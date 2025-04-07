Небезпечні експерименти зі здоров’ям: лікарка пояснила, чому уринотерапія не лікує

Уринотерапія / © Credits

Реклама

Що входить до складу сечі, чому вітаміни, які вона містить, не можна, а в деяких випадках навіть небезпечно приймати всередину, розповіла лікарка-терапевтка, гастроентерологиня Клініки МЕДІКОМ Анна Васкес Абанто.

Майже сто років тому британський натуропат Джон У. Армстронг написав книжку «The Water of Life: A Treatise on Urine Therapy». У ній він намагався довести, що людська сеча багата на мінеральні солі, гормони та інші корисні речовини, оздоровлює організм як єдине ціле. Армстронг проводив аналогії з органічним компостуванням: якщо опале листя закопати в ґрунт, то воно стане добривом для інших рослин. Відповідно й сечу людина може використовувати повторно.

Це хибна думка насамперед тому, що в сечі містяться кінцеві продукти обміну речовин: сечовина, сечова кислота, білки, солі важких металів, аміак, бактерії тощо. Організму вони не потрібні. Якщо людина тривалий час п’є власну сечу, це призводить до порушення водно-сольового балансу, зневоднення, накопичення шкідливих речовин.

Реклама

У сечі дійсно є вітамін С, вітаміни групи В: звідки вони там беруться і наскільки корисні? Добова норма вітаміну С для дорослої людини становить близько 70-90 мг. В одному апельсині може бути від 50 до 60 мг аскорбінової кислоти. З’ївши кілька апельсинів, яблуко, порцію салату, ми перевищуємо норму, тому організм виводить надлишок вітаміну з сечею. Повертати зайве назад немає сенсу.

Користь уринотерапії не доведена науково. Це не означає, що лікарі просто відмовляються вірити у лікувальні здатності сечі. Це означає, що проводилися рандомізовані контрольовані дослідження, які її користь не підтвердили. Доказова медицина використовує результати наукових досліджень, отримані докази, аналізуючи їх і спрямовуючи на індивідуальне лікування кожного пацієнта. «Я пила сечу — і мій імунітет зміцнився», — ефект плацебо, коли людина відчуває покращення завдяки самонавіюванню, хоча саме «лікування» немає активних терапевтичних властивостей.

Склад сечі у всіх людей різний, бо на нього впливає харчування, водний баланс, гормональний фон, робота нирок, фізична активність, наявність хронічних захворювань тощо.

У сечі здорової людини містяться вода, сечова кислота, сечовина, креатинін, амінокислоти. У сечі людини, що має певні порушення, — згаданий вище аміак, ацетон, солі важких металів, білки, залишки ліків. Її склад змінюється на тлі стресу, інтенсивних фізичних навантажень, суворої дієти, прийому ліків чи харчових добавок.

Дехто втирає сечу у шкіру, щоб прискорити заживлення ран чи зменшити високу температуру. В кращому випадку це не дасть ніякого результату, в гіршому призведе до подразнення, контактного дерматиту чи інфікування рани, якщо в сечі є патогенні бактерії.

Уринотерапію вважають псевдонауковим методом лікування, однак, на думку лікарки, її треба розглядати як елемент фольклору. Якщо часто хворієте, маєте слабкість і втому або серйозно травмувалися, зверніться до терапевта.

Анна Васкес Абанто