Новорічне застілля: міфи про корисний домашній майонез, чарівні креветки і бадьорливу каву

Нічні бенкети загалом шкідливі, але якщо вже народна традиція велить гарненько закусити келих шампанського, робіть це з розумом.

У чому ми помиляємося, складаючи новорічне меню, і як виводити свій організм з шокового стану, розповів лікар-дієтолог, фітотерапевт Борис Скачко.

Міф 1. Домашній майонез — суцільна користь

Після того як олів'є оголосили найшкідливішим блюдом і поїдання його в новорічну ніч прирівняли до скалічення, з'явилася думка, що салатів, заправлених натуральним домашнім майонезом, табу не стосується, їж, скільки влізе. Звичайно, домашній соус кращий — ми ж знаємо, що в нього поклали, а не гадаємо, які дешеві замінники інгредієнтів застосував виробник цього разу. Але окислені жири в будь-якому разі перенапружують роботу печінки, і так чи так її робота буде порушена, а це шкода здоров'ю загалом. Так що загострення панкреатиту або гастриту натуральний домашній майонез може спровокувати так само легко, як і магазинний, і попередження лікарів, що цей важкий продукт запросто може відправити вас з новорічного столу на операційний, чинне. До того ж з точки зору збільшення у вазі походження майонезу ролі не грає — калорійність домашнього приблизно така ж, як у жирного купованого. Сметана, йогурт і соняшникова або оливкова олії — все, з чим більш-менш дружать новорічні салати.

Міф 2. Головне — не запивати газованою водою

Вважається, що один з основних стовпів здорового святкового приймання їжі — не запивати їжу газованими напоями: мовляв, рідина з бульбашками сильно збільшує об'єм вмісту шлунка і розбиває його стінки, від чого з'являються відчуття, що живіт ось-ось лусне. Насправді проблема не в газиках, запивати не можна взагалі нічим. Шлунок звик до звичайного приймання їжі, його обсяг — до трьох літрів. В ліміт входять не тільки видима вам їжа, але і слина, шлунковий сік, тобто місця для безпосередньо їжі — всього літр-півтора, не більше. За повсякденним обідом запити їжу можна, якщо напій сокогінний (фруктовий або овочевий сік, наприклад) — травлення не порушується. А ось сидячи за багатим столом півночі, запросто можна відведені на все про все 1,5 літра залити компотами і соками, і вони вкупі зі з'їденими делікатесами переповнять шлунок. В результаті їжа може переміститися в кишечник, почнуться процеси бродіння, гниття, а це гарантує отруєння організму, дискомфорт мінімум на 2-3 дні.

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Міф 3. Легка екзотика — найкращий вибір

В останні роки традиційні застілля з голубцями та котлетами не в моді, навіть не будучи в ресторані, люди вважають за краще пригощатися цікавими незвичайними стравами, і екзотичні страви тайської або японської кухні здаються ідеальними для новорічного меню. Некалорійні вишукані морепродукти, поєднання м'яса з ананасами і листям салату, лайма чи акації, кислі соуси — це дійсно не рівня старій добрій "шубі" з важкими жирами і вуглеводами, але не всім заморська смакота піде на користь. Якщо ви їли їх не раз до святкової трапези, можете сміливо крутити роли з суші, а експериментувати в новорічну ніч не треба. Невідомо, чи готова конкретно ваша травна система сприйняти і переварити незнайомі інгредієнти, чи знайдуться в організмі потрібні ферменти під них. Захочете випробувати — ризикуєте почати рік з нетравлення або алергічної реакції. Якщо вже й ласувати чудовими стравами, то не знаскоку, а попередньо запустивши травлення білковим продуктом, і коли шлунковий сік гарненько виділиться, в цей "котел" можна кидати вже і кальмарів з шиїтаке в надії, що безперешкодно проскочать.

Ранок після обжерливості

Вам не вдасться переїсти, якщо бенкет почнете не з холодних закусок і салатів в тарілці, а з м'яса або риби — хороша порція білка не дасть переїсти або перепити, одразу вгамувавши почуття голоду, і ранкові наслідки якщо і з'являться, то меншою мірою. Але якщо вже перебрали зайвого, від 1 січня починайте реабілітацію організму: снідайте желе від холодцю (без м'яса і навіть варених овочів) — це хороший абсорбент, очищувач для кишечника і м'яке харчування, йогуртом або кефіром. Як бальзам на змучений ЖКТ підуть кислі фрукти — яблука і цитрусові, легкий фруктовий салат під нежирною сметаною. Не розганяйтеся з напоями — мінералка потрібна тільки в разі, коли ще й перепили (лужна) — вона протвережує. А про чай і каву краще забути хоча б до вечора, якщо помітили почервоніння очей: це ознака певної міри набряку головного мозку і посилювати його кровонаповнення кофеїном ні до чого, можете довести себе до інфаркту або інсульту. Водноас не забудьте, що зелений чай не менше кофеїністий, ніж чорний — ефект збудника відчутний ще 4-6 годин після чаювання.

Тетяна Малиновська

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