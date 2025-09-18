Непереносність лактози: дієтологиня спростувала 4 поширені міфи

Молоко / © Credits

Реклама

Так, непереносність лактози реальна і вражає багатьох. Однак розуміння цієї загальної характеристики людської генетики, правильне лікування та забезпечення належного харчування за такого стану є ключем до захисту здоров’я та добробуту вас і вашої родини.

Тобі Амідор, магістерка наук, дієтологиня-нутриціологиня, експертка з харчування, наводить 4 поширені міфи про непереносність лактози, які легко спростовуються.

Міф №1: непереносність лактози — це те саме, що алергія на молочний білок

Факт: непереносність лактози — це чутливість, водночас алергія на молочний білок — це алергія.

Реклама

Лактоза — це подвійний цукор (так званий дисахарид), що складається з окремих цукрових компонентів глюкози й галактози та є основним вуглеводом у молоці. Лактоза міститься природним чином у різних кількостях у молоці та молочних продуктах, як-от сир, морозиво, сухе молоко, йогурт, кефір, кисломолочний сир і масло. Лактоза також може бути знайдена у випічці, пластівцях для сніданків, заправках для салатів, цукерках і м’ясних стравах для обіду.

Непереносність лактози — це коли ви споживаєте більше лактози, ніж ваш організм може перетравити за один раз, і це може призвести до таких неприємних симптомів, як біль у шлунку, здуття живота, гази або діарея. Це проблема шлунково-кишкового тракту. Однак існують рішення, які можна адаптувати, щоб люди з діагнозом непереносності лактози могли впевнено насолоджуватися молоком і молочними продуктами. Вона також рідко зустрічається у маленьких дітей.

Алергія на молочний білок — це імунна відповідь на білок у молоці та продуктах, виготовлених з молока (зазвичай казеїн), яка викликається імунною системою. Симптоми можуть включати задишку, кропив’янку, хрипи, блювоту або набряк губ і горла. Ті, у кого діагностовано алергію на молочний білок, мають уникати молока та молочних продуктів. Зазвичай це трапляється у маленьких дітей, але більшість переростає це в дитинстві (лікар може провести тест на це).

Міф №2: якщо ви підозрюєте непереносність молока та молочних продуктів, вам не треба звертатися до лікаря

Факт: єдиний спосіб визначити, чи є у вас непереносність лактози, — це пройти тест.

Реклама

Інші проблеми зі здоров’ям можуть проявлятися деякими з тих самих симптомів непереносності лактози, як-от біль у животі та здуття, метеоризм, діарея і нудота. Однак ці симптоми також можуть бути наслідком непереносності глютену, синдрому подразненого кишківника або інших шлунково-кишкових захворювань. Лікар допоможе виключити захворювання, яких у вас немає, і, можливо, зможе визначити, яка саме у вас проблема зі здоров’ям. Кожна форма лікування хвороб відрізняється.

Серед специфічних тестів, які може провести ваш лікар, є тест на вміст водню в диханні, який вважається золотим стандартом. Ви п’єте рідину, яка містить високий рівень лактози, і вимірюєте кількість водню, що виділяється з вашим диханням. Видихання занадто великої кількості водню свідчить про те, що лактоза не повністю перетравлюється і засвоюється. Аналіз на рівень глюкози в крові — це ще один тест, який можна пройти, коли вимірюється рівень глюкози (або цукру) в крові до та після вживання напою з лактозою. Якщо рівень цукру в крові не підвищується, це означає, що лактоза не засвоюється.

Міф №3: ви повинні уникати молока та молочних продуктів, якщо у вас непереносність лактози

Факт: ви можете насолоджуватися молоком і молочними продуктами, якщо у вас непереносність лактози, розуміючи доступні варіанти.

Існують рішення, включно з безлактозним молоком та ферментованими продуктами, які легко доступні. Дієтологи рекомендують включати 3 щоденні порції продуктів, виготовлених з молока, як частину загального здорового раціону. Завдяки різноманітності молочних продуктів без лактози та з низьким її вмістом, а також індивідуальним рішенням для лікування непереносності лактози у відділах молочних продуктів є варіанти для більшості людей.

Реклама

Дослідження показують, що дорослі можуть переносити до 12 грамів лактози за один раз. Чи означає це, що кожна людина зможе це зробити? Необов’язково, оскільки непереносність лактози індивідуальна для кожної людини. Однак молоко та молочні продукти містять різну кількість лактози — від нуля до 12 грамів на порцію, тому ви можете вибрати продукти, які найкраще підходять саме вам.

Ось інформація про вміст лактози в молочних продуктах:

молочні продукти без лактози (1 склянка) = 0 грамів

натуральний сир, як-от швейцарський, чедер і моцарела 30 г = <0,1 грама

вершкове масло (1 столова ложка) = 0,1 грама

американський сир, пастеризований і плавлений (1 унція) = 1 грам

кисломолочний сир (½ склянки) = 3 грам

грецький йогурт 170 г = 4 грами

морозиво (½ склянки) = 4 грами

незбиране 2%, 1%, знежирене молоко (1 склянка) = 12 грамів

йогурт 170 г = 13 грамів

Міф №4: після того, як вам діагностують непереносність лактози, ви більше ніколи не зможете переносити молочні продукти

Факт: люди з діагнозом непереносність лактози здатні переносити різні рівні продуктів з лактозою. Крім того, нижче наведено 6 стратегій, які допомагають у дотриманні дієти з продуктами із вмістом лактози, що полегшує переносність молока та молочних продуктів.

Спробуйте: вибирайте молочні продукти без лактози, оскільки вони містять ті ж необхідні поживні речовини, але без лактози.

Реклама

Не поспішайте: почніть з невеликої кількості молока чи інших молочних продуктів і повільно збільшуйте її протягом кількох днів або тижнів. Це допоможе вам краще переносити їх з часом.

Перемішайте: змішайте молоко та молочні продукти з іншою їжею, що допоможе уповільнити травлення та дасть організму більше часу для перетравлення лактози.

Наріжте: кладіть на бутерброди/крекери натуральні сири, як-от чедер, швейцарський сир і моцарела, які містять мінімальну кількість лактози.

Подрібніть: подрібніть натуральні сири на овочі, пасту, салати та супи. Сири зазвичай містять меншу кількість лактози, а змішування сиру з продуктами допомагає уповільнити травлення та дає організму більше часу для перетравлення лактози.

Реклама

Споживайте ложкою: молочні продукти, як-от традиційний і грецький йогурти, містять у своєму складі живі та активні культури, які полегшують його перетравлення.

Також є таблетки або краплі з лактозою, які можна приймати перед вживанням їжі, що містить лактозу. Прочитайте інструкції, щоб дізнатися точний час, коли їх треба приймати.

Перш ніж обрати будь яку стратегію чи змінити систему харчування, обовʼязково порадьтеся з лікарем.