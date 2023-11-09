Не їжте це: 8 найгірших продуктів для здоров'я кишківника

Дієтологи назвали найшкідливіші продукти для здоров'я кишківника, і деякі з них ви, можливо, не очікуєте побачити в цьому списку.

Кишківник, який погано функціонує, може призвести до важких побічних ефектів, таких як втома, проблеми зі шкірою, небажана втрата або набирання ваги, проблеми зі сном та харчова нестерпність. На жаль, багато з найгірших для здоров'я кишківника продуктів часто можна зустріти у повсякденному раціоні. Тому, якщо ви хочете змінити свій спосіб життя для поліпшення здоров'я кишківника, варто почати з аналізу своїх щоденних харчових переваг.

Дієтологи Джозі Портер та Дженна Гоуп назвали Woman&Home 8 найгірших продуктів для здоров'я кишківника.

Смажена їжа

8 найгірших продуктів для здоров'я кишечника / Фото: Credits

Смажена їжа входить до найбільш шкідливих продуктів для здоров'я кишківника. Хоча важливо включати до свого раціону в помірних кількостях продукти, які вам подобаються, але водночас необов'язково вважаються корисними, не можна заперечувати, що смажені продукти шкідливі для здоров'я кишківника.

Вони зазвичай містять дуже багато насичених жирів, що може негативно вплинути на цілісність слизової оболонки кишківника. Якщо вона пошкоджена, це може створити ризик проникнення небажаних патогенів через кишківник у кровотік. Це впливає практично на все в організмі, від травлення до імунітету, а це означає, що ви з більшою ймовірністю підхопите застуду чи грип.

Ультраоброблені протеїнові батончики

Протеїновий порошок має багато переваг, але надмірно оброблені протеїнові батончики нікому не приносять жодної користі. Багато протеїнових батончиків, містять цілу низку штучних добавок і консервантів, а також штучних підсолоджувачів. Штучні підсолоджувачі можуть викликати зростання патогенних бактерій (поганих бактерій) у кишківнику, і, отже, надмірне вживання цих батончиків може порушити баланс організму.

Крім того, надто багато білка в будь-якому разі теж недобре. Хоча білок є життєво важливим для нашого здоров'я, і його не слід недооцінювати, споживання занадто великої кількості без достатнього споживання клітковини потенційно може бути проблематичним для здоров'я кишківника. Коли ми споживаємо надлишок білка без достатньої кількості клітковини, деякі кишкові мікроби можуть вдатися до ферментації цих білків. У процесі ферментації утворюються певні побічні продукти та метаболіти, такі як аміак, аміни та сульфіди. Ці речовини можуть шкідливо впливати на кишківник.

Тому обов'язково поєднуйте білок із рослинами, багатими на клітковину. Наприклад, додайте в протеїнові коктейлі трохи фруктів та вівса.

Червоне м'ясо

8 найгірших продуктів для здоров'я кишечника / Фото: Credits

Небагато бекону чи ковбаси час від часу не завдасть великої шкоди, а нежирні джерела червоного м'яса (такі як нежирний яловичий фарш, стейк чи телятина) можуть бути частиною здорового харчування, але Джозі Портер каже, що надмірне споживання червоного м'яса – справжня проблема для загального здоров'я кишківника.

Це м'ясо багате на насичені жири, а також може містити сполуки, які сприяють запаленню кишківника, що потенційно може призвести до розладів кишківника. Якщо ви споживаєте ці продукти у великій кількості, спробуйте замінити кілька порцій на сочевицю, квасолю, курку чи рибу, багату на омега-3, таку як форель і скумбрія.

Сироп агави

Можливо, це один із найекзотичніших продуктів у списку. Цей веганський натуральний підсолоджувач у півтора рази солодший за цукор, тому для того ж ефекту його потрібно менше, тому його часто пропонують як заміну. Однак це ще не все, що потрібно знати, коли справа стосується здоров'я нашого кишківника.

Агаву часто називають здоровішим цукром, але вона переважно є ізольованою фруктозою, яка може бути проблематичною для слизової оболонки кишківника, каже Дженна Гоуп.

За її словами, агава дійсно походить із фруктів, і коли справа стосується здоров'я кишківника, вживання фруктів та екстракту агави – це дві різні речі. Коли фруктоза споживається разом із фруктами, вона споживається разом із клітковиною, яка допомагає засвоювати фруктозу. Без клітковини ізольована фруктоза не дуже добре метаболізується і може завдати шкоди слизовій оболонці кишківника.

Солодощі

8 найгірших продуктів для здоров'я кишечника / Фото: Credits

Враховуючи, що штучні солодощі майже повністю складаються із чистого цукру, вони, безумовно, є одним із найгірших продуктів для здоров'я кишківника. Солодощі містять багато цукру, який може мати патогенні бактерії в кишківнику, а також зазвичай містять штучні ароматизатори та барвники, що також може сприяти погіршенню здоров'я кишківника. За можливості намагайтеся вибирати сухофрукти як більш здорову альтернативу.

Ультраоброблені злаки

Аналогічним чином, за можливості слід уникати злаків із високим вмістом цукру. Ультраперероблені крупи часто містять багато цукру та рафінованих інгредієнтів, але водночас містять менше клітковини.

Це також важливо, оскільки отримання достатньої кількості клітковини та дієта з високим вмістом клітковини вважаються одним із найпростіших способів покращити здоров'я кишківника.

Рафіноване зерно

8 найгірших продуктів для здоров'я кишечника / Фото: Credits

Те саме стосується всіх видів очищеного зерна, каже Портер. Вони нешкідливі для здоров'я нашого кишківника в помірних кількостях, але якщо ми часто використовуємо їх замість цільнозернових альтернатив, ми можемо погіршити здоров'я нашого кишківника, позбавивши його цінної клітковини. Недолік клітковини може призвести до дисбалансу мікробіоти кишківника, а це може призвести до проблем із травленням.

Як і у разі з червоним м'ясом, час від часу можна віддавати перевагу білому рису замість неочищеного, але гарною ідеєю буде віддати перевагу зерновим, багатим на клітковину, у своєму щоденному раціоні. Намагайтеся їсти рафіновані зернові, такі як білий хліб, білий рис та хлібобулочні вироби, у помірних кількостях і завжди додавайте велику кількість рослинних продуктів із високим вмістом клітковини.

Алкоголь

8 найгірших продуктів для здоров'я кишечника / Фото: Credits

Зв'язок між алкоголем і здоров'ям кишківника, безумовно, найпряміший. Простіше кажучи, алкоголь порушує перетравлення цукру та баланс найважливіших «хороших» та «поганих» кишкових бактерій. Будь-хто, хто прокидався з болісним похміллям, знає це.

Надмірне вживання алкоголю може призвести і до довгострокових проблем, пояснює Портер. Нове дослідження показало, що вживання алкоголю може порушити зв'язок між кишківником та печінкою, відомий як вісь кишківник-печінка.

Ось чому, хоча червоне вино (і навіть пиво!) містить корисні поліфеноли, краще стримати споживання алкоголю і замість цього замінити алкоголь газованою водою або чайним грибом.

Які продукти зцілюють кишківник

Якщо ви хочете внести зміни до свого раціону, щоб покращити здоров'я кишківника, то вам може допомогти перехід на переважно рослинну дієту, що включає фрукти, овочі, цільнозернові та бобові. Ці продукти багаті на клітковину, зокрема певні типи клітковини, такі як резистентний крохмаль і пребіотики, якими люблять харчуватися наші кишкові бактерії. Натомість вони виділяють корисні метаболіти, які називаються коротколанцюжковими жирними кислотами. Вони можуть рухатися по всьому нашому тілу і навіть у наш мозок, де вони можуть принести величезну користь здоров'ю, стверджує Джозі Портер.

За її словами, крім підживлення наявних бактерій додавання нових корисних бактерій через ферментовані продукти та інші пробіотичні продукти може допомогти відновити працездатність кишківника.

Якщо у вас є побоювання з приводу свого здоров'я, будь то здоров'я кишківника або загальний стан здоров'я, проконсультуйтеся з лікарем. Також, перш ніж змінювати звичний раціон або систему харчування, обговоріть це зі своїм лікарем.

Читайте також: