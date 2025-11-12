Не їжте цього: 8 найгірших продуктів для вашого мозку, на думку експертів

Ковбаски / © Credits

Ви займаєтесь спортом, намагаєтеся керувати стресом та вживаєте продукти, багаті на антиоксиданти, тому що знаєте, що всі ці звички корисні для вашого мозку. Однак також розумно подумати про те, які продукти та напої можуть негативно впливати на здоров’я мозку, щоб ви могли обмежити їхню кількість.

Те, що ми їмо та п’ємо, може впливати на структуру та функції мозку, оскільки деякі продукти харчування та інгредієнти викликають такі проблеми, як запалення, оксидативний стрес та нейрохімічні зміни, які можуть призвести до затуманення мозку, змін настрою та когнітивного спаду, каже Вонетта Дотсон, нейропсихологиня. Ці зміни впливають на здоров’я мозку багатьма способами. Наприклад, трансжири пов’язані з підвищеним ризиком хвороби Альцгеймера та депресії, а ультраоброблені продукти — зі зниженням когнітивних функцій та проблемами з пам’яттю, каже Дотсон.

Деякі продукти можуть бути корисними в помірних кількостях, але надмірне їх споживання може вплинути на здоров’я мозку або серця. Крім того, проблеми із серцем зрештою призводять до проблем зі здоров’ям мозку, оскільки вам потрібне здорове серце, яке перекачує насичену киснем кров і поживні речовини до вашого мозку, щоб підтримувати здоров’я мозку, зауважує нейропсихологиня.

Порожні калорії також ніколи не корисні для здоров’я мозку. Це втрачена можливість покращити його здоров’я, забезпечуючи мозок необхідними поживними речовинами, каже Дотсон. Наприклад, білий хліб та рафіновані макаронні вироби позбавлені клітковини, вітамінів групи В та мінералів, тому вони можуть спричинити різке підвищення рівня глюкози без таких переваг, як тривала енергія, яку отримують з цільного зерна.

Це не означає, що вам потрібно використовувати підхід «все або нічого». Загалом, ключ до здоров’я мозку полягає в мінімізації продуктів, напоїв та інгредієнтів, які негативно впливають на мозок, та максимізації корисних для мозку продуктів, таких як свіжі продукти, цільне зерно, пісні джерела білка та корисні жири, такі як оливкова олія.

Алкоголь

Вино

Ймовірно, не дивно, що алкоголь шкідливий для вашого мозку. Тривале вживання алкоголю сприяє структурним змінам мозку, особливо в ділянках, відповідальних за ухвалення рішень та контроль імпульсів, таких як префронтальна кора, каже Стефані Джонсон, дієтологиня. Хронічне вживання великих кількостей алкоголю пов’язане з прогресивним когнітивним зниженням, підвищеним ризиком деменції, включно з хворобою Альцгеймера з раннім початком, та емоційною дисрегуляцією.

Продукти з трансжирами та насиченими жирами

Це продукти, які, як ви вже знаєте, не є корисними, такі як смажена їжа, маргарин та оброблені закуски. Трансжири та насичені жири можуть підвищувати рівень холестерину ЛПНЩ, запалення та окислювальний стрес. Ці жири також пов’язані з погіршенням пам’яті, а також підвищеним ризиком хвороби Альцгеймера та депресії, каже Дотсон.

Надмірний кофеїн

Кава

Більшість здорових дорослих можуть випивати до 400 мг кофеїну на день (чашка кави об’ємом 225 мл містить близько 90 мг кофеїну). Але хоча помірне споживання кофеїну покращує когнітивні здібності в таких сферах, як пильність, концентрація та час реакції, надмірне споживання кофеїну (зазвичай більше шести чашок об’ємом 225 мл на день) пов’язане з підвищеним ризиком деменції. Цей, здавалося б, суперечливий зв’язок підкреслює принцип, що більше не завжди краще, і важливість помірності для підтримки оптимального здоров’я, каже Джонсон.

Продукти з високим вмістом натрію

Занадто багато натрію може підвищити кров’яний тиск і обмежити кровотік до мозку. Ці ефекти пов’язані з порушенням уваги та підвищеним ризиком деменції, каже Дотсон. Під час закупів звертайте увагу на вміст натрію на етикетках, особливо на готових супах, бульйонах, приправах, заправках для салатів, а також консервованих овочах і квасолі.

Перероблене м’ясо

Перероблене м’ясо часто містить багато натрію, насичених жирів та нітратів — компонентів, які сприяють системному запаленню та пов’язані з підвищеним ризиком хронічних захворювань, включаючи деменцію та інші нейрокогнітивні розлади. Одне дослідження показало, що дорослі, які споживали більше чверті порції обробленого червоного м’яса на день, мали на 13% вищий ризик розвитку деменції порівняно з тими, хто споживав менше. Зменшення споживання обробленого м’яса до одного або двох разів на тиждень та заміна його необробленим пісним м’ясом, рибою або рослинними джерелами білка може підтримувати серцево-судинну та когнітивну діяльність.

Продукти з високим вмістом доданого цукру

Десерт Павлова

Надмірне споживання цукру з таких продуктів, як газовані напої, цукерки та десерти, пов’язане з численними метаболічними, структурними та нейрохімічними змінами в мозку, які можуть погіршити пам’ять, навчання та настрій та зрештою сприяють когнітивному зниженню. Споживання солодкої їжі викликає реакцію, подібну до залежності, в шляхах винагороди мозку, посилюючи потяг до додаткового цукру та сприяючи циклу, який негативно впливає як на неврологічне, так і на загальне здоров’я, каже Джонсон. Крім того, дослідження виявили сильний зв’язок між високим споживанням цукру, підвищеною тривожністю та більшим ризиком депресії.

Штучні підсолоджувачі

Штучні підсолоджувачі, які часто містяться в таких продуктах, як дієтичні газовані напої, можуть здатися ідеальним рішенням, якщо ви хочете уникнути доданого цукру. Однак вони можуть змінити кишковий мікробіом і порушити баланс нейромедіаторів. Вони також можуть обдурити систему винагороди мозку та вплинути на метаболізм глюкози, що може погіршити навчання, пам’ять і регулювання настрою, каже Дотсон.

Ультраоброблені продукти

Чипси, заморожені страви та солодкі пластівці часто містять багато добавок, натрію та нездорових жирів, але водночас мало поживних речовин. Ці продукти пов’язані із запаленням, оксидативним стресом, проблемами регуляції глюкози та порушенням кишкового мікробіому (що впливає на здоров’я мозку). Усе це фізіологічні зміни, пов’язані зі зниженням пам’яті та когнітивних функцій, депресією та підвищеним ризиком деменції, каже Дотсон.