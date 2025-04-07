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- Здоровий спосіб життя
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Небезпечні експерименти зі здоров’ям: лікарка пояснила, чому уринотерапія не лікує
Прихильники уринотерапії переконані, що наша сеча — це природний компонент, який містить корисні для організму білки, вітаміни, гормони. Мовляв, вони можуть посилювати імунну систему, загоювати рани, знижувати температуру тіла.
Що входить до складу сечі, чому вітаміни, які вона містить, не можна, а в деяких випадках навіть небезпечно приймати всередину, розповіла лікарка-терапевтка, гастроентерологиня Клініки МЕДІКОМ Анна Васкес Абанто.
Майже сто років тому британський натуропат Джон У. Армстронг написав книжку «The Water of Life: A Treatise on Urine Therapy». У ній він намагався довести, що людська сеча багата на мінеральні солі, гормони та інші корисні речовини, оздоровлює організм як єдине ціле. Армстронг проводив аналогії з органічним компостуванням: якщо опале листя закопати в ґрунт, то воно стане добривом для інших рослин. Відповідно й сечу людина може використовувати повторно.
Це хибна думка насамперед тому, що в сечі містяться кінцеві продукти обміну речовин: сечовина, сечова кислота, білки, солі важких металів, аміак, бактерії тощо. Організму вони не потрібні. Якщо людина тривалий час п’є власну сечу, це призводить до порушення водно-сольового балансу, зневоднення, накопичення шкідливих речовин.
У сечі дійсно є вітамін С, вітаміни групи В: звідки вони там беруться і наскільки корисні? Добова норма вітаміну С для дорослої людини становить близько 70-90 мг. В одному апельсині може бути від 50 до 60 мг аскорбінової кислоти. З’ївши кілька апельсинів, яблуко, порцію салату, ми перевищуємо норму, тому організм виводить надлишок вітаміну з сечею. Повертати зайве назад немає сенсу.
Користь уринотерапії не доведена науково. Це не означає, що лікарі просто відмовляються вірити у лікувальні здатності сечі. Це означає, що проводилися рандомізовані контрольовані дослідження, які її користь не підтвердили. Доказова медицина використовує результати наукових досліджень, отримані докази, аналізуючи їх і спрямовуючи на індивідуальне лікування кожного пацієнта. «Я пила сечу — і мій імунітет зміцнився», — ефект плацебо, коли людина відчуває покращення завдяки самонавіюванню, хоча саме «лікування» немає активних терапевтичних властивостей.
Склад сечі у всіх людей різний, бо на нього впливає харчування, водний баланс, гормональний фон, робота нирок, фізична активність, наявність хронічних захворювань тощо.
У сечі здорової людини містяться вода, сечова кислота, сечовина, креатинін, амінокислоти. У сечі людини, що має певні порушення, — згаданий вище аміак, ацетон, солі важких металів, білки, залишки ліків. Її склад змінюється на тлі стресу, інтенсивних фізичних навантажень, суворої дієти, прийому ліків чи харчових добавок.
Дехто втирає сечу у шкіру, щоб прискорити заживлення ран чи зменшити високу температуру. В кращому випадку це не дасть ніякого результату, в гіршому призведе до подразнення, контактного дерматиту чи інфікування рани, якщо в сечі є патогенні бактерії.
Уринотерапію вважають псевдонауковим методом лікування, однак, на думку лікарки, її треба розглядати як елемент фольклору. Якщо часто хворієте, маєте слабкість і втому або серйозно травмувалися, зверніться до терапевта.