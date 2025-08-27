Найкраща вправа для зниження кров’яного тиску: ні, це не біг

Йога / © Credits

Ми знаємо, що здорове харчування, відмова від куріння та активний спосіб життя можуть допомогти покращити здоров’я нашої серцево-судинної системи, запобігти серцевим нападам та іншим серйозним проблемам. Ми також знаємо, що для здоровʼя серця дуже корисні фізичні вправи.

Woman&Home дізналися яка найкраща вправа для зниження кров’яного тиску.

Більшість людей вважають, що найкращі для здовоʼя бігові тренування, але огляд у Британському журналі спортивної медицини показав, що це не так. Натомість дослідники виявили, що ізометричні вправи, які напружують м’яз, не змінюючи довжини чи кута суглоба, призвели до найбільш значного зниження систолічного та діастолічного кров’яного тиску.

Ізометричні вправи включають планки, сидіння біля стіни, статичні випади та містки через сідниці — усі ці вправи, де м’яз розташований під опором ваги тіла, але руху немає.

Бігові тренування та інші види силових тренувань також виявилися корисними для людей з високим кров’яним тиском у дослідженні, але не такими ефективними, як ізометричні вправи.

Дослідники вивчили 270 клінічних випробувань, в яких взяли участь майже 16 000 осіб у період від 1990 до 2024 року, та проаналізували вплив ізометричних, високоінтенсивних інтервальних, аеробних та динамічних силових тренувань на артеріальний тиск учасників.

Нижче 130/85 мм рт. ст. визначався як здоровий артеріальний тиск, а високий артеріальний тиск — як 140/90 мм рт. ст. або вище. Систолічний артеріальний тиск, перше число в показнику, вимірює артеріальний тиск під час серцебиття. Діастолічний артеріальний тиск, друге число, вимірює артеріальний тиск між ударами.

Чому ізометричні вправи знижують тиск

Ізометричні вправи задіюють м’язи та змушують тіло працювати проти опору без руху, а також тренують кровоносні судини та нервову систему, каже докторка Лафіна Діамандіс.

Коли ви сильно стискаєте м’язи, це стискає кровоносні судини, і так само, коли ваші м’язи розслабляються, кровоносні судини також розслабляються», — каже вона. Робити це багаторазово та регулярно — це як тренувати кровоносні судини, що призводить до більш гнучких кровоносних судин з більшою стійкістю до навантаження з часом та меншою «напруженістю спокою» у вашій системі.

Наприклад, у вправах планка та бічна планка ви використовуєте м’язи кора, ноги та верхню частину тіла, щоб утримувати себе.

Як часто слід робити вправи, щоб знизити тиск

В огляді не уточнюється, скільки часу кожен учасник виконував вправи, але попередні дослідники стверджували, що ізометричну вправу потрібно утримувати протягом двох хвилин, щоб вона була ефективною.

Вони збільшують напругу в м’язах, коли їх утримують протягом двох хвилин, а потім викликають раптовий приплив крові, коли ви розслабляєтеся. Це збільшує кровотік, але ви повинні пам’ятати про дихання, каже доктор Джеймі О’Дрісколл, старший автор звіту та доцент з серцево-судинної фізіології в Кентерберійському університеті.

Загалом, збільшення кількості фізичних вправ сприятиме здоровому кров’яному тиску. Коли справа доходить до фізичних вправ, золотим стандартом є прагнення до 150 хвилин вправ помірної інтенсивності на тиждень та 2 силових тренування (в ідеалі ізометричні вправи, такі як планка або присідання біля стіни), каже докторка Діамандіс. Доведено, що обидва ці типи вправ знижують кров’яний тиск у людей з гіпертонією.

Чи допомагає біг знизити тиск

Так, біг може позитивно впливати на кров’яний тиск, хоча він і не такий ефективний, як ізометричні вправи. Ця активність призводить до значного зниження кров’яного тиску, оскільки біг — це динамічна аеробна вправа, яка, як відомо, покращує функцію кровоносних судин і зменшує периферичний опір (або напруженості спокою) в кровообігу, каже докторка Діамандіс.

В огляді також було виявлено переваги динамічних тренувань з опором, комбінованих аеробних та обтяжених тренувань, а також високоінтенсивних інтервальних тренувань (HIIT).

Інші переваги ізометричних вправ

Підходять для будь-якого середовища: Незалежно від того, чи проводите ви ранок у спортзалі, чи віддаєте перевагу тренуванням вдома, ви можете виконувати ізометричні вправи, оскільки вони не потребують спеціального обладнання.

Одна з найкращих вправ для довголіття: Дослідження показало, що виконання ізометричних вправ тричі на тиждень протягом 12 тижнів покращує поставу та ходу у людей похилого віку.

Може допомогти полегшити дискомфорт: Ізометричні вправи зазвичай є одними з найкращих вправ для колін, оскільки вони покращують стабільність, витривалість та силу навколишніх м’язів.

Чудово підходить для початківців: Навіть якщо у вас була перерва у фізичних вправах або ви новачок у тренуваннях, ви можете виконувати ізометричні вправи. Вам навіть не потрібно починати з планки.

Застереження

Якщо у вас є проблеми з тиском, або ви хочете почати профілактику, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати рішення щодо ваших здоров’я та добробуту.