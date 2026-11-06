Не лише вітаміни та миття рук: звички, які допоможуть підтримати імунітет у сезон застуд

звички, які допоможуть підтримати імунітет у сезон застуд / © Credits

Реклама

З приходом холодів наші звичні ритуали змінюються, ми дістаємо теплі шарфи, частіше заварюємо чай, купуємо цитрусові та згадуємо про вітаміни. Усе це може бути частиною турботи про себе, проте міцний імунітет не створюється за один день і не залежить від однієї чарівної пігулки.

Як пише видання Real Simple, варто звернути увагу на менш очевидні чинники, на кшталт, регулярність сну, контроль стресу, фізичну активність і стан ясен. Не менш важливо не захоплюватися добавками без потреби, а спершу переконатися, що організм отримує достатньо поживних речовин із їжі.

Реклама

Не скуповуйте підряд всі вітаміни

Коли всі навколо починають кашляти та чхати, рука сама тягнеться до вітаміну С, D та інших популярних добавок, але більше — не завжди означає краще. Для нормальної роботи імунної системи важливі, зокрема, вітамін D і такі мінерали, як цинк. Проте додаткові дози не обов’язково принесуть користь, якщо організм уже отримує достатньо цих речовин.

Реклама

Натомість варто звернути увагу на свій раціон. Чи є у ньому овочі, фрукти, бобові, цільнозернові продукти, джерела білка та корисних жирів і чи не харчуєтеся ви переважно перекусами через постійну зайнятість. Саме такі деталі допомагають зрозуміти, де можуть виникати прогалини.

Регулярний сон

Можна купити наймодніші добавки, ретельно планувати меню та обіцяти собі більше відпочивати, проте якщо режим сну постійно змінюється, організму буде складніше відновлюватися.

Регулярний повноцінний сон підтримує природні механізми захисту організму, тож важливо не лише те, скільки годин ви проводите у ліжку, а й те, наскільки стабільним є ваш графік.

Корисно звернути увагу на час пробудження. Якщо сьогодні ви встаєте о сьомій, завтра об одинадцятій, а на вихідних намагаєтеся відіспатися за весь тиждень, організму доводиться пристосовуватися до постійних змін.

Реклама

Спробуйте щодня прокидатися приблизно в один і той самий час, зокрема у вихідні. Допоможуть також спокійний вечірній ритуал, менше яскравого світла перед сном і комфортна температура у спальні. Це не гарантує, що ви не захворієте, але регулярний сон — одна з базових звичок, яка підтримує здоров’я.

Стрес під контролем

Осінь і зима нерідко перетворюються на марафон дедлайнів, робочих зустрічей, святкових приготувань і нескінченних списків справ. У такому ритмі легко відкласти відпочинок на потім і непомітно виснажитися.

Зверніть увагу на типову реакцію на напружені періоди, ми менше спимо, п’ємо більше кави чи алкоголю, частіше обираємо калорійні перекуси, рідше рухаємося та майже не залишаємо часу на відновлення. Усе це може негативно позначатися на здоров’ї та роботі імунної системи.

Стрес сам по собі не означає, що людина обов’язково захворіє. Проте тривале напруження разом із нестачею сну та нехтуванням базовими потребами організму точно не допомагає краще почуватися.

Реклама

І головне, не перетворюйте турботу про здоров’я на ще один пункт у списку справ, через який потрібно нервувати.

Щоденний рух

Для підтримки імунітету не обов’язково щодня відвідувати спортзал або виснажувати себе інтенсивними тренуваннями. Іноді найкраще рішення — просто вийти на прогулянку.

Тут важливу роль відіграє лімфатична система. Вона допомагає переміщувати лімфу, підтримує баланс рідини у тканинах і бере участь в імунному захисті організму. На рух лімфи впливають, зокрема, скорочення м’язів і дихання.

Саме тому фізична активність важлива не лише для фігури чи витривалості. Вона підтримує роботу багатьох систем організму, зокрема тих, які залучені до імунної відповіді.

Йога, плавання, танці, велосипед або звичайна ходьба — обирайте те, що вам до душі. Найкраща активність не обов’язково найскладніша, це та, яку можливо вписати у своє життя та регулярно виконувати.

Догляд за зубами та яснами

Зубна щітка, нитка та регулярні візити до стоматолога зазвичай асоціюються зі свіжим подихом і здоровою усмішкою. Проте належна гігієна ротової порожнини важлива й для загального стану здоров’я.

Ротова порожнина є одним із перших бар’єрів між організмом і зовнішнім середовищем. Якщо ясна запалені, а захворювання ясен залишаються без лікування, у тканинах може підтримуватися хронічне запалення. Це створює додаткове навантаження на організм.

Звісно, чищення зубів не є прямим способом запобігти застуді чи грипу. Проте здоров’я ротової порожнини — важлива частина комплексної турботи про себе, яку не варто відкладати до появи болю.

Підготовка до сезону застуд — це не гонитва за найдорожчими вітамінами та не спроби створити навколо себе стерильну бульбашку. Набагато важливіше регулярно підтримувати організм: повноцінно харчуватися, дотримуватися режиму сну, знаходити способи знижувати стрес, рухатися та не забувати про здоров’я зубів і ясен.

Новини партнерів