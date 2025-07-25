Оброблені та ультраоброблені продукти: чим вони різняться та як обрати найкраще для здоров’я / © Credits

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Чи замислювалися ви, чим насправді відрізняється звичайна оброблена їжа від ультраобробленої та чому цей нюанс має значення для вашого здоров’я. У своїй статті видання Real Simple розповіло, де проходить межа між користю та шкодою, як «читати» етикетки та чому ультраоброблені продукти варто обмежити заради власного добробуту.

У сучасному світі важко уявити харчування без продуктів, які пройшли певне оброблення. Заморожені овочі, хліб, консерви, снеки — все це частина нашого щоденного меню. Але між словами «оброблене» й «ультраоброблене» — прірва і розуміння цієї різниці може змінити ваші харчові звички та ваше здоров’я.

Необроблені (натуральні чи цільні) продукти

Це їжа у своєму первинному вигляді, тобто така, якою її створила природа. Вона не зазнавала змін у текстурі, складі чи хімічному складі. У таких продуктах зберігаються всі корисні речовини: клітковина, білки, здорові жири, вітаміни, мінерали, антиоксиданти.

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До необроблених продуктів належать:

свіжі овочі та фрукти,

ягоди,

цільнозернові крупи (рис, гречка, овес),

яйця,

молоко,

сире м’ясо, риба,

горіхи та насіння без добавок.

Оброблені продукти

Обробка їжі — це дуже широке поняття і воно не завжди означає «шкідливо». Оброблені продукти — це ті, які зазнали змін для збереження, покращення смаку чи полегшення приготування. Це може бути заморожування, пастеризація, подрібнення, сушіння чи ферментація. У багатьох випадках така їжа зберігає, а інколи й покращує харчову цінність.

Оброблені продукти:

заморожені овочі без соусів,

зварені бобові у банках без солі,

грецький йогурт без підсолоджувачів,

хліб з цільнозернового борошна,

арахісова паста без доданого цукру,

твердий сир,

оливкова олія холодного віджиму.

Секрет користі у мінімальній кількості інгредієнтів і відсутності шкідливих добавок.

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Ультраоброблені продукти

Ультраоброблена їжа — це продукти, які практично не містять справжніх інгредієнтів. Їх створено здебільшого з екстрактів, ароматизаторів, підсолоджувачів, барвників, консервантів і стабілізаторів. Їжа, яка імітує смак та текстуру натуральної, але має мінімум користі, якщо взагалі має.

Ультраоброблена їжа:

газовані напої, енергетики,

магазинні печива, цукерки, снеки,

ковбаси, сосиски, паштети з добавками,

фастфуд,

«здорові» батончики з довжелезним складом,

мюслі з сиропами,

розчинні супи,

більшість готових заморожених обідів.

Надмірне споживання ультраобробленої їжі небезпечне

Люди, які регулярно споживають ультраоброблені продукти:

споживають більше калорій (переїдають);

мають вищий ризик ожиріння, діабету ІІ типу, серцево-судинних захворювань;

частіше страждають на депресію, синдром подразненого кишківника та навіть когнітивні розлади у літньому віці;

отримують менше клітковини, вітамінів і мінералів.

Споживання великої кількості ультраоброблених продуктів пов’язане з вищим ризиком смерті від деяких видів раку.

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Як розрізняти ці продукти

Ознаки ультраобробленої їжі на етикетці:

більше ніж 5–7 інгредієнтів;

склад містить слова, які ви не вживаєте на кухні (емульгатори, гідрогенізовані жири, глутамат натрію, мальтодекстрин тощо);

присутні штучні ароматизатори, підсилювачі смаку, барвники.

Баланс і свідомий вибір

Не панікуйте, якщо з’їли магазинне печиво чи піцу, адже одна порція не зруйнує ваше здоров’я. Але не дозволяйте таким продуктам становити основу вашого раціону.

Прагніть, щоб 80% вашої їжі були цільними чи мінімально обробленими — це збалансований підхід, який справді працює.

Читайте етикетки, іноді «здоровий» йогурт містить більше цукру, ніж десерт.

Плануйте харчування, адже так легше уникати спонтанних перекусів ультраобробленими снеками.

Оброблення їжі — не завжди ворог. Важливо не уникати оброблених продуктів взагалі, а вибирати розумно. Заморожені овочі, пастеризоване молоко чи хліб із цільного зерна — це нормально. А от снеки, газовані напої та готовий фастфуд краще лишити для рідкісних випадків.

Секрет здорового тіла не у заборонах, а в розумному ставленні до їжі. Обирайте усвідомлено, та їжте із задоволенням.