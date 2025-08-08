ТСН у соціальних мережах

Найкорисніші морепродукти для нашого здоровʼя: як урізноманітнити раціон

Морепродукти — це не лише смачні делікатеси, які ми іноді замовляємо у ресторані. Це справжнє джерело життєво важливих поживних речовин, які мають потужний вплив на здоров’я серця, мозку, кісток, шкіри та імунної системи.

Особливо цінні жирні види риби, які багаті на омега-3 жирні кислоти. Видання Real Simple розповіло, що варто включати її у щотижневий раціон не менше двох разів. Варто також звернути особливу увагу на доступні, смачні та прості у приготуванні види морепродуктів. Ми розповімо про найкорисніші варіанти, щоб вам було смачно та корисно.

Основна цінність риби та морепродуктів у високоякісному білку та омега-3 жирних кислотах (EPA і DHA), які:

  • зміцнюють серцево-судинну систему

  • покращують роботу мозку та памʼять

  • підтримують здоровʼя очей

  • зменшують запалення в організмі

  • покращують стан шкіри, волосся та нігтів

  • знижують ризик депресій і тривожних розладів

Креветки

На порцію у 85 г:

  • 84 ккал

  • 20 г білка

  • 300 мг омега-3

Креветки — ідеальний варіант для швидкого обіду. Готуються всього 2 хв з кожного боку, містять багато білка, заліза та цинку. Підходять для салатів, такос, паст або просто приготування на грилі.

Порада: обирайте очищені креветки, але залишайте хвостик — він додає більше смаку під час приготування.

Краб

На порцію у 90 г:

80–100 ккал

до 20 г білка

400 мг омега-3

Крабове м’ясо — делікатес із високою харчовою цінністю. Добре підходить для крабових котлет, супів або паст. Найдоступніший спосіб — використовувати консервованого чи мороженого краба.

Порада: уникайте вживання крабових паличок, адже вони містять багато добавок і мінімум справжнього крабового мʼяса.

Лосось

Багатий на:

  • омега-3

  • вітамін D,

  • B12

  • білок

Це — король серед риб. Печіть, запікайте, готуйте на пару чи грилі. Вживання 2 порцій на тиждень знижує ризик серцевих захворювань і підтримує гормональний баланс у жінок.

Порада: замініть червоне м’ясо запеченим лососем хоча б раз на тиждень.

Тунець

На порцію у 60 г:

  • 60 ккал

  • 13 г білка

  • багатий на омега-3

Доступний та зручний для бутербродів, салатів і паст. Замінює мʼясо в обіді чи вечері, не перевантажує калоріями.

Порада: замість майонезу змішайте тунець із оливковою олією, лимоном і зеленню.

Морські гребінці

На порцію у 90 г:

  • 96 ккал

  • 12 г білка

  • до 90 мг холіну

Ідеальні для смаження на пательні чи запікання. Мʼякі, ніжні та багаті на холін — важливу речовину для роботи мозку.

Порада: не пересмажуйте — максимум 3 хв з кожного боку.

Тріска

На порцію у 90 г:

  • 70 ккал

  • 17 г білка

  • мінімум жиру

Легка біла риба, ідеальна для запікання, котлет або філе у духовці. Підходить навіть тим, хто не любить «рибний» смак.

Порада: спробуйте запекти з томатами, часником і каперсами.

Скумбрія

На порцію у 90 г:

  • 174 ккал

  • 16 г білка

  • 2 000 мг омега-3

Це одна з найкорисніших риб, багата на омега-3, добре поєднується з лимоном, часником і зеленню. Найкраще готувати на грилі чи у духовці.

Порада: спробуйте приготувати скумбрію у фользі з розмарином і оливками.

Сардини

На 1 баночку:

  • 156 ккал

  • 18 г білка

  • багаті на кальцій

  • вітамін D

  • омега-3

Невеликі, але надзвичайно корисні. Часто консервовані в олії, їх можна додавати у салати, пасти чи просто їсти з хлібом.

Порада: обирайте сардини з кісточками, це додаткове джерело кальцію.

Форель

На порцію у 90 г:

  • 17 г білка

  • 1 000 мг омега-3

Мʼяка, ніжна риба з приємним смаком. Добре підходить для запікання з лимоном, кропом і олією.

Порада: форель легко готувати цілою, її шкірка зберігає соковитість філе.

Палтус

На порцію у 90 г:

  • 77 ккал

  • 15,8 г білка

  • 500 мг омега-3

Палтус — білкова риба з високим вмістом вітаміну D, важливого для кісток, імунітету та настрою. Готується на грилі, у духовці чи сковороді.

Порада: спробуйте палтус із цитрусовим соусом, він підкреслює ніжний смак риби.

Як обрати якісні морепродукти

  • Купуйте у перевірених продавців або великих супермаркетах

  • Уникайте купівлі риби з різким запахом, слизом або помутнілими очима

  • Заморожені продукти не гірше за свіжі, якщо вони правильно зберігались

Морепродукти — це суперфуд для вашого здоровʼя. Вони не лише смачні, а й забезпечують організм необхідними жирами, білками, мінералами та вітамінами. Якщо ви хочете мати сильне серце, красиву шкіру, здорові кістки та ясний розум, додавайте морепродукти до свого меню 2–3 рази на тиждень.

