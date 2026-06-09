Обовʼязково для жінок 50+: як оливкова олія допомагає позбутися туману в голові

Оливкова олія / © Credits

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Для жінок в перименопаузі і після неї, коли гормональні зміни можуть зробити ясність розуму недосяжною, аргументи на користь оливкової олії екстра вірджин для здоров’я мозку стають все більш вагомими. І причина повністю пов’язана з тим, що відбувається у вашому кишківнику.

Woman`s World розповідає про нове дослідження, яке показує, що золотисто-зелена рідина, яку ви вже використовуєте для салатів і смажених овочів, може непомітно живити ваш мозок.

Що виявило дослідження оливкової олії екстра вірджин для здоров’я мозку

У дворічному дослідженні, проведеному за участю понад 600 дорослих, дослідники відстежували споживання учасниками як оливкової олії екстра вірджин, так і звичайної, а потім аналізували зразки калу та когнітивні показники. Результати дослідження показали, що більший обсяг споживання оливкової олії першого віджиму пов’язаний з більшою різноманітністю кишківникового мікробіому та кращою загальною функцією мозку.

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Іншими словами, жінки та чоловіки, які частіше тягнулися до корисних продуктів, мали гостріший та стійкіший розум.

Пояснення зв’язку між кишківником та мозком

Чому те, що ви їсте, впливає на те, наскільки чітко ви мислите? Відповідь криється в осі кишківник-мозок, постійній двосторонній комунікації між вашою травною системою та центральною нервовою системою. Трильйони бактерій, які живуть у вашому кишківнику, допомагають регулювати запалення, виробляють хімічні речовини, пов’язані з настроєм, та надсилають сигнали, які впливають на все, від пам’яті до концентрації.

Коли ця бактеріальна спільнота різноманітна та збалансована, повідомлення, що прямують до вашого мозку, спокійніші та чіткіші. Коли з нею не все гаразд — часто це буває в середньому віці, коли гормональні зміни, стрес та зміна харчових звичок трапляються частіше — запалення може посилюватися, а сигнали мозку можуть страждати. Результат? Це божевільне «куди я подів свій телефон?», туман, із яким знайомі багато хто з нас.

Оливкова олія екстра вірджин, здається, стимулює кишківник у здоровішому напрямі, що сприяє кращому когнітивному здоров’ю. Дослідники вважають, що багатий на поліфеноли, корисні мононенасичені жири та антиоксиданти в EVOO сприяє процвітанню корисних бактерій, що заспокоює запалення в усьому тілі, включаючи мозок.

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Чому оливкова олія екстра вірджин має таке значення

Не всі оливкові олії однакові, і саме тут етикетка дійсно має значення. Оливкова олія екстра вірджин — це найменш оброблена форма — холодного віджиму з оливок без нагрівання чи хімікатів, що зберігає поліфеноли та антиоксиданти, які надають їй як перцевого смаку, так і захисного ефекту. Рафіновані оливкові олії обробляються таким чином, що позбавляються багатьох із цих сполук.

Як використовувати більше оливкової олії екстра-класу у своєму щоденному раціоні

Вам не потрібно переробляти свою кухню, щоб почати користуватися перевагами оливкової олії для здоров’я. Коли справа доходить до покращення когнітивних функцій з часом, кілька простих замін можуть швидко дати результат:

Однієї-двох столових ложок на салати, супи, смажені овочі або цільнозернові тости достатньо.

Використовуйте її як завершальну олію. Полийте нею приготовлену рибу, курку або квасолю безпосередньо перед подаванням, щоб зберегти її ніжні складнники.

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Занурюйте замість намазування. Замініть масло на невелику порцію оливкової олії екстракласу з травами та хрустким хлібом.

Змішайте її з йогуртом або хумусом. Це додасть трохи насиченості та ледь помітної перцевої нотки, одночасно збільшуючи споживання оливкової олії.

Невелика звичка з великим впливом на здоров’я мозку

Якщо туман у голові середнього віку викликає у вас розчарування, невеликі, послідовні звички часто мають більше значення, ніж кардинальні зміни. Вживання оливкової олії першого віджиму на вечерю сьогодні ввечері не змінить вашу пам’ять за одну ніч. Але годування кишечника улюбленими продуктами день у день може бути однією з найдобріших і найсмачніших речей, які ви можете зробити, щоб скористатися захисним ефектом здорового харчування.

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