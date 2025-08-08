- Дата публікації
Найкорисніші морепродукти для нашого здоровʼя: як урізноманітнити раціон
Морепродукти — це не лише смачні делікатеси, які ми іноді замовляємо у ресторані. Це справжнє джерело життєво важливих поживних речовин, які мають потужний вплив на здоров’я серця, мозку, кісток, шкіри та імунної системи.
Особливо цінні жирні види риби, які багаті на омега-3 жирні кислоти. Видання Real Simple розповіло, що варто включати її у щотижневий раціон не менше двох разів. Варто також звернути особливу увагу на доступні, смачні та прості у приготуванні види морепродуктів. Ми розповімо про найкорисніші варіанти, щоб вам було смачно та корисно.
Основна цінність риби та морепродуктів у високоякісному білку та омега-3 жирних кислотах (EPA і DHA), які:
зміцнюють серцево-судинну систему
покращують роботу мозку та памʼять
підтримують здоровʼя очей
зменшують запалення в організмі
покращують стан шкіри, волосся та нігтів
знижують ризик депресій і тривожних розладів
Креветки
На порцію у 85 г:
84 ккал
20 г білка
300 мг омега-3
Креветки — ідеальний варіант для швидкого обіду. Готуються всього 2 хв з кожного боку, містять багато білка, заліза та цинку. Підходять для салатів, такос, паст або просто приготування на грилі.
Порада: обирайте очищені креветки, але залишайте хвостик — він додає більше смаку під час приготування.
Краб
На порцію у 90 г:
80–100 ккал
до 20 г білка
400 мг омега-3
Крабове м’ясо — делікатес із високою харчовою цінністю. Добре підходить для крабових котлет, супів або паст. Найдоступніший спосіб — використовувати консервованого чи мороженого краба.
Порада: уникайте вживання крабових паличок, адже вони містять багато добавок і мінімум справжнього крабового мʼяса.
Лосось
Багатий на:
омега-3
вітамін D,
B12
білок
Це — король серед риб. Печіть, запікайте, готуйте на пару чи грилі. Вживання 2 порцій на тиждень знижує ризик серцевих захворювань і підтримує гормональний баланс у жінок.
Порада: замініть червоне м’ясо запеченим лососем хоча б раз на тиждень.
Тунець
На порцію у 60 г:
60 ккал
13 г білка
багатий на омега-3
Доступний та зручний для бутербродів, салатів і паст. Замінює мʼясо в обіді чи вечері, не перевантажує калоріями.
Порада: замість майонезу змішайте тунець із оливковою олією, лимоном і зеленню.
Морські гребінці
На порцію у 90 г:
96 ккал
12 г білка
до 90 мг холіну
Ідеальні для смаження на пательні чи запікання. Мʼякі, ніжні та багаті на холін — важливу речовину для роботи мозку.
Порада: не пересмажуйте — максимум 3 хв з кожного боку.
Тріска
На порцію у 90 г:
70 ккал
17 г білка
мінімум жиру
Легка біла риба, ідеальна для запікання, котлет або філе у духовці. Підходить навіть тим, хто не любить «рибний» смак.
Порада: спробуйте запекти з томатами, часником і каперсами.
Скумбрія
На порцію у 90 г:
174 ккал
16 г білка
2 000 мг омега-3
Це одна з найкорисніших риб, багата на омега-3, добре поєднується з лимоном, часником і зеленню. Найкраще готувати на грилі чи у духовці.
Порада: спробуйте приготувати скумбрію у фользі з розмарином і оливками.
Сардини
На 1 баночку:
156 ккал
18 г білка
багаті на кальцій
вітамін D
омега-3
Невеликі, але надзвичайно корисні. Часто консервовані в олії, їх можна додавати у салати, пасти чи просто їсти з хлібом.
Порада: обирайте сардини з кісточками, це додаткове джерело кальцію.
Форель
На порцію у 90 г:
17 г білка
1 000 мг омега-3
Мʼяка, ніжна риба з приємним смаком. Добре підходить для запікання з лимоном, кропом і олією.
Порада: форель легко готувати цілою, її шкірка зберігає соковитість філе.
Палтус
На порцію у 90 г:
77 ккал
15,8 г білка
500 мг омега-3
Палтус — білкова риба з високим вмістом вітаміну D, важливого для кісток, імунітету та настрою. Готується на грилі, у духовці чи сковороді.
Порада: спробуйте палтус із цитрусовим соусом, він підкреслює ніжний смак риби.
Як обрати якісні морепродукти
Купуйте у перевірених продавців або великих супермаркетах
Уникайте купівлі риби з різким запахом, слизом або помутнілими очима
Заморожені продукти не гірше за свіжі, якщо вони правильно зберігались
Морепродукти — це суперфуд для вашого здоровʼя. Вони не лише смачні, а й забезпечують організм необхідними жирами, білками, мінералами та вітамінами. Якщо ви хочете мати сильне серце, красиву шкіру, здорові кістки та ясний розум, додавайте морепродукти до свого меню 2–3 рази на тиждень.