Найкращі пози для сну: як обрати найкориснішу залежно від вашого здоров’я

Найкращі пози для сну: як обрати правильну залежно від вашого здоров’я / © Credits

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Від хропіння до появи зморшок, від кислотного рефлюксу до хронічного болю у спині — все це частково залежить від положення вашого тіла вночі. Тож обрати правильну позу для сну — це не лише про комфорт, а й про турботу про своє здоров’я, про це розповіло видання Real Simple, а також розглянуло найпоширеніші пози для сну та як вони можуть допомогти впоратися з конкретними проблемами.

Сон на спині: користь для хребта та краси

Переваги:

Полегшення болю у шиї, плечах і спині. Під час сну на спині хребет зберігає нейтральне положення. Щоб ще краще розвантажити поперек, покладіть подушку під коліна.

Допомога за синдрому сухих очей. Ті, хто спить на спині, рідше мають сухість очей — ймовірно, через відсутність контакту з подушкою.

Менше зморшок. Сон на спині мінімізує тиск на шкіру обличчя, зменшує утворення зморшок і «заломів» від наволочок.

Кому не підходить: людям із вираженим апное чи важким хропінням, оскільки ця поза може погіршити дихання уві сні.

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Сон на боці: користь для дихання, шлунку та навіть мозку

Переваги:

Зменшення симптомів апное та хропіння. Положення на боці відкриває дихальні шляхи, це полегшує дихання та зменшує хропіння.

Допомога за кислотного рефлюксу. Особливо ефективне спання на лівому боці — ця поза сприяє швидшому очищенню шлунку від кислоти.

Лайфгак: обирайте подушки середньої твердості чи подушки з пам’яттю форми, які підтримують шию, але не створюють додаткового тиску.

Сон на животі: неоднозначна поза

Переваги:

Може зменшити хропіння та апное. Завдяки зміні положення язика та горла дихальні шляхи частково відкриваються.

Недоліки:

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Напруга у шиї та хребті. Сон на животі змушує повертати голову вбік, а це створює додаткове навантаження на шию та поперек.

Поганий вибір для тих, хто має проблеми з поставою чи болі в попереку.

Порада: якщо не можете відмовитися від цієї пози — використовуйте тонку подушку чи зовсім без неї, щоб уникнути перегину у шиї.

Як змінити звичну позу

Навчити себе спати інакше — можливо, хоча це вимагає трохи терпіння. Ось кілька порад:

Спробуйте змінити бік ліжка. Іноді це автоматично змушує вас змінити положення тіла.

Обирайте відповідний матрац. Людям, які сплять на боці, краще підійде м’якший матрац, тоді як тим, хто спить на спині, — жорсткіший.

Використовуйте подушки як бар’єри. Обіймальні чи бічні подушки (навіть ті, які використовуються під час вагітності) можуть утримати вас у новій позі протягом ночі.

Сон — це не просто відпочинок. Це інструмент підтримки здоров’я, який ми можемо адаптувати до своїх потреб. Якщо вас турбує кислотний рефлюкс, хропіння чи болі у тілі, варто замислитися: можливо, причина криється у звичній позі під ковдрою. Коли ви обираєте правильну позицію для сну, ви можете не лише покращити самопочуття, а й запобігти серйозним проблемам зі здоров’ям у майбутньому.