоко серед безлічі варіантів у продуктовому магазині.

Популярність рослинного молока

Немолочне молоко набуло широкої популярності за останні кілька років. Якщо раніше єдиною альтернативою було соєве молоко, яке зазвичай обирали люди з непереносимістю лактози, то сьогодні вибір значно ширший. Популярність таких напоїв пояснюється їхньою довговічністю, практичністю та відповідністю різним харчовим уподобанням.

Як обрати гарне молоко без молочних продуктів

Прочитайте етикетку та проаналізуйте інгредієнти

Перше, що слід зробити, — це переглянути список інгредієнтів на упаковці. Найкращий вибір містить один або два впізнавані інгредієнти, такі як мигдаль і вода. Рекомендується уникати молока з довгим списком незнайомих речовин. Здорові цільні харчові інгредієнти є найбезпечнішими та найпоживнішими.

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Перевірте вміст цукру

Далі подивіться на кількість цукру, яке містить немолочне молоко. Багато рослинних напоїв містять додані цукри, а це може впливати на здоров’я. Тому краще вибирати напої, які містять менше ніж 5 г цукру на порцію, а ще краще — зовсім без цукру.

Переконайтеся, у достатній кількості поживних речовин

Важливо розуміти, яких поживних речовин може бракувати в альтернативному молоці. Молоко багате білком і є хорошим джерелом вітаміну D, кальцію, рибофлавіну та вітаміну B12. Багато альтернатив не містять такої кількості цих поживних речовин.

Якщо ви не споживаєте молочні продукти, варто звернути увагу на альтернативи, які містять високий рівень білка, наприклад, соєве чи конопляне молоко. Крім того, вибирайте напої, збагачені кальцієм, вітаміном D і вітамінами групи B.

Спробуйте різні варіанти

Не зупиняйтеся на одному виді рослинного молока, а експериментуйте. Виготовлені з різних горіхів, насіння та інших рослинних продуктів, альтернативи молока містять різноманітні поживні речовини. Наприклад, горіхове молоко багате на омега-3 жирні кислоти, а мигдальне — на вітамін Е. Коли ви чергуєте різні види немолочного молока, можна отримати ширший спектр корисних речовин.

Найкращі варіанти рослинного молока

Незалежно від того, чи є у вас непереносимість лактози, алергія на молочні продукти чи ви дотримуєтесь рослинної дієти, ці шість варіантів молока є найпоживнішими.

Соєве молоко. Соя є єдиною альтернативою молоку, за дієтичними рекомендаціями. Воно містить усі незамінні амінокислоти, необхідні для повноцінного харчування. Крім того, соєвий білок сприяє зниженню рівня холестерину.

Конопляне молоко. Воно містить незамінні жирні кислоти омега-3 та омега-6, кальцій та залізо. Це чудовий варіант для тих, хто шукає багате на білок альтернативне молоко.

Мигдальне молоко. Один з найнижчокалорійних варіантів рослинного молока. Багате вітаміном Е, мононенасиченими жирами та магнієм.

Вівсяне молоко. Не містить холестерину, але має більше природних цукрів. Вівсяне молоко — чудовий вибір для тих, хто має алергію на сою та горіхи.

Фісташкове молоко. Фісташки містять багато вітамінів групи B, міді, калію, магнію та антиоксидантів. Це одна з найменш калорійних горіхових альтернатив молока.

Кокосове молоко. Кокосове молоко має насичений смак, але містить багато насичених жирів. Якщо ви його любите, обирайте нежирні несолодкі варіанти.

Як приготувати горіхове молоко вдома

Якщо ви хочете приготувати альтернативне молоко самостійно, це досить просто. Наприклад, для фісташкового молока вам знадобиться:

Фісташки 250 г

Вода 3 склянки

Замочіть горіхи на ніч, злийте воду, потім змішайте їх у блендері з трьома склянками свіжої води. Процідіть через марлю — і вуаля, у вас свіже домашнє молоко.

Головне — уважно обирати продукт, орієнтуючись на склад та поживні властивості. Чергуйте різні види рослинного молока, щоб отримати максимум користі для здоров’я.