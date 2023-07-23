Не їжте їх: від яких продуктів випадає волосся

Не секрет, що здоров'я і краса взаємопов'язані, а те, як ми харчуємося, відображається не лише на нашому самопочутті, а й на красі шкіри та волосся.

Багато людей розглядають витончення та облисіння як проблеми, які стосуються радше чоловіків, але за оцінками, 50 відсотків жінок відчувають помітне випадіння волосся протягом життя. Всіх нас цікавить питання, чому це відбувається.

Більшість із нас уже знайомі з поняттям корисних і шкідливих жирів. Корисні жири містяться в авокадо, оливковій олії та лососі, вони дійсно корисні для здоров'я. Нездорові жири, зокрема жир із червоного м'яса та смаженої їжі, пов'язані з підвищеним ризиком серцевих захворювань і деяких видів раку. Крім того, за інформацією Womans World, дослідження свідчать, що дієта з високим вмістом шкідливих жирів може бути пов'язана з випадінням волосся.

Чому лисіли миші

В недавньому дослідженні група вчених із Токійського медичного університету вирішила вивчити вплив дієти з високим вмістом жирів на організм. Вони використовували дорослих мишей для експерименту і годували деяких із них їжею з високим вмістом жирів. Інші миші отримували стандартну дієту. Оскільки попередні дослідження показують, що люди з надмірною вагою частіше мають витончене волосся й залисини, команда припустила, що миші на дієті з високим вмістом жирів страждатимуть від випадіння волосся.

Дослідники мали рацію. Лише за чотири дні у мишей на дієті з високим вмістом жирів з'явилися залисини. Найбільше від цього ефекту страждали літні миші, а це означає, що люди похилого віку на дієті з високим вмістом жирів найчастіше страждають від випадіння волосся.

Жирна їжа і зростання волосся

На думку авторів дослідження, жирна їжа може виснажувати стовбурові клітини волосяних фолікулів або довгоживучі клітини у волосяних фолікулах. Під час нормального циклу зростання волосся стовбурові клітини волосяних фолікулів активуються, створюючи здоровий корінь, і як результат – волосся росте. В ненормальному циклі ці стволові клітини не активуються. Дослідники дійшли висновку, що дієта з високим вмістом жирів може сприяти аномальному циклу, вводячи запальні молекули до організму. Вони викликають окислювальний стрес і блокують регенерацію волосяних фолікулів, що призводить до зменшення їх кількості та більш швидкого випадіння волосся.

Від яких продуктів випадає волосся / Фото: Credits

Як запобігти випадінню волосся

На щастя, випадінню волосся, викликаному дієтою з високим вмістом жирів, можна запобігти. Дослідження показало, що середземноморська дієта може знизити ризик андрогенетичної алопеції. Андрогенна алопеція – це тип випадіння волосся, який зазвичай починається над скронями, спричиняючи відступ лінії його зростання. Хоча цей стан незворотній, вживання великої кількості свіжої зелені та овочів може сповільнити процес.

Дефіцит поживних речовин може вплинути і на структуру та зростання волосся. Щоб уповільнити його випадіння, ви можете почати зі зменшення споживання випічки, ковбасних виробів, сиру, смаженої їжі та інших продуктів із високим вмістом насичених жирів.

Споживання цільних продуктів, багатих на вітаміни й мінерали, може запобігти розвитку дефіциту цих елементів, який може сприяти випадінню волосся. Крім того, усунення стресових факторів у вашому житті може допомогти вам побачити зростання нового волосся.

Важливо розуміти, що витончення волосся є складним процесом із безліччю різних факторів. Але виключивши один із них – жирну їжу, – ви можете уповільнити швидкість випадіння волосся.

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