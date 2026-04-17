Нове дослідження показало, що популярна дієта може значно знизити ризик інсульту після менопаузи

Сардини / © Associated Press

Реклама

Донедавна більшість досліджень інсультів проводилася чоловіками, і стосувалися вони саме чоловіків. Однак як і в разі з серцевими нападами у жінок, ми ризикуємо більше після менопаузи через зниження рівня гормонів та розвиток інших станів, які підвищують ризик інсульту, як-от високий кров’яний тиск.

Як повідомляє Woman&Home, дослідники обстежували 105 614 жінок протягом двох десятиліть. Це дослідження було одним з перших свого роду, яке спеціально розглядало жінок та взаємозв’язок між раціоном харчування і типами інсульту.

Люди старше 60 років найчастіше стикаються з інсультом, і майже половина з них — жінки. Ризик подвоюється кожні 10 років після 55-ти, а до 15% випадків припадає на людей віком до 50 років. Тому варто знати, як знизити свій ризик незалежно від вашого віку.

Реклама

Дослідження показало, що жінки, які дотримувалися середземноморської дієти, мали на 25% нижчий ризик геморагічного інсульту — найтяжчого його різновиду, який спричиняється крововиливом у мозок. Вчені також спостерігали у них на 18% нижчий ризик будь-якого інсульту та на 16% нижчий ризик ішемічного інсульту, який спричиняється закупорюванням кровоносних судин.

Після менопаузи зниження рівня естрогену робить мозок вразливим до запальних процесів і пошкодження, тож хоча це дослідження й не доводить, що дотримання середземноморської дієти знижує ризик інсульту, воно демонструє позитивний взаємозв’язок.

Інсульт є однією з основних причин смерті й інвалідності, тому приємно усвідомлювати, що покращення нашого раціону може зменшити ризик цього руйнівного захворювання. Потрібні подальші дослідження, щоб підтвердити ці висновки та допомогти зрозуміти механізми, які лежать в їх основі, щоб можна було визначити нові способи запобігання інсульту.

Вченим було особливо цікаво побачити, що цей висновок стосується саме геморагічного інсульту, оскільки мало великих досліджень розглядали саме цей його тип.

Реклама

Середній вік жінок, які брали участь у дослідженні, становив 53 роки на початку дослідження, і вони не мали в анамнезі інсульту. Кожній учасниці було надано бал від нуля до дев’яти, залежно від того, наскільки ретельно вони дотримувалися середземноморської дієти, причому бали вони отримували за споживання продуктів у певних категоріях у кількостях, які перевищували середні по популяції. Категорії були такими: цільнозернові злаки, фрукти, овочі, бобові, оливкова олія та риба. Також відстежувалася кількість спожитого червоного м’яса, молочних продуктів та алкоголю.

30% учасниць отримали від шести до дев’яти балів, що є найвищим результатом. 13% набрали найнижчий бал — від нуля до двох.

Після врахування інших факторів, які впливають на ризик інсульту, як-от куріння, рівень фізичних вправ і високий кров’яний тиск, ті, хто дотримувався середземноморської дієти, мали на 18% нижчу ймовірність інсульту, ніж ті, хто не дотримувався цієї дієти так ретельно.

Що таке середземноморська дієта

Середземноморська дієта є одним з найпопулярніших способів здорового харчування, оскільки її інгредієнти можна знайти в кожному супермаркеті і вона має обмежені правила, яких потрібно дотримуватися.

Реклама

Традиційна середземноморська дієта, поширена в таких країнах, як Іспанія та Італія, базується на:

рослинній їжі, особливо листовій зелені, ягодах

цільнозернових продуктах

бобових

горіхах і насінні

оливковій олії

обмеженій кількості м’яса та молочних продуктів

помірній кількості риби та морепродуктів

дуже малій кількості оброблених продуктів, рафінованого цукру, вершкового масла або насичених жирів

Як середземноморська дієта знижує ризик інсульту

Середземноморська дієта багата на омега-3 жирні кислоти, рослинні сполуки, відомі як поліфеноли, та антиоксиданти. Всі ці речовини можуть сприяти захисту нашого мозку від запальних процесів, від яких до настання менопаузи захищав естроген.

Такий стиль харчування також може допомогти запобігти іншим захворюванням, які підвищують ризик інсульту, як-от гіпертонія та високий рівень холестерину.