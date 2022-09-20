Не їжте на ніч: пізні вечері можуть збільшити ризик розвитку раку на 25%

Традиція сідати за стіл ближче до ночі існує в багатьох родинах. Зібратися всією сім'єю за вечерею раніше часто не вдається. Та, на жаль, здоровою цю звичку назвати не можна.

Вживання їжі після 9-ї вечора може мати катастрофічні наслідки для нашого здоров'я. Як повідомляє The Sun, експерти з Барселонського інституту глобальної охорони здоров'я з'ясували, що це відбувається тому, що наш метаболізм починає сповільнюватися надвечір, але їжа знову змушує його прискоритися.

Як час вечері впливає на організм

Це впливає на внутрішній годинник організму, відомий як ваш циркадний ритм, порушення ж цього ритму збільшує ймовірність розвитку раку простати та молочної залози.

Попередні дослідження показали, що приймання їжі, не синхронізоване із циркадним ритмом, може збільшити ризик серцевих захворювань, діабету та надмірної ваги.

Іспанські дослідники вивчили дієту та спосіб життя 621 пацієнта з раком простати, 1205 осіб із раком молочної залози та 2193 осіб, у яких не було раку.

Виявилося, що ті, хто лягав спати через дві або більше годин після вечері, знижували ризик розвитку раку на 20 відсотків.

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І навпаки, у тих, хто лягав спати протягом двох годин після їди, ризик захворіти на рак збільшувався на 25 відсотків.

Більшість досліджень у галузі дієти й раку присвячені тому, як продукти харчування можуть збільшити або зменшити ваші шанси на розвиток смертельної хвороби.

Професор Маноліс Когевінас, який керував дослідженням, сказав: "Якщо ці результати підтвердяться, вони матимуть серйозні наслідки для рекомендацій щодо часу останнього приймання їжі".

Результати опубліковані в Міжнародному журналі раку.

Як привести своє харчування у відповідність до дієти циркадних ритмів

Деякі експерти вважають, що, узгоджуючи своє харчування з циркадним ритмом, ви можете допомогти максимізувати втрату ваги, енергії та загального стану здоров'я.

Їжте із сонцем . Експерти кажуть, що ви повинні їсти лише тоді, коли сонце світить. Це тому, що деякі вчені вважають, що сонце задає наш циркадний ритм. Наш ритм припускає, що ми їмо вдень, коли світить сонце, і не їмо вночі. Це пов'язано з тим, що протягом довгих періодів історії ми не мали електрики й лампочок. В ідеалі це означає, що між останнім приймання їжі протягом дня і першим прийманням наступного дня має минути 12 годин, що дуже схоже на інтервальне голодування, яке довело свою ефективність у боротьбі із зайвою вагою.

. Експерти кажуть, що ви повинні їсти лише тоді, коли сонце світить. Це тому, що деякі вчені вважають, що сонце задає наш циркадний ритм. Наш ритм припускає, що ми їмо вдень, коли світить сонце, і не їмо вночі. Це пов'язано з тим, що протягом довгих періодів історії ми не мали електрики й лампочок. В ідеалі це означає, що між останнім приймання їжі протягом дня і першим прийманням наступного дня має минути 12 годин, що дуже схоже на інтервальне голодування, яке довело свою ефективність у боротьбі із зайвою вагою. Їжте більше раніше та менше пізніше. Зробіть сніданок і обід найбільшими прийманнями їжі за день, а вечерю — найменшим. Ви повинні отримати близько 75 відсотків вашого харчування до 15:00.

Зробіть сніданок і обід найбільшими прийманнями їжі за день, а вечерю — найменшим. Ви повинні отримати близько 75 відсотків вашого харчування до 15:00. Їжте свою вечерю на сніданок чи обід. Спробуйте їсти продукти для вечері на сніданок чи обід, наприклад, тарілку макаронів або курку з овочами. Це пов'язано з тим, що з'їдаючи більше на сніданок, ви будете ситими протягом дня, а це означає, що, ймовірно, ви матимете менше перекушувань.

Приклад денного раціону з урахуванням цих рекомендацій:

На сніданок цільнозернові макарони з овочами, такими як броколі або капуста.

На обід лосось із овочевими гарнірами, такими як морква.

На вечерю великий салат з овочевим асорті, волоськими горіхами та гарбузовим насінням.

Однак існують дослідження, які спростовують ідею про те, що ваш метаболізм контролюється циркадним ритмом. Шотландські дослідники виявили, що час їди не впливає на втрату ваги. Вони зазначили, що метаболізм спалює стільки ж калорій увечері, як і вранці.

Дослідники кажуть, що єдина перевага вживання більшої кількості їжі вранці полягає в тому, що ви менш голодні протягом дня, а отже, менше перекушуєте. Та якщо з'їдаючи вранці більше, вам вдасться позбутися потягу до перекушування, це вже буде значним досягненням.

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