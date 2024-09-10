Нереалістичні очікування від занять спортом: як не кинути тренування

Багато людей починають займатися спортом зі сподіваннями досягти помітних результатів за дуже короткий час. Наприклад, схуднути на 10 кг або накачати м'язи до ідеального вигляду лише за 2-3 місяці. Проте ці очікування нереалістичні.

Максим Приходько, чемпіон Європи з бодибілдингу 2019 року, тренер чемпіонів, професійний боксер, генеральний секретар Національної федерації бодибілдингу пояснює, чому такі сподівання не відповідають реальності та як правильно мотивувати себе для тривалих тренувань.

Чому нереалістичні очікування можуть заважати тренуванням

Однією з основних причин є те, що люди часто хочуть досягти швидких результатів. Але неможливо скинути вагу, яку ви набирали роками, лише за два місяці. М'язи також потребують часу для того, щоб стати виразнішими й сильнішими.

Крім того, результат буде значно кращим, якщо ви правильно організуєте свій сон, відпочинок, харчування і надаватимете організму правильну нутритивну підтримку.

Звідки беруться нереалістичні уявлення про заняття спортом

По-перше, вплив соціальних мереж і медіа. Зараз ми постійно бачимо рекламу й дописи, де показуються швидкі результати від тренувань. Інфлюенсери, фітнес-моделі та рекламні кампанії демонструють досягнення, які здаються легкими, і це створює певні ілюзії. Насправді ж фізичний прогрес потребує часу, терпіння і зусиль.

По-друге, люди іноді прагнуть швидкого результату, бо мають якісь особисті цілі – "влізти" в улюблені джинси, підготуватися до весілля, пляжного сезону тощо. Однак щоб мати гарний вигляд, працювати над собою потрібно постійно, а не два місяці на рік.

Як встановити реалістичні цілі

Ставте перед собою невеликі досяжні цілі, як-от покращення сили або витривалості. Прогрес буде непомітним на початку, але з часом стане очевидним.

Важливо мати тренувальний план, краще – розроблений професійним тренером.

Помічайте свої маленькі перемоги – це допомагає не втратити ентузіазм.

Враховуйте особливості – реакція організму на тренування може бути різною залежно від генетики, початкового рівня фізичної підготовки та способу життя. Те, чого один досягає швидко, для іншого може зайняти більше або менше часу.

Яких результатів від спорту можна очікувати швидко

На стрімке схуднення не орієнтуйтеся, бо це вже не про здоров’я, а про стрес для організму. Швидка втрата ваги негативно впливає на ендокринну, дихальну та серцево-судинну системи.

Худнути і набирати м’язову масу потрібно поступово, щоб ваш організм поволі адаптувався до нових умов. Інакше він постійно намагатиметься повернути ту вагу, до якої звик.

Треба розуміти, що бодибілдинг – це подорож, а не досягнення мети. Вам потрібно навчитися насолоджуватися процесом. Це також можливість здобути нові знання про людське тіло, обмін речовин і важливість нутрієнтів, які впливають на наше здоров’я.

Сподіваюсь, ця інформація допоможе зберегти мотивацію. Успіхів вам на шляху до здоров'я та краси!

Читайте також: