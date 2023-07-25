Нічні лінзи під час лікування короткозорості й астигматизму: переваги та недоліки

За короткозорості людина добре бачить лише на близьких відстанях. За астигматизму погано і на близьких, і на далеких – усі предмети та об’єкти перебувають в тумані. Через це у людини виникають головні болі, а очі швидко втомлюються, оскільки м’язи перенапружуються.

Як нічні лінзи Paragon допомагають покращити зір у разі короткозорості й астигматизму та кому вони підійдуть, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Нічні, або ортокератологічні, лінзи Paragon – це перші жорсткі лінзи такого типу, схвалені FDA (Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів у США) 2002 року для нічного використання. Лінзи вважають жорсткими, якщо порівнювати їх зі звичайними м’якими контактними лінзами для щоденного використання. Коли пацієнти дізнаються, що лінзи жорсткі, з’являється страх, що вони не спатимуть вночі, відчуватимуть дискомфорт чи біль. Це не так, оскільки:

1. нічні лінзи підбираються індивідуального для кожного пацієнта після обстеження рогівки. Для цього проводиться топографія, або кератоскопія, під час якої лікар картографує рогівку і визначає найменші відхилення від норми;

2. боляче не буде, тому що рогівка – еластична тканина, позбавлена кровоносних судин, яка піддається змінам. У цьому разі ми змінюємо форму рогівки шляхом зворотної зміни її кривизни.

Нічні лінзи показані людям, які мають астигматизм і короткозорість. Астигматизм – це захворювання, за якого рогівка та/або кришталик мають неправильну, злегка приплюснуту форму – щось на кшталт дині чи м’яча для американського футболу. Через це промені світла фокусуються на сітківці не в одній точці, а одразу в кількох: одні – за або перед сітківкою, інші – на сітківці, створюючи ефект "туману" або подвоєння.

Короткозорість – це дефект зору, за якого людина добре бачить на близьких відстанях і погано – на далеких. Розвивається вона, якщо рогівка має більшу силу заломлення порівняно з нормою, або якщо кришталик надміру потовщений чи очне яблуко має подовжену форму.

І астигматизм, і короткозорість корегуються за допомогою окулярів, апаратного лікування, м’яких контактних лінз. Але обидва захворювання поступово прогресують, тому найбільш дієвим методом лікування є лазерна корекція зору – рефракційна заміна біологічного кришталика на штучну інтраокулярну лінзу. Однак інколи хірургічне втручання протипоказане, наприклад, через те, що у людини надто тонка рогівка або є непереносимість м’яких контактних лінз. А інколи пацієнт морально не готовий до операції, і професіоналізм лікаря не додає йому впевненості. В такому разі нічні лінзи Paragon – це ідеальне рішення.

Як вони працюють?

За 10-15 хвилин до сну пацієнт одягає індивідуальні лікувальні лінзи, які є більш пласкими в центрі, ніж випукла рогівка. І впродовж наступних 6-8 годин тканина починає набувати заданої форми завдяки комфортному, помірному тиску зовні. Відтак на ранок зір стає чіткішим як на коротких, так і на далеких відстанях. Протягом перших днів отриманий ефект може бути короткотривалим, оскільки очі повинні адаптуватися до лінз. Та вже на 7-14 день лікування якість зору буде стабільно високою. Водночас додатково носити вдень м’які контактні лінзи чи окуляри не потрібно, оскільки рогівка зберігає набуту форму до 24-х годин неспання.

Переваги лінз:

підходять для дітей і дорослих;

не пересушують очі, як м’які контактні лінзи;

сповільнюють прогресування короткозорості та астигматизму;

у дітей у разі виявлення короткозорості та астигматизму на ранніх стадіях прогресування хвороб у близько 40% випадків припиняється;

не потребують "підсилення" у вигляді окулярів, звичайних контактних лінз, апаратного лікування тощо;

дозволяється бігати, стрибати, займатися будь-яким видом спорту;

вирішують психологічні проблеми у дітей, пов’язані з носінням окулярів.

Умовні недоліки:

час від часу лінзи потрібно "підганяти" під видозмінену рогівку, враховуючи прогрес лікування: максимальний термін служіння лінз становить рік;

для збереження довготривалого ефекту лінзи потрібно використовувати кожної ночі;

в разі грипу, застуди, запальних хвороб рогівки нічні лінзи, як і звичайні, використовувати не можна;

нічні лінзи підходять лише для лікування короткозорості й астигматизму.

Нічні лінзи покращують зір, дають можливість рогівці протягом дня дихати, не порушують вироблення слізної рідини та не відчуваються під час використання. Також вони є найсучаснішим методом лікування астигматизму й короткозорості без операційного втручання. Головне – своєчасно виявити порушення зору, особливо в дитячому віці, коли прогресування хвороб можна не лише сповільнити, а й повністю зупинити.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

Бережіть себе та свій зір!

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